Part de marché de la surveillance continue du glucose, tendances, paysage concurrentiel, prévisions de recherche, analyse des applications et de l’industrie d’ici 2029

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la surveillance continue du glucose comprennent :

Abbott

Integrity Applications

OrSense – technologies non invasives

Medtroni

IQVIA

Johnson & Johnson Services Inc

ARKRAY USA, Inc

Dexcom, Inc

SRL Diagnostics

Insulet Corporation

GlySens Incorporated

Senseonics

Terumo Corporation

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché de la surveillance continue de la glycémie devrait connaître une croissance du marché à un taux de 16% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la surveillance continue de la glycémie fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période. période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’incidence du diabète accélère la croissance du marché de la surveillance continue de la glycémie.

Les dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM) sont connus pour offrir des informations en temps réel sur les taux de glycémie, de manière moins insensible que les dispositifs de surveillance de la glycémie conventionnels, marquant une altération notable dans la prise en charge du diabète.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la surveillance continue de la glycémie au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’adoption de dispositifs avancés de soins diabétiques. En outre, la croissance de la population diabétique dans le monde devrait en outre propulser la croissance du marché de la surveillance continue de la glycémie. De plus, l’augmentation du nombre de personnes gériatriques devrait en outre amortir la croissance du marché de la surveillance continue de la glycémie. D’autre part, le manque de remboursement adéquat des dispositifs médicaux devrait en outre entraver la croissance du marché de la surveillance continue de la glycémie au cours de la période.

Étendue du marché mondial de la surveillance continue du glucose et taille du marché

Le marché de la surveillance continue de la glycémie est segmenté en fonction des composants, des données démographiques et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché de la surveillance continue du glucose est segmenté en pompes à insuline intégrées, émetteurs et récepteurs et capteurs.

Sur la base de la démographie, le marché est segmenté en population enfantine (<=14 ans) et population adulte (>14 ans).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la surveillance continue de la glycémie est segmenté en cliniques et centres de diagnostic, soins à domicile, cliniques privées, hôpitaux et autres.

