Part de marché de la prescription électronique, taille, tendances de l’industrie en 2022, aperçu des progrès, technologies en développement, prévisions de l’industrie concurrentielle, régionale et mondiale jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché mondial de la prescription électronique de DBMR met en évidence une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille, des estimations et de la croissance par segmentation, des répartitions régionales et des pays, ainsi que du paysage concurrentiel, des parts de marché des acteurs et des stratégies clés sur le marché. Le rapport de recherche sur l’industrie de la prescription est une étude professionnelle et approfondie sur la taille, la croissance, la part, la demande, les statistiques, les tendances, ainsi que l’analyse de l’industrie du marché. L’exploration fournit une vue et des informations à 360°, mettant en évidence les principaux résultats de l’industrie. Ces informations aident les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la rentabilité. En outre, l’étude aide les acteurs privés ou à risque à comprendre les entreprises plus en détail afin de prendre des décisions plus éclairées.

Data Bridge Market Research analyse le marché de la prescription électronique pour représenter 4,1 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 26,86 % au cours de la période de prévision. Les événements indésirables liés aux médicaments, associés au besoin croissant de contrôler les prescriptions d’opioïdes dans les pays émergents, ont eu un impact direct sur la croissance du marché de la prescription électronique.

Les segments et sous-sections du marché de la prescription électronique sont présentés ci-dessous:

Par mode de service (service de gestion de cas sur le Web, service de gestion de cas par téléphone, service de gestion de cas sur le terrain, service de gestion de cas sur le terrain bilingue, autres services)

Par utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins à domicile)

Par gravité de cas (gestion de cas catastrophique, gestion de cas de douleur chronique, examens médicaux indépendants, invalidité de courte durée, invalidité de longue durée)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché de la prescription électronique est:

Health Fusion, Inc

EPIC Systems Corporation

Amazing Charts LLC

Allscripts Healthcare LL

Athenahealth

GE Healthcare

Eclinicalworks

Henry Schein, Inc.

DrChrono

Drfirst

Relayhealt CPSI

Surescripts

Cerner

Corporation

MDToolbox

Quality Systems, Inc

Dosespot

AdvancedMD Inc

Medical Information Technology, Inc

eClinicalWorks

….

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial de la prescription électronique tout au long de la période prévue.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial de la prescription électronique :

L’attention croissante portée à la réduction de l’abus de substances contrôlées a stimulé le marché et agit comme un moteur potentiel pour le marché de la prescription électronique au cours de la période de prévision de 2022 à 2028. La forte adoption des solutions de DSE et l’accent croissant sur la réduction des erreurs médicales sont contribuant également à la croissance du marché cible. Diverses initiatives gouvernementales et programmes d’incitation, le besoin croissant de réduire les coûts croissants des soins de santé ainsi que l’utilisation croissante dans la préparation de listes complètes de médicaments et le besoin croissant d’améliorer la qualité des soins de santé augmentent également la taille du marché de la prescription électronique. En outre, la forte adoption de solutions de télésanté intégrées en raison de la pandémie de COVID-19 et des marchés émergents créera diverses opportunités de croissance pour le marché de la prescription électronique au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions de prescription, nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Étendue du marché mondial de la prescription électronique et taille du marché

Sur la base du mode d’utilisation, le marché de la prescription électronique est segmenté en appareils portables et en appareils informatiques.

Sur la base du mode de livraison, le marché de la prescription électronique est segmenté en solutions Web et cloud et en solutions sur site.

Sur la base des substances, le marché de la prescription électronique est segmenté en substances contrôlées et substances non contrôlées.

Basé sur les spécialités, le marché de la prescription électronique est segmenté en oncologie, médecine sportive, neurologie, cardiologie et autres.

Le marché de la prescription électronique a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en cliniques, médecins, pharmacies et hôpitaux.

