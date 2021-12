Part de marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients, principaux fabricants, pays et croissance

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients affichera un TCAC d’environ 11,06% pour la période de prévision 2021-2028. La demande croissante pour réduire les coûts des soins de santé, l’accent accru mis sur les compétences en recherche et développement en ce qui concerne les dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance de la gestion des risques et de la sécurité des patients. marché.

La recrudescence de la prévalence des infections nosocomiales dans le monde est le principal facteur favorisant la croissance du marché. La focalisation croissante sur les avancées technologiques en matière de soins de santé pour le développement de produits nouveaux et avancés, associée à des initiatives croissantes du gouvernement pour l’amélioration de la sécurité des patients, est un autre déterminant de la croissance du marché. L’augmentation des compétences en recherche et développement et l’augmentation du mode de vie malsain des individus généreront davantage d’opportunités de croissance de marché lucratives.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients sont RLDatix., Verge Solutions, LLC, RiskQual., Quantros, Inc., Clarity Group, Inc., Conduent, Inc., Prista Corporation, The Patient Safety Company, Ncontracts ., Med-IQ, MetricStream., IQVIA., Health Catalyst., Smartgate Solutions Ltd., Salus Global Corporation., Covance Inc., Labcorp Drug Development, BD, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial de la gestion des risques et de la sécurité des patients et taille du marché

Le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients est segmenté en fonction des solutions, des composants et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients est segmenté sur la base de solutions en gestion de la prévention des infections, gestion de la surveillance, gestion des risques, gestion des audits, gestion des réclamations, déclaration des incidents et autres.

Sur la base des composants, le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients est segmenté en logiciels et services. Le segment logiciel est sous-segmenté en local et cloud. Le segment des services est sous-segmenté en services de conseil et en formation et éducation.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion des risques et de la sécurité des patients est segmenté en hôpitaux, centres de soins de longue durée, centres de soins ambulatoires, pharmacies et autres.

