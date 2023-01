Part de marché de la fertirrigation et de la chimigation agricoles, analyse régionale avec croissance, demande, part et rapport de recherche 2029

Le marché mondial de la fertirrigation et de la chimigation agricoles Le rapport met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des recherches basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et des développements futurs du marché.Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la fertirrigation et de la chimigation agricoles était évalué à 55,4 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 95,19 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,00% sur la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, des avancées technologiques et une analyse des brevets.

Avec un rapport réaliste sur la fertirrigation et la chimigation agricole, les entreprises peuvent créer un espace unique dans l’industrie mondiale et être identifiées comme le partenaire de croissance le plus stable et le plus dévoué pour les études de marché, la formulation de stratégies et le développement organisationnel durable. Le rapport propose des programmes de croissance durable avant-gardistes pour assurer le succès de l’entreprise, ce qui est impératif pour les organisations. En créant le rapport marketing sur la fertirrigation et la quémigation agricoles, la compétence commerciale du client est habilement comprise pour identifier les opportunités de croissance tangibles.De plus, le modèle stratégique autour de l’objectif de croissance est conçu par des analystes, avec une analyse détaillée du cheminement vers le marché, des compétences qui doivent être exploitées et développées, ainsi que des éventuels pièges.

La recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial Fertirrigation et brûlage agricoles , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant ainsi les acteurs à prévoir les futurs mouvements concurrentiels dans les activités mondiales de Fertirrigation et chimigation agricoles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fertirrigation et de la chimigation agricoles sont :

Valmont Industries, Inc. (États-Unis)

Jain Irrigation Systems Ltd. (Inde)

Rivières (Israël)

Rain Bird Corporation (États-Unis)

Nelson Irrigation (États-Unis)

Bull Company (États-Unis)

Lindsay Corporation (États-Unis)

NETAFIM (Israël)

TL Irrigation (États-Unis)

Samriddhi de Mahindra (Inde)

Agriplast Protected Farming Private Limited. (Inde)

Produits de traitement général, Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché de la fertigation agricole et de la chimigation

Conducteurs

Augmentation de la fertigation agricole et de la chimigation pour réduire les pertes par lessivage des nutriments

L’augmentation de la demande pour le produit, car il favorise la croissance des plantes, les rendements et la qualité des cultures, la croissance démographique dans le monde entier et les préférences croissantes pour la fertigation agricole et la chimigation pour réduire les pertes de nutriments par lessivage sont quelques-uns des facteurs susceptibles de stimuler la croissance de la fertigation agricole et marché de la chimigation au cours de la période de prévision.

Augmentation de la demande due à une grande uniformité de distribution dans tous les systèmes de plantes cultivées

La fertigation et la chimigation sont également très demandées car elles offrent une grande uniformité de distribution dans tous les systèmes de plantes en croissance. La fertigation et la chimigation sont des méthodes plus efficaces pour augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’azote (NUE), la productivité et la qualité des cultures, en évitant la perte de nutriments par lessivage. Le principal facteur de croissance du marché de la fertigation et de la chimigation est son utilisation généralisée pour réduire la lixiviation chimique des cultures, ce qui devrait stimuler de manière significative le marché de la fertigation et de la chimigation au cours de la période de prévision.

Chance

Les marchés de la fertirrigation et de la chimigation bénéficient d’une prise de conscience accrue des systèmes d’irrigation goutte à goutte. Les systèmes d’irrigation goutte à goutte souterrains sont couramment utilisés pour compléter la production de maïs fourrager. Le marché de la fertigation et de la chimigation est stimulé par des initiatives gouvernementales visant à maximiser l’utilisation des ressources en eau dans l’agriculture.

restrictions

Au cours de la période de prévision, le besoin croissant d’importants investissements en capital pour établir cette technique avancée et les taux d’application de nutriments critiques agissent comme des contraintes du marché pour la croissance de la fertirrigation et de la chimigation agricoles. Le besoin croissant d’améliorer l’efficacité sera le défi le plus difficile pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la fertigation et de la chimigation agricoles fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.Pour plus d’informations sur le marché de la fertirrigation et de la chimigation agricoles, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour Analyst Brief, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de la fertirrigation et de la chimigation agricoles

Le marché de la fertirrigation et de la chimigation agricoles est segmenté en fonction des intrants agricoles, du type de culture, de l’application et du système d’irrigation. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

intrant agricole

Engrais

Insecticide

Fongicide

Herbicide

Autres

Sur la base des intrants agricoles, le marché de la fertirrigation et de la chimigation agricoles est segmenté en engrais, insecticides, fongicides, herbicides et autres. D’autres ont été subdivisés en acaricides, nématicides et micronutriments.

Type de culture

récoltes des champs

cultures de plantation

cultures de jardin

Fourrage

graminées à gazon

En fonction du type de culture, le marché de la fertirrigation et de la chimigation agricoles est segmenté en grandes cultures, cultures de plantation, cultures fruitières, fourrages et graminées à gazon.

Application

irrigation agricole

arrosage du jardin

irrigation à effet de serre

Autres

Sur la base de l’application, le marché de la fertirrigation et de la chimigation agricoles est segmenté en irrigation agricole, irrigation de jardin, irrigation en serre et autres. D’autres ont été davantage segmentés en culture hors-sol.

Système de risque

Arrosage par aspersion

irrigation goutte à goutte

Autres

Le marché de la fertirrigation et de la chimigation agricoles est également segmenté en fonction du système d’irrigation. Le système d’irrigation est segmenté en irrigation par aspersion, irrigation goutte à goutte et autres.

Analyse régionale du marché Fertirrigation et chimigation agricoles:

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la fertigation et de la chimigation agricoles détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Quelles informations le rapport sur le marché Fertigation et brûlage agricoles fournit-il aux lecteurs?

➜ Fertirrigation agricole et fragmentation de la chimigation selon le type de produit, l’utilisation finale et la région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et du paysage actuel du marché

➜ Collaborations, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur de la Fertigation et de la Chimigation Agricole

➜ Diverses réglementations imposées par les gouvernements sur la consommation de fertirrigation et de chimigation agricole en détail

➜ Impact des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial de la fertirrigation et de la chimigation agricoles.

Il y a 13 sections pour afficher le Marché de la fertigation et de la chimigation agricoles global:

Chapitre 1 : Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu de la segmentation

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 3 : Production par régions

Chapitre 4 : Consommation par régions

Chapitre 5: Production, par types, revenus et part de marché par types

Chapitre 6: Consommation, par applications, part de marché (%) et taux de croissance par applications

Chapitre 7 : Profilage et analyse complets du fabricant

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, dépenses de fabrication par région

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre 11 : Analyse factorielle des effets sur le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13: Résultats et conclusions des études de marché sur la fertirrigation et la chimigation agricoles, annexe, méthodologie et source de données

