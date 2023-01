Part de marché de la cybersanté, demande, tendances du secteur, opportunités de croissance et perspectives de revenus

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché mondial de la santé en ligne est favorable et vise à réduire la progression de la maladie. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la santé en ligne connaîtra une croissance à un TCAC de 24,7 % de 2022 à 2029.

Développement récent

En septembre 2022, GE Healthcare (qui fait partie de General Electric Company) a collaboré avec sept startups nommées Alertive (Royaume-Uni), xWave (Royaume-Uni), Idoven (Espagne), Nurea (France), Metalynx (Royaume-Uni), Clinithink (Royaume-Uni) et KOSA AI (Pays-Bas) pour accélérer et piloter la transformation numérique des soins de santé en partenariat avec l’organisation d’innovation nommée Wayra UK. Cette collaboration aidera GE Healthcare à accroître sa portée et à transformer le système de santé numérique.

Aperçu du marché:

Le marché mondial de la cybersanté est stimulé par des facteurs tels que la prévalence accrue des maladies chroniques, les progrès technologiques accrus en matière de cybersanté, la demande accrue de télésanté et les initiatives gouvernementales soutenant les solutions et services de cybersanté. Les dépenses de santé ont augmenté dans les pays développés et émergents, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer de nouveaux produits de santé en ligne innovants.

Le rapport sur le marché mondial de la santé en ligne fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité. L’évolutivité et l’expansion commerciale des unités de vente au détail dans les pays en développement de diverses régions et le partenariat avec des fournisseurs pour une distribution sûre de machines et de médicaments sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial de la cybersanté

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

Montée en puissance des avancées technologiques en e-santé

Augmentation de l’utilisation des solutions e-santé dans les établissements de soins ambulatoires

Manque de professionnels qualifiés pour gérer la technologie de la cybersanté

Certains acteurs du marché sont Allscripts Healthcare, LLC, IBM Corporation, Athena Health, Epic Systems Corporation, Koninklijke Philips NV, Siemens Healthcare GmbH, Apple Inc., eHealth Technologies, Lifen, SATmed, Kazaam INC., Teladoc Health, Inc., Doximity, Inc., Implantica, Medisafe, iHealth Labs Inc, Medtronic, Boston Scientific Corporation, General Electric Company, Cantata Health Solutions, BioTelemetry, une société Philips, McKesson Corporation, Oracle, Cisco Systems et Optum Inc.

Segmentation du marché mondial de la santé en ligne

Le marché mondial de la cybersanté est classé en six segments notables en fonction de l’offre, du déploiement, de la taille de l’entreprise, de la fonctionnalité, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Offre

Solutions

Prestations de service

Sur la base de l’offre, le marché mondial de la santé en ligne est encore segmenté en solutions et services.

Déploiement

Nuage

Sur site

Sur la base du déploiement, le marché mondial de la santé en ligne est segmenté en cloud et sur site.

Taille de l’entreprise

Grande entreprise

Petite et moyenne entreprise

Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché mondial de la santé en ligne est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.

Fonctionnalité

Système de messagerie de contenu (CMS)

Messagerie de groupe

Tableau de bord

Séances vidéo

Aide sociale

Autres

Sur la base des fonctionnalités, le marché mondial de la santé en ligne est segmenté en système de messagerie de contenu (CMS), messagerie de groupe, tableau de bord, sessions vidéo, support social, etc.

Technologie

Chatbots

Intelligence artificielle

Internet des objets (IoT)

Blockchain et mégadonnées

Autre

Sur la base de la technologie, le marché mondial de la santé en ligne est segmenté en Internet des objets, chatbots, intelligence artificielle, Internet des objets (IOT), blockchain et big data, et autres.

Utilisateur final

Prestataires de soins

Payeurs

Consommateurs de soins de santé

Pharmacies

Autres

Méthodologie de recherche du marché mondial de la santé en ligne

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la cybersanté jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

