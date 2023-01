Part de marché de la France et du marché mondial des services publics et de l’énergie 2022 | Taille de l’industrie et prévisions 2030

Part de marché de la France et du marché mondial des services publics et de l’énergie 2022 | Taille de l’industrie et prévisions 2030

D’ici 2027, la taille du marché mondial de l’analyse des services publics et de l’énergie devrait atteindre 1359,8 millions USD d’ici 2027 , contre 358,2 millions USD en 2020 , à un TCAC de 24,9 % de 2021 à 2027. Avec l’augmentation de l’utilisation du système de contrôle des micro-réseaux et d’autres systèmes de réseau intelligent, qui permettent aux entreprises de surveiller, d’analyser et de contrôler le fonctionnement du réseau à partir d’un centre de contrôle central, il existe un vaste potentiel inexploité de techniques avancées et d’outils d’analyse, tels que le cloud computing et la plate-forme de mégadonnées. Les règles et réglementations gouvernementales favorables à la promotion des solutions de réseau intelligent et l’adoption en croissance exponentielle des compteurs intelligents devraient stimuler la demande d’analyse de données volumineuses entre les fournisseurs de services publics.

Les organisations de l’énergie et des services publics sont confrontées à des défis, tels que les préoccupations environnementales, la hausse des coûts d’exploitation, l’augmentation des attentes des consommateurs et l’évolution des politiques réglementaires. Ces défis augmentent le taux d’adoption de divers types d’analyse en raison du besoin croissant de meilleures informations sur les modèles d’utilisation et de performance, ce qui, par conséquent, aide à une prise de décision efficace.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/utility-and-energy-analytics-market

Les principaux facteurs moteurs du marché comprennent l’augmentation des initiatives gouvernementales pour l’infrastructure de mesure avancée (AMI), la demande croissante de prévisions dynamiques, l’efficacité opérationnelle et l’atténuation des risques, et l’analyse prédictive pour les entreprises. Les entreprises de services publics et d’énergie transforment leurs systèmes en systèmes énergétiques plus innovants qui contribuent à un flux bidirectionnel d’informations et d’énergie. Dans le même temps, une pression croissante s’exerce sur les entreprises pour qu’elles fournissent des sources d’énergie toujours plus rentables, compte tenu de l’impact des préoccupations environnementales. L’analyse prédictive joue un rôle crucial dans le secteur des services publics, analysant principalement les volumes de données croissants, identifiant les actifs physiques défaillants et améliorant la compréhension du comportement des clients. Les entreprises de services publics comptent sur un fonctionnement continu, qui comprend une fonctionnalité agréable à tous les niveaux.

Dynamique du marché mondial des services publics et de l’analyse de l’énergie

Moteurs : augmentation de la demande d’énergie et accent accru sur un environnement plus vert

La demande d’énergie dans la région est en augmentation. Les pays développés continuent de consommer de grandes quantités d’énergie, tandis que la demande augmente dans les pays en développement. La demande croissante est causée en partie par l’augmentation de la population et par le développement économique. Selon l’Agence internationale de l’énergie, entre 2005 et 2030, les besoins énergétiques devraient augmenter de 55 %, la demande passant de 11,4 milliards de tonnes d’équivalent pétrole à 17,7 milliards de tonnes.

Le gaz, le pétrole et le charbon représentent ensemble la majorité de la consommation mondiale d’énergie primaire. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la Chine, les États-Unis et l’Inde représentaient ensemble près de 70 % de la demande énergétique. Près d’un cinquième de l’augmentation de la demande d’énergie dans le monde provient d’une demande accrue de chauffage et de refroidissement ; les températures hivernales et estivales moyennes de certaines régions ont dépassé les records historiques. Les États-Unis ont connu la plus forte augmentation de la demande de pétrole et de gaz au monde. La consommation de gaz a bondi de 10 % par rapport à 2018, l’augmentation la plus rapide depuis le début des records de l’AIE en 1971.

Défis : problèmes de compatibilité et manque de compétences

La mauvaise qualité et l’intégration des données, la propriété inégale des données dans les processus et l’utilisation fragmentée de l’analyse font partie des principaux défis qui préoccupent toute entreprise énergétique. Ainsi, trouver une approche analytique appropriée à un problème et intégrer ses compétences de base pour la prise de décision est un défi en soi. En outre, le déficit de compétences est également un défi important pour les entreprises. Selon l’Université de Villanova, en Pennsylvanie, jusqu’à 78 % des entreprises ont rencontré des difficultés pour recruter des employés qui comprennent l’analyse du Big Data. La signature d’une bonne équipe de science des données est un problème pour la planification d’entreprise énergétique afin de s’imprégner d’analyses avancées. Le domaine a commencé à gagner du terrain récemment, et un gestionnaire ne peut pas s’attendre à ce qu’un individu connaisse tous les outils essentiels.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de l’analyse des services publics et de l’énergie en fonction du déploiement, du type, des applications et de la région.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/utility-and-energy-analytics-market?opt=2950

Par perspectives de déploiement (ventes, millions USD, 2017-2027)

Nuage

Sur site

Hybride

Par type de perspectives (ventes, millions USD, 2017-2027)

Logiciel

Prestations de service

Par applications Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Fonctionnement du compteur

Prévision de charge

Réponse à la demande

Distribution

Autres applications

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment cloud devrait représenter la plus grande part de marché, par déploiement

Le marché mondial de l’analyse des services publics et de l’énergie est divisé en cloud, sur site et hybride basé sur le déploiement. En 2020, le segment du cloud représentait la plus grande part de marché de 39,2 % sur le marché mondial des services publics et de l’analyse de l’énergie. Des tendances telles que Blockchain, IoT et une poussée vers le numérique motivent les fournisseurs de services publics à adopter des solutions cloud. Les fournisseurs d’énergie se tournent vers le cloud en raison des avantages de cycles de développement d’applications nettement plus courts et de services et d’infrastructures informatiques plus rapides. De plus, les données de services publics en croissance exponentielle peuvent être mieux analysées et offrir une sortie plus améliorée de la solution analytique sur le cloud. À l’échelle mondiale, les fournisseurs d’énergie investissent jusqu’à 55 % de leur budget informatique total dans l’infrastructure et l’hébergement. Le déploiement du cloud peut aider à réduire considérablement ces dépenses.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial de l’analyse des services publics et de l’énergie a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 37,5 % sur le marché mondial de l’analyse des services publics et de l’énergie au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les solutions et services d’analyse des services publics et de l’énergie, principalement en raison des politiques flexibles des gouvernements des pays en développement et de la pénétration croissante des services numériques dans le secteur des services publics en pleine expansion dans la région.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/utility-and-energy-analytics-market

La croissance économique explosive dans toute la région a augmenté la consommation d’énergie et a généré un besoin de gestion efficace pour le développement durable. La Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie feraient partie des économies qui devraient avoir un taux d’adoption élevé. Au Japon, les fournisseurs de services publics incluent des compteurs d’électricité intelligents. Le déploiement national devrait être achevé d’ici 2022 en raison de la mise en œuvre rapide de ces systèmes. Le gouvernement japonais a réorienté son attention sur la gestion de la demande et sur l’amélioration de la sécurité et de la résilience énergétiques grâce à des technologies de réseau intelligent et d’efficacité énergétique.

Principaux acteurs du marché

Le marché de l’analyse des services publics et de l’énergie est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels qu’Oracle Corporation, Capgemini SE, ABB Corporation, IBM Corporation, General Electric Company, SAS Institute Inc., Siemens AG, Schneider Electric SE, SAP SE, BuildingIQ Inc. et Teradata Corporation. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.