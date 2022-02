Part de marché de la facturation et de la gestion des revenus des télécommunications avec les principaux fabricants: Accenture PLC, Alcatel-Lucent SA, Amdocs, Inc., Cerillion PLC, CSG Systems International, Inc.

L’amélioration des besoins en solutions et services innovants de facturation et de gestion des revenus est attribuable à la croissance du marché. L’envie et l’exigence constantes de fournir des services de communication riches et des expériences client améliorées de haute qualité incitent les fournisseurs de solutions et de services de facturation et de gestion des revenus des télécommunications à développer davantage ces solutions et services, qui sont compatibles et à la hauteur pour répondre pleinement à l’exigence dynamique et demande des utilisateurs finaux avec une évolutivité, une flexibilité et des fonctionnalités améliorées. Des solutions de facturation et de gestion des revenus efficaces et flexibles aident les CSP à monétiser davantage l’utilisation des données et des services, offrant à l’entreprise des capacités d’analyse de données en temps réel améliorées et une efficacité pour canaliser leurs flux de revenus en fournissant davantage de solutions personnalisées.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la facturation et de la gestion des revenus des télécommunications

La crise du COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance de certains secteurs tels que l’informatique et les télécommunications. La demande de services numériques en particulier a augmenté à un rythme élevé au cours des derniers mois. Néanmoins, la diminution des activités commerciales telles que les partenariats visant à accroître l’adoption de solutions de facturation et de gestion des revenus des télécommunications dans divers pays devrait avoir un impact négatif sur la croissance de l’expansion du fournisseur de facturation et de gestion des revenus des télécommunications. Par conséquent, il y aura un impact mitigé en raison duquel la croissance diminuera un peu en 2020 et 2021.

Régions lucratives sur le marché de la facturation et de la gestion des revenus des télécommunications

Aperçu du marché–

Marché de la facturation et de la gestion des revenus des télécommunications

Préférence croissante pour les solutions et services basés sur le cloud

Les opérateurs de télécommunications et les CSP du monde entier sont confrontés à la complexité de la gestion des systèmes, de la mise à l’échelle de l’infrastructure réseau et de la restauration d’une base de consommateurs toujours croissante. Atteindre une efficacité opérationnelle élevée ainsi qu’une gestion et une collecte des revenus améliorées est l’une des principales priorités et exigences des opérateurs de télécommunications et des CSP. Des solutions de facturation efficaces basées sur le cloud permettent aux opérateurs de télécommunications et aux CSP de surveiller efficacement l’utilisation du service d’abonné en fonction des plans de service et de facturer en conséquence. Il aide les CSP à gérer leurs paiements, leurs comptes et les aide à construire, planifier et optimiser leurs réseaux, tout en aidant les entreprises à gérer un nombre élevé de transactions simultanées et de demandes de clients.

L’un des principaux avantages que les solutions et les modèles de services basés sur le cloud, tels que le SaaS, offrent aux opérateurs de télécommunications et aux CSP est le faible investissement initial ou le faible coût en capital. Il aide les entreprises à réduire les investissements dans les infrastructures et les efforts d’intégration, en leur fournissant des installations telles que le modèle de paiement à l’utilisation qui aide également les entreprises à essayer de nouvelles solutions à faible risque. En outre, les modèles de services tels que SaaS offrent aux opérateurs de télécommunications et aux CSP la capacité de déployer et de prendre en charge rapidement des services nouveaux et existants, aidant ainsi les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés plus rapidement et économiquement avec une plus grande flexibilité.

Le marché de la facturation et de la gestion des revenus des télécommunications a été segmenté comme suit :

Marché de la facturation et de la gestion des revenus des télécommunications – par composant

Solution Gestion de la facturation Gestion de compte Autres

Prestations de service Services professionnels Services gérés



Marché de la facturation et de la gestion des revenus des télécommunications – par

Taper

Facturation Télécom

Facturation en nuage

Facturation IdO

Marché de la facturation et de la gestion des revenus des télécommunications – par type de déploiement

Sur site

Basé sur le cloud

Hybride

