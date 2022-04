Part de marché de la sécurité des centres de données: tendances mondiales de l’industrie, croissance, taille, segmentation, demandes futures, dernière innovation, chiffre d’affaires par prévision régionale jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché de la sécurité des centres de données contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché de la sécurité des centres de données par région.

Le marché mondial de la sécurité des centres de données était de 14,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de la sécurité des centres de données devrait atteindre 51,98 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

La sécurité des centres de données comprend les pratiques physiques visant à protéger les données contre les cyberattaques, les menaces, les violations et autres logiciels malveillants. La sécurité du centre de données consiste en un ensemble de politiques nécessaires pour éviter l’accès non autorisé et la manipulation des données.

Facteurs influençant le marché

L’augmentation des cas de fuite de données fera progresser le marché mondial de la sécurité des centres de données. De plus, la transformation de la majorité des entreprises vers une infrastructure basée sur le cloud apportera de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

La sécurité des centres de données est cruciale pour faire face à des situations telles que les cyberattaques. En outre, le trafic de données croissant et la demande de connectivité sécurisée, de cloud computing et de virtualisation contribueront à la croissance du marché mondial de la sécurité des centres de données.

Les solutions de sécurité des centres de données fournissent divers services. Il garantit la conformité et la confidentialité des données et offre une protection des données grâce au chiffrement, à la tokenisation, à la gouvernance des données et au masquage. Ainsi, toutes ces fonctionnalités propulseront la croissance du marché de la sécurité des centres de données.

La tendance BYOD a augmenté la demande d’un système de sécurité réseau efficace. Ainsi, les grandes entreprises et les PME devraient stimuler l’adoption de services avancés de sécurité des centres de données afin de protéger les données contre les logiciels malveillants.

Les services de sécurité des centres de données trouvent leurs nombreuses applications dans diverses industries d’utilisation finale, telles que l’automobile, la BFSI, les technologies de l’information, les télécommunications, la santé, le gouvernement, la défense, les médias, l’aérospatiale, l’énergie, etc. Ainsi, les applications étendues de la sécurité des centres de données services alimenteront la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Les avancées croissantes dans l’industrie aideront l’industrie à gagner du terrain dans les années à venir. Par exemple, Alibaba Cloud, la principale branche de cloud computing du groupe Alibaba, a dévoilé le deuxième centre de données en Indonésie en janvier 2019. Ces stratégies devraient stimuler la croissance du marché mondial de la sécurité des centres de données au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact de la COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché mondial de la sécurité des centres de données a généré diverses opportunités de croissance. En raison de la pandémie, le modèle de travail à domicile a rapidement gagné en popularité. De plus, l’utilisation du cloud et des plateformes numériques a augmenté pendant la pandémie, ce qui a finalement augmenté la demande de protection du réseau et du périmètre. De plus, le nombre croissant de lancements et de partenariats contribuera à la croissance du marché même après la pandémie.

Analyse régionale

Le marché de la sécurité des centres de données en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus rapide en raison de la contribution d’acteurs de premier plan du secteur tels que Google, Microsoft, Equinix et Amazon. En outre, les acteurs de l’industrie étendent rapidement leurs marques et leurs activités à la région Asie-Pacifique. Ainsi, cela profitera au marché mondial de la sécurité des centres de données. De plus, l’infrastructure informatique croissante accélérera la croissance du marché régional au cours de la période d’étude.

Concurrents sur le marché

Entreprises Hewlett Packard

International Business Machines (IBM) Corporation

Systèmes CISCO

Orange S.A.

Broadcom, Inc.

Informatica, LLC

Fortinet

Honeywell International

MacAfee

Dell

Technologies logicielles Check Point

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la sécurité des centres de données se concentre sur les applications, le déploiement, les services, les centres de données, l’utilisateur final et la région.

Basé sur la solution d’application

Solutions de sécurité physique

Solutions de sécurité logiques

Basé sur le mode de déploiement

Sur site

Basé sur le cloud

Basé sur les services

Consultant

Intégration et déploiement

Services gérés

Basé sur les types de centres de données

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Basé sur l’utilisateur final

Automobile

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Informatique et Télécom

Gouvernement et Défense

Soins de santé

Médias et divertissement

Aérospatial

Énergie

Autres (éducation et vente au détail)

Basé sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

