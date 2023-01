Part de marché de la fabrication d’organes bioartificiels, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional et analyse des principales entreprises

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la fabrication d’organes bioartificiels, qui s’élevait à 23,13 milliards USD en 2022, devrait atteindre 42,03 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,75 % au cours de la période de prévision 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché scénarios tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Tous ces facteurs sont de la plus haute importance lorsqu’il s’agit de réussir sur le marché concurrentiel. Ainsi, l’étude du rapport sur le marché mondial de la fabrication d’organes bioartificiels aide les entreprises à définir leurs propres stratégies concernant l’amélioration du produit existant, les modifications à envisager pour le futur produit, les ventes, la promotion marketing et la distribution du produit sur le marché existant et le nouveau marché. .

Le traitement chirurgical de soins de santé pour les patients présentant une perte de tissu ou une défaillance d’organe en phase terminale devient de plus en plus courant à mesure que la population mondiale vieillit et que les pathologies limitent ou affectent la progression de la fonctionnalité des organes. Selon l’American Transplant Foundation, il y a environ 114 000 personnes sur la liste d’attente pour la transplantation d’organes, avec environ 20 décès dus à des pénuries d’organes. Avec une telle augmentation de la demande de greffes d’organes, le marché devrait se développer de manière significative, car les organes bioartificiels contribuent à atténuer les pénuries d’organes de donneurs.

Les technologies de fabrication d’organes bioartificiels sont une série de techniques habilitantes qui peuvent produire des organes humains basés sur des principes bioniques. Les technologies de fabrication d’organes peuvent être divisées en trois groupes principaux : (1) entièrement automatisé, (2) semi-automatisé et (3) travaillé à la main (ou fait à la main). L’une des technologies de fabrication d’organes bioartificiels les plus prometteuses consiste à combiner des techniques d’impression tridimensionnelle multi-buses pour assembler des cellules personnelles et d’autres biomatériaux afin de créer des substituts d’organes exclusifs pour les organes humains défectueux/défaillants.

Conducteurs

• Augmentation des activités de R&D

Des facteurs tels que l’augmentation des lancements de produits, l’augmentation des activités de R&D et les stratégies des principaux acteurs du marché stimuleront la croissance du segment étudié. En outre, la croissance du segment devrait être alimentée par les approbations de nouveaux produits et le soutien gouvernemental continu. En février 2020, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé à Abbott la désignation de dispositif révolutionnaire pour son système d’assistance ventriculaire gauche entièrement implantable en cours de développement. En mars 2021, le Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center est devenu le deuxième hôpital du pays à implanter un nouveau système d’assistance ventriculaire gauche (LVAS) EvaHeart2 chez un patient souffrant d’insuffisance cardiaque grave. Ce sont tous certains facteurs qui propulsent la croissance du marché.

• Augmentation de la prévalence des défaillances d’organes

The rising prevalence of organ failure caused by severe infections, cardiovascular disease, and trauma increases the number of organ transplant surgeries. In 2019, the World Health Organization reported approximately 48.9 million cases of sepsis. Adopting bad habits like drinking and smoking leads to liver and heart failure. As the prevalence of such illnesses rises, so does the risk of organ failure, driving up demand for bioartificial organs.

Global Bioartificial Organ Manufacturing Market Scope

Le marché de la fabrication d’organes bioartificiels est segmenté en fonction du degré d’automatisation, des matériaux et du processus. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Degré d’automatisation

Semi-automatisé

Entièrement automatisé

Travaillé à la main

Matériaux

Mécanique

Biomécanique

Biologique

Processus

Préconception architecturale

Préparation des matériaux et des outils de construction

Assemblage cellulaire homogène/hétérogène

Post-maturation multi-tissulaire

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication d’organes bioartificiels sont:

B. Braun SE (Allemagne)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Geting AB. (Suède)

ABIOMED. (NOUS)

Asahi Kasei Corporation (Japon)

Berlin Heart (Allemagne)

CARMAT (France)

Jarvik Heart, Inc. (États-Unis)

Terumo Corporation (Japon)

SynCardia Systems, LLC (États-Unis)

Sociétés du groupe Nipro Europe (Japon)

Medtronic (États-Unis)

Organovo Holdings Inc. (États-Unis)

NexImmune (États-Unis)

Diabeloop SA (France)

Admetsys (États-Unis)

Défimé (France)

Pancreum, Inc. (États-Unis)

Beta Bionics Inc. (États-Unis)

Integra LifeSciences (États-Unis)

Objectif fondamental du rapport sur le marché de la fabrication d’organes bioartificiels

Sur le marché de la fabrication d’organes bioartificiels , chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent booster votre ventes de manière significative.

Facteurs influençant la taille et le taux de croissance du marché de la fabrication d’organes bioartificiels.

Modifications majeures du marché Fabrication d’organes bioartificiels dans un avenir proche.

Rivaux notables du marché dans le monde entier.

Portée future et perspectives des produits du marché de l’analyse des données de séquençage de nouvelle génération

Marchés émergents prometteurs.

Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Certaines des questions les plus importantes examinées dans le rapport de Business Intelligence :

Quels sont les principaux paramètres de croissance de ce marché Fabrication d’organes bioartificiels au cours de la période de prévision?

Quels acteurs clés devraient détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux fournisseurs et fabricants sur ce marché ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché du développement commercial et de l’expansion géographique ?

Quelles industries d’utilisation finale peuvent déclencher une forte demande sur le marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les segments clés de ce marché ?

Quel acteur régional aura anticipé le leadership du marché mondial en termes de taille ?

Quel est l’impact de la nouvelle pandémie de coronavirus ?

Quels obstacles les nouveaux acteurs doivent-ils surmonter pour occuper une place majeure ?

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

