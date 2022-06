Part de marché de la filariose lymphatique, portée, opportunités, impact de Covid-19, risques et défis, fabricants, prévisions jusqu’en 2028

Le rapport fiable comprend une discussion sur les principaux fournisseurs opérant sur ce marché. Ce rapport d’étude de marché mondial fournit des données complètes sur le marché actuel, les régions géographiques et les sous-régions du monde entier. Ce rapport couvre une perspective sur la taille du marché, les ventes régionales, le taux de croissance, les opportunités mondiales et les coûts de fabrication dans les régions respectives. Il fournit des informations détaillées sur les tendances émergentes et les principaux concurrents sur la base des innovations axées sur la technologie pour démontrer la croissance du marché et les stratégies de portefeuille. Le paysage concurrentiel comprend les stratégies de développement, la part de marché et l’analyse du classement du marché à l’échelle mondiale.

Le marché de la filariose lymphatique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC sain au cours de la période de prévision de recherche susmentionnée. La prévalence croissante des troubles du système lymphatique dans le monde et les marchés émergents sont les facteurs responsables de la croissance de ce marché.

Principaux Acteurs : –

Amneal Pharmaceuticals, Zydus Pharmaceuticals, Inc., Strides Pharma Science Limited., Cipla Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Merck & Co., Inc. Perrigo Company Plc., Galderma Laboratories, LP et Pearl River Laboratories., entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Filariose lymphatique

Le paysage concurrentiel du marché Filariose lymphatique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la filariose lymphatique.

L’augmentation des cas d’éléphantiasis stimule le marché de la filariose lymphatique. Cependant, l’incidence accrue de l’éléphantiasis et le programme de sensibilisation accru de l’OMS pour le traitement de la filariose lymphatique stimuleront le marché de la filariose lymphatique. Mais, faute de sensibilisation des patients dans les pays en développement, les symptômes tardifs de la maladie peuvent entraver le marché de la filariose lymphatique.

La filariose lymphatique communément appelée éléphantiasis est une maladie tropicale négligée. Il s’agit d’une maladie parasitaire causée par des vers microscopiques filiformes qui ne vivent que dans le système lymphatique humain. Système lymphatique humain responsable du maintien de l’équilibre des fluides corporels et de la lutte contre les infections. La filariose lymphatique se propage d’une personne à l’autre par la piqûre de moustique, provoquant des douleurs, un élargissement anormal d’une partie du corps et une stigmatisation sociale. L’infection survient généralement au stade de l’enfance et cause des dommages cachés au système lymphatique. La plupart des personnes touchées par le parasite sont asymptomatiques et ne présentent jamais de symptômes cliniques. Seul un petit pourcentage de personnes infectées peuvent présenter les symptômes du «lymphœdème», qui affecte les bras, les jambes, les seins et les organes génitaux. L’infection bactérienne provoque une hydrocèle chez l’homme (gonflement du scrotum),

Selon l’OMS en 2018, 893 millions de personnes dans 49 pays vivaient dans des zones nécessitant une chimioprévention pour arrêter la propagation de l’infection. À l’échelle mondiale, on estime que 25 millions d’hommes vivent avec une hydrocèle et plus de 15 millions de personnes vivent avec un lymphœdème.

Ce rapport sur le marché de la filariose lymphatique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial de la filariose lymphatique et taille du marché

Le marché de la filariose lymphatique est segmenté en fonction du diagnostic, du traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

Sur la base du diagnostic, le marché de la filariose lymphatique est segmenté en examen microscopique, techniques sérologiques et autres

Sur la base du traitement, le marché de la filariose lymphatique est segmenté en chirurgie, médicaments et autres. Les médicaments comprennent l’albendazole, l’ivermectine, le citrate de diéthylcarbamazine

Le segment de la voie d’administration du marché de la filariose lymphatique est segmenté en voie orale, parentérale et autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la filariose lymphatique est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres

Sur la base du canal de distribution, le marché de la filariose lymphatique a également été segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, autres

Analyse épidémiologique des patients

Le marché de la filariose lymphatique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. L’analyse de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché est analysée pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

