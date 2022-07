Part de marché de la prévention des infections nosocomiales, acteurs clés, applications, régions et types de produits, 2022-2029

Ce marché mondial du contrôle des infections nosocomiales Le rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités dans l’industrie du contrôle des infections nosocomiales avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Cette étude de marché sur le contrôle des infections nosocomiales estime l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Ce rapport s’avère être un document indispensable pour tout passionné de marché, décideur politique, investisseur et acteur. Ce rapport d’étude de marché mondial sur le contrôle des infections nosocomiales est un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du contrôle des infections acquises à l’hôpital était évalué à 29,1 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 34,10 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9,90% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Prenez un échantillon avec une table des matières complète et des chiffres et graphiques @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmrglobal-hospital-acquired-infection-control-market

L’infrastructure des soins de santé a radicalement changé au cours de la dernière décennie à mesure que la technologie a proliféré et que l’adoption de dispositifs médicaux innovants a augmenté. Alors que la prévalence de diverses maladies infectieuses et chroniques a augmenté au cours de la dernière décennie, le besoin d’équipements de désinfection et de stérilisation est devenu plus pressant que jamais.

Le rapport sépare également divers acteurs en grandes catégories d’aspirants novices et d’acteurs du marché établis avec des histoires de réussite élaborées et une discrétion d’investissement qui renforcent leur position au milieu d’une concurrence stupéfiante et d’une île de concurrence en expansion rapide.

Certains des principaux acteurs opérant dans la segmentation du marché du contrôle des infections nosocomiales sont: Olympus Corporation (Japon), Cantel Medical (États-Unis), Getinge AB (Suède), STERIS plc (États-Unis), Belimed (Suisse), STEELCO SpA (Italie) ,ASP (États-Unis),BD (États-Unis),Crosstex International, Inc. (États-Unis),Diversey, Inc (États-Unis),MMM Group (États-Unis),3M (États-Unis),bioMérieux SA (France),Sterigenics US, LLC (États-Unis ), Cepheid (États-Unis), Dentsply Sirona (États-Unis), Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (Chine), Randox Laboratories Ltd. (Royaume-Uni), Ortho Clinical Diagnostics (États-Unis), Nova Biomedical (Royaume-Uni), Sysmex Corporation ( Japon) entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial du contrôle des infections nosocomiales et taille du marché: