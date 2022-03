Part de marché de la surveillance de la production, acteurs clés du marché, tendances et prévisions, 2020-2028

La servitisation de l’industrie manufacturière, l’expansion de l’industrie 4.0 et l’adoption croissante de solutions basées sur le potentiel stimulent le marché de la surveillance des produits.

Taille du marché – 5,40 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 9,1%, tendances du marché – L’expansion de l’industrie 4.0

Le marché mondial de la surveillance de la production devrait atteindre 11,11 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’expansion du marché Surveillance de la production est le résultat de l’intégration de divers facteurs. Les facteurs essentiels contribuant au développement du marché de la surveillance de la production sont les multiples avantages associés aux systèmes de surveillance de la production, tels que la facilité d’installation, la compatibilité avec divers types d’ordinateurs de ligne de production, l’applicabilité avec les réseaux sans fil et la mise à niveau facile avec les futures lignes de production, qui a entraîné sa préférence accrue parmi les industries utilisatrices finales. Par conséquent, une forte préférence pour les systèmes de surveillance de la production parmi les industries des utilisateurs finaux a entraîné la croissance du marché. Outre les avantages mentionnés du système de surveillance de la production, la réduction des coûts de production due à son incorporation, l’utilisation accrue des capacités organisationnelles existantes sont quelques-uns des autres avantages associés aux systèmes de surveillance de la production qui ont entraîné l’expansion du marché.

Des initiatives spécifiques prises par les principaux acteurs du marché sont également le moteur de la croissance du marché. En 2020, une solution d’analyse basée sur la connaissance a été introduite par Hitachi Power Solutions, un acteur clé du marché. La solution est bénéfique pour les responsables de production dans l’amélioration de leur fonctionnement sur la maintenance des équipements et des actifs. De telles avancées par les principaux acteurs ont un impact positif significatif sur la croissance du marché.

En ce qui concerne la région, l’Europe a une présence dominante sur le marché qui occupe la deuxième plus grande part de marché sur le marché de la surveillance de la production. La prédominance de l’Europe sur le marché du contrôle de production est le résultat de l’accent mis sur les activités de R&D et les innovations dans les technologies informatiques.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de la surveillance de la production détenait une part de marché de 5,40 milliards USD en 2020, avec un taux de croissance de 9,1 % au cours de la prévision point final.

Dans le contexte des composants, le segment Services peut générer un chiffre d’affaires plus élevé de 0,19 milliard USD en 2020 avec un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision. Les revenus générés par le segment sont le résultat du taux élevé de mise en œuvre des services d’intégration et de déploiement parmi les industries des utilisateurs finaux, qui est l’aspect principal et essentiel de l’exécution des services de surveillance des produits.

En ce qui concerne la stratégie, le segment de surveillance basée sur les conditions peut être considéré comme dominant le marché qui a généré un revenu plus élevé de 0,59 milliard USD en 2020 avec un TCAC plus élevé de 10,7 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’efficacité de cette stratégie à fournir des observations spécifiques basées sur le signal acoustique, la température et le courant électrique ont contribué aux revenus générés par ce segment. Le taux de croissance de ce segment est également le résultat de sa nature prédictive et de la capacité de diagnostic automatique.

Dans le contexte du module, le segment des modules de stockage de données a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 0,30 milliard USD en 2020 avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision. Les facteurs contribuant aux revenus générés par ce segment sont son efficacité dans l’archivage, la distribution et le stockage des données, qui fait partie intégrante du fonctionnement de diverses industries d’utilisateurs finaux, ce qui a entraîné une demande accrue.

En ce qui concerne le type de déploiement, le segment Cloud devrait connaître un taux de croissance plus élevé de 12,0 % au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 31,0 % du marché d’ici 2028. La croissance du segment Cloud est attribuée aux progrès des plateformes. pour le fonctionnement des solutions de surveillance de la production telles que l’Internet des objets (IoT), l’apprentissage automatique et le Big Data, ce qui est bénéfique pour les fabricants à fournir avec les solutions.

En ce qui concerne les applications, le segment Optimisation des processus métier occupait la plus grande part de marché de 35,0 % en 2020, avec le deuxième TCAC le plus élevé de 9,5 % au cours de la période de prévision. Les facteurs contribuant à la domination du marché de l’optimisation des processus métier sont l’efficacité du système de surveillance de la production pour aider les entreprises à éliminer les processus qui ne sont plus efficaces et à améliorer leurs systèmes opérationnels. L’efficacité du système de surveillance de la production dans ce segment a entraîné son utilisation accrue, contribuant à la part de marché qu’il occupe.

En ce qui concerne la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé de 10,4 % au cours de la période de prévision. Le taux élevé d’adoption de systèmes de surveillance de la production dans différentes industries et la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché qui a un impact positif sur les installations de fabrication sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché dans cette région.

Les principaux participants sont Capgemini, Oracle, Infosys, Verizon, Siemens, Rockwell Automation, Emerson Electric Co., Schlumberger Limited et Aspen Technology, Inc.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de la surveillance de la production en fonction du composant, de la stratégie, du module, du type de déploiement, de la taille de l’organisation, des utilisateurs finaux, de l’application et de la région :

perspectives du type de composant (revenu, milliards USD ; 2020 -2028)

Solutions

Gestion des données Gestion des

actifs Gestion de

d’œuvre mobile Services

intelligents de sécurité et de surveillance

Services

gérés

la sécurité Gestion de

l’infrastructure

Service professionnel

Conseil

Support et maintenance

Intégration et déploiement

Éducation et formation

Type de stratégie Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Basé sur les conditions surveillance

Maintenance préventive

Type de module Outlook (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Module de stockage de données Module

de conditionnement du signal Module de

visualisation

Type de déploiement Outlook (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Cloud

sur site

Taille de l’organisation Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Type d’utilisateurs finaux Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2020-2028)

Pétrole et gaz

Automobile

Pharmaceutique et sciences de la vie

Santé

Gouvernement et défense

Télécommunications et informatique

Fabrication

Agroalimentaire et boissons

Électronique

Autres

Type d’application Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Contrôle et gestion de l’automatisation

Optimisation des processus métier

la chaîne d’approvisionnement et de la logistique

de la gestion des incidents et des urgences

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

Unis

Europe

Uni

France

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

MEA

Amérique latine

Brésil

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé en fonction de la segmentation régionale et du paysage concurrentiel. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

