Part de marché de la médecine de précision, principaux acteurs clés, croissance, tendance et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la médecine de précision devrait atteindre 132,66 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La prolifération des méthodologies de séquençage, en particulier le séquençage de nouvelle génération (NGS), devrait stimuler le marché en raison de l’augmentation des coûts de séquençage et de l’avancement du projet du génome humain dans le domaine de la génomique.

L’incidence croissante des maladies chroniques et inhabituelles déclenche la nécessité de développer des méthodes techniquement innovantes pour l’agrégation et l’examen accélérés des données médicales. Le programme de bioinformatique aide au traitement des données en rendant des approches thérapeutiques réussies. En conséquence, le volume croissant de données dans le secteur de la santé alimenterait la demande de bioinformatique, augmentant la concurrence dans l’industrie de la médecine de précision.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Biocrates Life Sciences, Tepnel Pharma Services, Menarini Silicon Biosystems, NanoString Technologies, Quest Diagnostics, Qiagen, Teva Pharmaceutical, Eagle Genomics, Novartis et Pfizer, entre autres.

La création d’outils et d’applications bioinformatiques favoriserait la production d’immunothérapie et ainsi boosterait l’étude des microbiomes, faisant ainsi avancer le domaine de la médecine de précision. En outre, le développement de technologies à haut débit telles que le séquençage de nouvelle génération et les puces à ADN ouvrira la voie à la croissance du marché de la bioinformatique, ce qui stimulera davantage la demande du marché dans les années à venir.

Quelques points saillants du rapport

Basé sur la technologie, la découverte de médicaments devrait croître avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision, en raison de l’accent croissant des acteurs biopharmaceutiques sur le développement d’une médecine de précision pour le traitement des maladies, y compris le cancer, qui stimuler davantage la croissance du marché.

Les sociétés de diagnostic devraient croître avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision, en raison d’une grande variété d’applications pour lesquelles de grands acteurs de l’industrie de la médecine de précision sont engagés dans divers programmes d’investissement.

L’application d’oncologie est le principal contributeur au marché de la médecine de précision. Le segment se développe en raison de la fréquence et de la prévalence croissantes du cancer dans le monde, ce qui intensifiera la demande de médecine de précision en tant que forme essentielle de thérapie associée au développement de traitements sur mesure pour les patients atteints de cancer en fonction de leur constitution génétique par rapport à la chimiothérapie traditionnelle.

L’Amérique du Nord a dominé le marché de la médecine de précision en 2019. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la médecine de précision en fonction de la technologie, de l’utilisation finale, de l’application et de la région :

Perspectives technologiques (Revenus : milliards USD ; 2017-2027)

Big Data Analytics

Bioinformatique

Séquençage génétique

Découverte de médicaments

Diagnostics complémentaires

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus : milliards USD ; 2017-2027)

Sociétés pharmaceutiques Sociétés

diagnostic Sociétés

informatiques de santé

Autres

Application Outlook (Revenu : USD Billion ; 2017-2027)

Oncologie

Immunologie

CNS

Respiratory

Others

Regional Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis. Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



