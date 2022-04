Part de marché de la radiothérapie peropératoire en Europe, taille, croissance, demandes, revenus, analyse des principales entreprises et devrait atteindre 140,27 millions USD d’ici 2028

DBMR a récemment mis à jour le marché européen de la radiothérapie peropératoireLe rapport de recherche donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de qualité suprême. Le rapport d’activité convaincant est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Des données compétentes et des techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport de marché sont synonymes de précision et d’exactitude. Un rapport sur le marché international est la conséquence d’efforts incessants menés par des prévisionnistes avertis, des analystes innovants et des chercheurs brillants qui se livrent à des recherches détaillées et attentives sur différents marchés, tendances et opportunités émergentes dans la direction consécutive des besoins de l’entreprise. L’aperçu de l’entreprise, la présence géographique, le portefeuille de produits et les développements récents sont pris en compte pour l’étude des profils d’entreprise.

Le marché européen de la radiothérapie peropératoire devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 140,27 millions d’industries de la santé est un moteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché européen de la radiothérapie peropératoire

TOP ACTEURS CLÉS du marché européen de la radiothérapie peropératoire

IntraOp Medical, Inc.,

Ariane Systèmes Médicaux Ltée,

Varian Medical Systems, Inc., C

arl Zeiss MEDITECAG,

Eckert & Ziegler. ,

Sensus Santé

iCAD inc.,

Elekta AB,

SIT – SIT Sordina IORT Technologies SpA,

REMEDI Co., Ltd.,

GMV

Brainlab AG et entre autres.

Marché européen de la radiothérapie peropératoire, par méthode (dans l’IORT électronique, la curiethérapie peropératoire, l’IORT à haut débit de dose, l’IORT par rayons X et autres.), Type de produit ( dispositifs de radiothérapie peropératoire, accessoires de radiothérapie peropératoire et logiciels et services) ( portable et de paillasse), application (cancer du sein, tumeur au cerveau, cancer de la tête et du cou, tissus mous sarcome, tumeurs pédiatriques, cancer gynécologique, cancers génito-urinaires, tumeurs gastro-intestinales hautes autres cancers) utilisateur final (hôpital, centres de chirurgie ambulatoire, centre spécialisé et autres) et canal de distribution (appel d’offres direct et vente au détail) Pays (Japon, Chine, Corée, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Europe) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Scénario de marché du marché européen de la radiothérapie peropératoire

La radiothérapie peropératoire (IORT) est une technique qui consiste à administrer une forte dose de rayonnement ionisant à la tumeur ou au lit tumoral pendant la chirurgie. Il implique la visualisation directe du lit tumoral et espace les tissus normaux du lit tumoral, ce qui permet de maximiser la dose à la tumeur tout en minimisant la dose aux tissus normaux. Ainsi, l’IORT est capable de délivrer une dose efficace totale plus élevée au lit de la tumeur et de faciliter l’augmentation de la dose sans augmenter de manière significative les complications tissulaires normales, améliorant ainsi le rapport thérapeutique.

Parce que le rayonnement IORT est ciblé directement sur la tumeur, la dose peut être jusqu’à 2,5 fois plus élevée qu’une dose sûre de rayonnement traditionnel. Cela aide à empêcher le cancer de revenir au même endroit.

L’IORT a démontré son efficacité dans une grande variété de tumeurs et de cancers tels que les cancers colorectaux récurrents, les cancers gynécologiques récurrents et les tumeurs des tissus mous. Récemment, il est devenu une option de traitement populaire pour certains cancers du sein à un stade précoce, en raison de la capacité à suivre l’intégralité du cycle de radiothérapie pendant la chirurgie.

Les facteurs qui stimulent la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire sont la prévalence croissante des maladies cancéreuses, le soutien des politiques de remboursement pour les patients atteints de cancer, la population gériatrique croissante qui est la plus vulnérable au cancer, les progrès technologiques en IORT et la collaboration croissante des acteurs du marché IORT avec les hôpitaux et autres milieux médicaux. D’autre part, le risque associé à l’exposition à des doses élevées de rayonnement et les défis associés à la valeur de la marque peuvent freiner la croissance du marché de la radiothérapie peropératoire.

Ce rapport sur le marché de la radiothérapie peropératoire en Europe fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de la radiothérapie peropératoire en Europe

Le marché européen de la radiothérapie peropératoire est segmenté en fonction de la méthode, du produit, du type, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la méthode, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en IORT par électrons, curiethérapie peropératoire, IORT à haut débit de dose, IORT par rayons X et autres. En 2021, le segment X-ray IORT devrait dominer le marché en raison de l’utilisation croissante de X Ray IORT dans le traitement du cancer.

Sur la base du produit, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en dispositifs de radiothérapie peropératoire, accessoires de radiothérapie peropératoire et logiciels et services. En 2021, le segment des appareils de radiothérapie peropératoire devrait dominer le marché de la radiothérapie peropératoire car il s’agit de l’équipement le plus important pour l’administration précise de rayons X pendant le traitement.

Sur la base du type, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en portable et de paillasse. En 2021, le segment portable devrait dominer le marché car il est facile à transporter et un oncologue peut le transporter en fonction de ses besoins.

Sur la base de l’application, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en cancer du sein, tumeur cérébrale, cancer de la tête et du cou, sarcome des tissus mous, tumeurs pédiatriques, cancer gynécologique, cancers génito-urinaires, tumeurs gastro-intestinales supérieures et autres cancers. En 2021, le segment du cancer du sein devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des cas de cancer du sein dans la région européenne.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres spécialisés et autres. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché en raison de l’amélioration des infrastructures hospitalières dans la région.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la radiothérapie peropératoire est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché car il s’agit d’une option facile à acheter pour les acheteurs.

Marché de la radiothérapie peropératoire en Europe : analyse au niveau des pays

Le marché européen de la radiothérapie peropératoire est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par méthode, produit, type, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de la radiothérapie peropératoire sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché de la radiothérapie peropératoire en Asie-Pacifique avec le TCAC le plus élevé et la part de marché la plus élevée en raison du nombre croissant de fabricants d’IORT sur le marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes de radiothérapie peropératoire et leurs défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Demande croissante de radiothérapie peropératoire dans l’industrie de la santé

Le marché de la radiothérapie peropératoire en Europe vous fournit également une analyse détaillée du marché pour la croissance de chaque pays dans l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans la radiothérapie peropératoire et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des produits de radiothérapie peropératoire. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la radiothérapie peropératoire en Europe

Le paysage concurrentiel du marché de la radiothérapie peropératoire en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Inde, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications et la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché européen de la radiothérapie peropératoire.

