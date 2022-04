Part de marché de la fécondation in vitro, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2028

Le rapport sur le marché mondial de la fécondation in vitro (FIV) présente des informations complètes couvrant des données pertinentes pour les entreprises et les investisseurs pour la période 2020-2028. Le rapport étudie les données historiques du marché Fertilisation in vitro et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects vitaux. Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie Fertilisation in vitro sur la base des récentes avancées technologiques et de la recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché de la fécondation in vitro.

L’augmentation de l’incidence de l’infertilité masculine et féminine et le nombre croissant de femmes dans la population active sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché

Taille du marché de la fécondation in vitro – 18,08 milliards USD en 2020, croissance du marché – à un TCAC de 9,1%, tendances du marché – Progrès technologiques

L’expansion des thérapies de fertilité pour traiter l’infertilité masculine, telles que l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI), devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché. La fourniture de tests génomiques pour dissuader le transfert de troubles génétiques par l’utilisation de la FIV devrait également contribuer à la croissance du marché.

Les mesures politiques visant à disposer de régimes d’assurance équitables et les projets de fertilité en cours dans l’industrie stimulent la croissance du marché. L’augmentation du traitement de FIV a conduit à davantage d’acteurs de l’assurance couvrant ces procédures. Cela a conduit directement à des tarifs compétitifs et a modéré les coûts du traitement de FIV, car le processus est une technologie maîtrisée avec succès.

Les changements de comportement au sein de la population mondiale ainsi que l’augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail, les grossesses tardives, le passage des communautés rurales aux communautés urbaines, la réduction des taux de mariage et l’augmentation de la tendance des mariages homosexuels sont d’autres facteurs clés qui alimentent la croissance du marché. American Society for Reproductive Medicine (ASRM), environ 6,7 millions de personnes aux États-Unis sont touchées par l’échec de la grossesse, ce qui représente environ 11,0 % de la population enceinte. En outre, 25% des personnes aux États-Unis ont plus d’une cause d’infertilité. Les chercheurs ont également développé des méthodes qui sont utilisées en amont pour améliorer le taux effectif de fécondation in vitro

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché Fécondation in vitro:

Aperçu complet du marché Fécondation in vitro ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché Fécondation in vitro

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants

Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

Les revenus du segment gelé des non-donneurs devraient enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision en raison de leur fiabilité établie et d’un taux de réussite plus élevé pour la grossesse. Le coût de la procédure est inférieur à celui des cycles utilisant des embryons et des ovules frais. Un transfert congelé est beaucoup plus simple pour l’endocrinologue de la reproduction et le patient. Cette procédure est également moins stressante mentalement et physiquement pour le corps d’une femme.

Les cliniques de fertilité jouent un rôle vital dans les systèmes de santé et sont bénéfiques pour aider les individus et les couples à reconnaître les problèmes de fertilité, à les diagnostiquer et à obtenir une solution appropriée. Les cliniques de fertilité spécialisées offrent un large éventail de choix de traitement, de l’insémination intra-utérine (IIU) à la FIV et à la congélation des ovules.

Le marché de la fécondation in vitro en Europe a représenté la plus grande part des revenus en 2020, car la région est la première à supprimer l’étiquette «expérimentale» sur la cryoconservation des œufs. Le choix de tomber enceinte après 30 ans ou plus par les femmes dans les pays d’Europe crée une demande constante pour les technologies de procréation assistée. La forte demande pour de telles procédures en France, en Allemagne et au Royaume-Uni stimule également la croissance des revenus du marché.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

nous

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Espagne

BENELUX

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Israël

Reste de la MEA

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la fécondation in vitro (FIV) en fonction de la procédure, du produit, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de la procédure (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Donneur frais

Non-donneur frais

Donneur gelé

Non-donneur gelé

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Réactifs

Milieux de cryoconservation

Milieu de traitement des ovules

Milieux de culture d’embryons

Milieu de traitement du sperme

Équipement

Système de séparation de sperme

Système d’imagerie

Cabinet

Incubateurs

Pompe d’aspiration d’ovules

Système de micromanipulation

Analyseur de gaz

Accessoires

Anti-vibration tables

Système laser

Cryosystèmes

Système témoin

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux et laboratoires de recherche

Cliniques de fertilité et centres chirurgicaux

Cryobanques

Dévoiler les principaux facteurs incitant à la croissance :

L’étude propose une analyse approfondie des perspectives du produit, qui décrit les dernières tendances de croissance de la production et l’évaluation des bénéfices. Il fragmente davantage le marché mondial de la fécondation in vitro en un large éventail de produits.

Une description détaillée des canaux de distribution, y compris les distributeurs, les producteurs et les acheteurs, est l’un des principaux points forts du rapport sur le marché.

Le rapport s’efforce de présenter au lecteur des informations approfondies sur le marché qui peuvent l’aider à prendre des décisions commerciales fructueuses et des plans d’investissement stratégiques. Il met en évidence les opportunités d’investissement lucratives et les perspectives de croissance pour aider les entreprises clés et les nouveaux entrants à capitaliser sur les opportunités émergentes et à acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport segmente davantage le marché sur la base des types de produits et du spectre d’applications proposés sur le marché. Le rapport offre également un aperçu du segment qui devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision.

Objectifs clés du rapport :

Analyse et estimation de la taille et de la part de marché de Fécondation in vitro pour la période projetée de 2020-2027

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché par analyse SWOT et analyse des cinq forces de Porter pour donner une compréhension claire du paysage concurrentiel

Étude des tendances actuelles et émergentes, des contraintes, des moteurs, des opportunités, des défis, des perspectives de croissance et des risques du marché mondial de la fécondation in vitro

Analyse des perspectives de croissance pour les parties prenantes et les investisseurs à travers l’étude des segments porteurs

Recommandations stratégiques aux acteurs établis et aux nouveaux entrants pour capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes

