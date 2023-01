Part de marché de la plate-forme AI Ops, croissance, demande, défis, analyse régionale et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la plateforme d’opérations d’intelligence artificielle affichera un TCAC de 31,00 % pour la période de prévision 2022-2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des plateformes d’opérations d’intelligence artificielle fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Analyse du marché mondial de la plate-forme d’opérations d’intelligence artificielle:

Les facteurs qui animent le marché des plateformes d’opérations d’intelligence artificielle sont l’augmentation de la connectivité dans les opérations informatiques, la demande croissante de systèmes de reconnaissance d’images et l’augmentation de la croissance des données, ce qui a accru la demande de solutions d’analyse. L’augmentation des initiatives gouvernementales pour stimuler l’intelligence artificielle dans les solutions informatiques, ainsi que la distorsion du système causée par les attaques de virus, sont les facteurs qui freinent le marché.

Les acquisitions croissantes de technologies de pointe par les principaux acteurs du marché représentent une opportunité. De plus, à mesure que les appareils gagnent en intelligence, les systèmes deviennent plus complexes avec l’augmentation du volume de données, augmentant l’adoption de l’intelligence artificielle pour les opérations informatiques ( AIOps ). L’adoption mondiale croissante du cloud computing alimente également l’automatisation de ces processus. Par conséquent, à mesure que de plus en plus d’entreprises passent au cloud, la demande d’intelligence artificielle pour les plateformes d’opérations informatiques ( AIOps ) devrait augmenter.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché de la plate-forme d’opérations d’intelligence artificielle comprend:

Micro-focus

Broadcom

Logiciel BMC

Moogsoft

Citrix Systems, Inc.

Nouvelle relique

AppDynamics

Dynatrace LLC

SolarWinds Worldwide, LLC

Sumo Logique

DeepMind Technologies Limitée

iCarbonX

L’informatique suivante

Force de vente

ViSenze

AIBrain

Portée du marché mondial de la plateforme d’opérations d’intelligence artificielle et taille du marché

Sur la base des composants, le marché des plates-formes d’opérations d’intelligence artificielle est segmenté en services de mise en œuvre, de conseil et de gestion

En fonction de la taille de l’organisation, le marché des plateformes d’opérations d’intelligence artificielle est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.

Basé sur le mode de déploiement, le marché des plateformes d’opérations d’intelligence artificielle est segmenté sur site et dans le cloud.

Basé sur l’application, le marché des plates-formes d’opérations d’intelligence artificielle est segmenté en analyse en temps réel, gestion des performances des applications, gestion de l’infrastructure, gestion du réseau et de la sécurité.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des plateformes d’opérations d’intelligence artificielle est segmenté en soins de santé et sciences de la vie, vente au détail et biens de consommation, informatique et télécommunications, gouvernement.

Analyse au niveau du pays du marché de la plateforme d’opérations d’intelligence artificielle:

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la plateforme d’opérations d’intelligence artificielle sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des plateformes d’opérations d’intelligence artificielle et continuera de développer sa tendance à la domination au cours de la période de prévision en raison des nombreux fournisseurs de plateformes présents dans la région. Les plates-formes pour divers secteurs verticaux sont développées par un certain nombre d’ organisations , y compris des start-ups technologiques et des géants de l’industrie. Les investissements élevés en R&D et la transformation numérique en cours dans les économies développées sont également des facteurs importants qui stimulent l’adoption des plateformes dans la région. L’Asie-Pacifique enregistrera cependant la plus forte croissance pour cette période en raison de l’adoption rapide de l’automatisation dans diverses industries. De plus, la génération rapide de grandes quantités de données a ouvert la voie à des solutions et des services basés sur l’IA comme l’analyse de données.

La section par pays du rapport sur le marché de la plateforme d’opérations d’intelligence artificielle fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le rapport sur le marché de la plate-forme d’opérations d’intelligence artificielle répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Plateforme d’opérations d’intelligence artificielle générera-t-il d’ici la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Plateforme d’opérations d’intelligence artificielle?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de la plateforme d’opérations d’intelligence artificielle?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Plateforme d’opérations d’intelligence artificielle?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Plateforme d’opérations d’intelligence artificielle pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées du marché Plateforme d’opérations d’intelligence artificielle?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché des plateformes d’opérations d’intelligence artificielle?

