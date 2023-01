Part de marché de la filtration stérile, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Selon l’organisation de coopération et de développement économiques, les investissements dans les produits pharmaceutiques dans les pays de l’OCDE étaient d’environ 900 milliards de dollars américains en 2019, ce qui représente 20 % des investissements dans les soins de santé. Le marché de la filtration stérile devrait croître dans la région de prévision de 2022-2029. L’augmentation des investissements dans les produits pharmaceutiques et la forte prévalence de maladies chroniques et aiguës sont le principal facteur de croissance du marché de la filtration stérile.

Développement récent

En avril 2021, Amcor, une entreprise qui a récemment développé des emballages recyclables, a annoncé des essais auprès des consommateurs des meilleurs emballages thermoformés recyclables à base de polyéthylène au monde. Le nouvel emballage offre un substitut plus respectueux de l’environnement au type d’emballage de soins de santé le plus largement utilisé tout en répondant simultanément aux exigences élevées des emballages pharmaceutiques hautement spécialisés et réglementés. L’empreinte carbone de cette innovation est réduite jusqu’à 70 %.

En septembre 2021, pour protéger la stérilité et l’intégrité des produits, les services de laboratoire Nelipak ont ​​effectué des tests d’intégrité de l’emballage. Tous les fabricants sont assez préoccupés par l’intégrité des emballages, mais les producteurs de dispositifs médicaux sont particulièrement concernés car la stérilité et l’intégrité des produits peuvent avoir une influence significative sur la santé des patients. Cela devrait offrir à l’organisation plus de perspectives d’expansion sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la filtration stérile, qui était de 1,7 milliard USD en 2021, grimperait à 3,51 milliards USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 9,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Impact du COVID-19 sur le marché de la filtration stérile

L’épidémie de COVID-19 en cours a eu un effet négatif majeur sur l’expansion du marché. Les graves effets du COVID-19 exercent une pression sans précédent sur les systèmes de santé du monde entier. Les installations de stérilisation hospitalière sont soumises à une pression accrue pour garantir la sécurité des patients et du personnel médical de première ligne. L’épidémie a créé une fenêtre d’opportunité pour l’invention. Uflex, un fabricant d’emballages FMCG et pharmaceutiques, prévoit que le COVID-19 accélérera la création de solutions d’emballage stériles et antimicrobiennes.

Portée du marché mondial de la filtration stérile

Le marché de la filtration stérile est segmenté en fonction du produit, de la taille des pores de la membrane, du type de membrane, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Filtres à cartouche

Filtres à capsules

Membranes

Filtres à seringue

Bouchon

Systèmes de filtration de table

Accessoires

Taille des pores de la membrane

0,2–0,22 µm

0,45 µm

0,1 µm

Type de membrane

Polyéthersulfone

Difluorure de polyvinylidène

Nylon

Polytétrafluoroéthylène

Ester de cellulose mixte

Acétate de cellulose

Autres matériaux

Utilisateur final

Compagnies pharmaceutiques

Sociétés biopharmaceutiques

Entreprises d’aliments et de boissons

Organisations de fabrication sous contrat

Organismes de recherche sous contrat

Instituts universitaires

Laboratoires de recherche

Application

Bioprocédés

Processus de remplissage-finition

Utilitaires Filtration

Préfiltration

Filtrage des virus

Autres applications

Analyse/aperçus régionaux du marché de la filtration stérile

Le marché de la filtration stérile est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, taille des pores de la membrane, type de membrane, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la filtration stérile sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la filtration stérile en raison de la prédominance des sociétés pharmaceutiques établies ainsi que du nombre croissant d’activités de recherche et développement.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence de petites et moyennes entreprises.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la filtration stérile vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la filtration stérile, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché de la filtration stérile. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la filtration stérile sont :

Merck KGaA (Allemagne)

Danher (États-Unis)

Sartorius AG (Allemagne)

General Electric (États-Unis)

3M (États-Unis)

Parker Hannifin Corp (États-Unis)

Sterlitech Corporation (États-Unis)

Alfa Laval AB (Suède)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

Porvair Filtration Group (Royaume-Uni)

Medtronic (États-Unis)

