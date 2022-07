Part de marché de la radiologie, taille 2022 en croissance rapide avec les tendances modernes, le développement, les revenus et la demande

Un rapport influent sur le marché de la radiologieutilise les graphiques et les tableaux de manière très appropriée pour le rendre plus intéressant visuellement. Le rapport d’étude de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. C’est le meilleur moyen pour les utilisateurs de comprendre le client et ainsi d’augmenter sa satisfaction en répondant aux besoins et aux attentes. Cela aide également à voir quels facteurs influencent l’entreprise, où se situe la marque et à connaître la situation du marché avant le lancement d’un produit. Une fois que toutes les analyses et études de marché sont faites, il est temps de les présenter efficacement, afin d’embarquer tout le monde et de prendre les bonnes décisions pour la stratégie commerciale, le rapport d’étude de marché tel que la radiologie est l’allié clé en la matière.

Analyse et taille du marché mondial de la radiologie

Au fil des ans, la radiologie s’est imposée comme un outil de diagnostic essentiel pour une variété de maladies et un outil puissant de suivi des traitements et d’anticipation des résultats. La demande croissante de diagnostic précoce des maladies et l’élargissement de la portée des applications cliniques ont largement aidé le marché à se développer au cours de la période de prévision. Par conséquent, la présence de divers déterminants de la croissance aidera le marché à afficher une croissance substantielle.

Le marché mondial de la radiologie était évalué à 26,6 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 43,04 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Sur la base du produit, l’étude de marché Radiologie affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par type (radiologie interventionnelle, radiologie diagnostique)

Par services (imagerie de fusion, rayons X, ultrasons, tomodensitométrie (CT), médecine nucléaire, tomographie par émission de positrons (TEP), imagerie par résonance magnétique (IRM))

Par utilisation finale (hôpitaux, centres de diagnostic, autres)

La part de marché (par chiffre d’affaires) pour les acteurs publics sera basée sur les informations disponibles dans le domaine public, et pour les acteurs privés, ces informations seront fournies dans la mesure du possible, qui seront entièrement basées sur des entretiens primaires et les derniers développements. des entreprises

La concurrence sur le marché de la radiologie par les TOP Players sont,

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Siemens Healthcare Private Limited

Koninklijke Philips NV

Systèmes médicaux Canon

Systèmes médicaux Hitachi

Carestream Santé

….

Portée du marché mondial de la radiologie

Le marché de la radiologie est segmenté en fonction du type, des services et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Radiologie d’intervention

Radiologie diagnostique

Sur la base du type, le marché de la radiologie est segmenté en radiologie interventionnelle et radiologie diagnostique.

Prestations de service

Imagerie de fusion

Rayons X

Ultrason

Tomodensitométrie (TDM)

Médecine nucléaire

Tomographie par émission de positrons (TEP)

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Sur la base des services, le marché de la radiologie est segmenté en imagerie de fusion, rayons X, ultrasons, tomodensitométrie (CT), médecine nucléaire, tomographie par émission de positrons (TEP) et imagerie par résonance magnétique (IRM).

Utilisation finale

Hôpitaux

Centres de diagnostic

Les autres

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la radiologie est divisé en hôpitaux, centres de diagnostic et autres.

