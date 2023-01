Part de marché de la sécurité des paiements en France et dans le monde 2023 | Taille de l’industrie et prévisions 2033

Selon les rapports de recherche régionaux, le marché mondial de la sécurité des paiements devrait atteindre 48,50 milliards USD d’ici 2030 , contre 20,43 milliards USD en 2021 . Le marché mondial de la sécurité des paiements devrait croître à un TCAC de 13,5 % de 2022 à 2030 . La demande croissante de solutions avancées de sécurité des paiements pour le commerce électronique numérique et l’utilisation croissante d’applications de paiement dans différents secteurs verticaux offrent des opportunités de croissance importantes pour le marché des paiements numériques. Cependant, le manque de confiance dans la banque en ligne freine dans une certaine mesure la croissance de ce marché.

Segmentation du marché mondial de la sécurité des paiements

Les rapports de recherche régionaux ont segmenté le marché mondial de la sécurité des paiements en fonction du composant, de la taille de l’organisation et de l’utilisateur final aux niveaux régional et mondial. Sur le plan géographique, le rapport de recherche a pris en compte les cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique. De plus, l’étude de recherche se concentre sur l’analyse de marché des pays de niveau 1, tels que les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, l’Inde, le Royaume-Uni, le Japon, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Corée du Sud et d’autres territoires.

Analyse du marché mondial de la sécurité des paiements par composant

Par solutions

Chiffrement

Tokénisation

Détection et prévention des fraudes

Par service

Services d’intégration

Services de soutien

Des services de consultation

Analyse du marché mondial de la sécurité des paiements par taille d’organisation

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Analyse du marché mondial de la sécurité des paiements par utilisateur final

Détail

Voyage et hospitalité

Soins de santé

informatique et télécom

Éducation

Médias et divertissement

Autres

Croissance du marché mondial de la sécurité des paiements, par région et par pays, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars américains)

Analyse du marché mondial de la sécurité des paiements par région et par pays

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Europe ( Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Pérou, Colombie, Reste de l’Amérique du Sud )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Égypte, Qatar, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Concurrence sur le marché mondial de la sécurité des paiements: acteurs clés

Le rapport comprend une analyse complète des principaux acteurs du marché, tels que:

Chiffre d’affaires de la sécurité des paiements des principales entreprises sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation), (en millions de dollars américains)

Part de marché des revenus de la sécurité des paiements des principales entreprises sur le marché mondial, 2021 (%)

Principales entreprises de sécurité des paiements vendues sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation)

Principaux fabricants de sécurité de paiement –

Systèmes de paiement Bluefin LLC

Braintree

Cybersource

Élavon

Ingenico

Broadcom, Inc.

Groupe Thales

Paiements Shift4, LLC

Signified, TNS, Inc.

Tokenex

SISA Information Security Pvt. Ltd.

Bande

Société Geobridge

MasterCard

Systèmes Verifone Inc

(Remarque: la liste des principaux acteurs du marché peut être mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Le rapport sur le marché de la sécurité des paiements couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie des composants

Cinq forces de Porter et analyse de la chaîne de valeur/d’approvisionnement

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PESTEL

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

Méthodologie d’étude de marché sur la sécurité des paiements

Le rapport est basé sur une analyse par le biais de recherches secondaires approfondies et d’entretiens primaires.

Les sources de données secondaires comprennent le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les présentations aux investisseurs, les communiqués de presse, les livres blancs, les revues, les publications certifiées, les sites Web gouvernementaux et les articles de l’industrie.

De même, voici la liste de quelques sources/bases de données secondaires payantes,

Factif

Homme d’État

Aspirateurs D&B

hibou

Enlyft

HG Insights

Bloomberg

Crunchbase

Les principales sources comprennent les CXO, les vice-présidents, les directeurs, les directeurs de la technologie et de l’innovation, les gestionnaires de composants et les cadres associés d’organisations clés du côté de l’offre et de la demande. De même, nous avons également interrogé diverses organisations d’utilisateurs finaux. Nous ne pouvons pas révéler les organisations d’utilisateurs finaux en raison d’accords de non-divulgation.

Par exemple, la prévision de la région est basée sur des recherches secondaires approfondies et des entretiens primaires. Nous avons mené des entretiens primaires dans les régions pour obtenir des informations plus spécifiques à chaque région. De plus, des entretiens primaires ont été menés avec des consultants indépendants et des experts en la matière dans les régions respectives. Ces experts ont été interrogés pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché et valider les résultats de la recherche et les estimations. Les entrées de données primaires et secondaires référencées pour la triangulation et les prévisions pour le segment de la région sont les suivantes,

Revenus historiques du meilleur joueur et croissance d’une année sur l’autre

Présence régionale et modèles de revenus des meilleurs joueurs

Développements récents et stratégies des fournisseurs et des utilisateurs finaux (par exemple, fusions et acquisitions, partenariats, lancements de nouveaux composants et autres)

Investissements en R&D et paysage de l’innovation

Écosystème de start-up et initiatives de financement

Environnement réglementaire et implications (spécifiques au pays ou à la région)

