Part de marché de la confiserie fonctionnelle Croissance mondiale, taille de l’industrie, revenus, dernières tendances, opportunités de croissance et prévisions

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la confiserie fonctionnelle, qui augmentait d’une valeur de 1,8 milliard USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 2,98 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

La confiserie fonctionnelle fait référence aux bonbons ou aux collations qui ont été améliorés avec des avantages supplémentaires pour la santé. Ces articles peuvent être destinés à améliorer la santé bucco-dentaire, à fournir de l’énergie ou à renforcer le système immunitaire. La confiserie fonctionnelle peut également être utilisée pour fournir au corps des vitamines et des minéraux.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Nature (Biologique, Conventionnel), Type (Sucrerie, Boulangerie Confiserie, Chocolat Confiserie), Fonction (Bien-Être Cognitif, Améliorateurs de Performance, Améliorateurs de Bien-être, Hygiène Bucco-Dentaire, Autres), Ingrédients (Protéines, Oméga 3 et Oméga 6, Vitamines et Minéraux, Probiotiques, Autres), Application (Enfants, Moyen Age, Senior, Jeunes), Canal de Distribution (Ventes Directes, Ventes Indirectes) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Barry Callebaut (Suisse), Olam International (Singapour), The Hershey Company (États-Unis), Mars, Incorporated (États-Unis), Ingredion Incorporated (États-Unis), Koninklijke DSM NV (Pays-Bas), Kerry Group plc (Irlande) et Tate & Lyle PLC (Royaume-Uni), Nestle SA (Suisse), Cargill, Incorporated (États-Unis), Blommer Chocolate Company (États-Unis), Foley’s Candies LP (Canada), Puratos Group Nv (Belgique), Ferrero International SA (Italie) Des opportunités La facilité de paiement des produits via les canaux en ligne

Croissance et expansion de la variété dans les chaînes d’approvisionnement

Large gamme de saveurs et de textures fonctionnelles selon les besoins du consommateur

Dynamique fonctionnelle du marché de la confiserie

Conducteurs

Expansion croissante du canal de vente au détail pour la distribution de produits

L’une des principales tendances à l’origine de l’évolution du marché de la confiserie fonctionnelle est l’évolution de la vente au détail en ligne. Les dépanneurs, les supermarchés, les magasins spécialisés, les pharmacies et les hypermarchés sont tous de grands canaux de distribution de produits. Les efforts continus des détaillants et des fabricants pour étendre leur chaîne d’approvisionnement et de distribution ont joué un rôle important dans l’amélioration de l’accès aux produits sur le marché de la confiserie fonctionnelle.

Diversification des produits selon les besoins

Le désir constant d’essayer de nouvelles saveurs et goûts ethniques est un moteur majeur sur le marché de la confiserie fonctionnelle. Au fil des ans, l’industrie fonctionnelle s’est concentrée sur la production de produits plus sains. La population croissante soucieuse de sa santé, en particulier dans les économies émergentes, est à l’origine de cette tendance. L’évolution du marché de la confiserie fonctionnelle a été alimentée par les progrès de la vente au détail organisée dans les régions en développement.

Opportunité

La facilité de paiement des produits via les canaux en ligne, ainsi que la large gamme de saveurs et de textures fonctionnelles, sont des facteurs importants qui contribuent à la popularité du commerce électronique sur le marché de la confiserie fonctionnelle. En outre, la confiserie fonctionnelle est de plus en plus utilisée dans la formulation d’une grande variété de boissons et de produits de confiserie, tels que les gâteaux, les laits frappés, les croissants et les produits fonctionnels chauds, ce qui contribue à la croissance du marché mondial de la confiserie fonctionnelle.

Contraintes

Cependant, la disponibilité facile de substituts de produits, les réglementations gouvernementales strictes relatives à la normalisation de la qualité et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie limiteront la portée de la croissance du marché du lait fonctionnel. Le coût élevé des activités de R&D ainsi que la volatilité des prix des matières premières freineront le rythme de croissance du marché de la confiserie fonctionnelle. Parmi les autres contraintes à la croissance du marché, citons la prévalence croissante de l’obésité, les niveaux élevés de sucre chez les patients et l’augmentation du taux d’incidence du diabète dans le monde.

Ce rapport sur le marché de la confiserie fonctionnelle fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la confiserie fonctionnelle, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Hershey’s a créé un bar fonctionnel en février 2022 pour commémorer toutes les femmes et les filles. Les barres « Celebrate SHE » sont en édition limitée. ELLE a été mise en avant au centre de la barre fonctionnelle de lait par la marque.

Cadbury, une marque de Mondelez International, a introduit la solution d’emballage Twist Wrap pour sa gamme Duos en janvier 2022, permettant aux consommateurs de grignoter en petites portions en tordant et en scellant l’emballage après avoir consommé la moitié de la barre fonctionnelle.

En collaboration avec Lagardère, Ferrero pré-lancera en septembre 2021 les nouvelles tablettes Ferrero Rocher dans le circuit de vente au détail. Ferrero entre sur le marché des tablettes fonctionnelles avec le nouveau produit, disponible en trois saveurs : lait, cacao noir à 55 %, et blanc.

Mars lancera deux nouvelles barres fonctionnelles végétaliennes en janvier 2021, juste à temps pour Veganuary. Suite à la sortie de sa première barre fonctionnelle sans gluten, Galaxy Vegan, en 2019, la société a publié des versions végétaliennes de deux de ses barres fonctionnelles les plus emblématiques, Bounty et Topic.

Paysage concurrentiel

Le rapport encourage la commercialisation haut de gamme et les possibilités de pilotage des bénéfices, en tenant également compte des dimensions du marché et de la volatilité de la taille du marché.

Pour assurer une participation des investisseurs parfaitement irréprochable et des perspectives de croissance remarquables, cette section du rapport s’attarde également à décoder avec précision le paysage concurrentiel avec une identification astucieuse et haut de gamme des acteurs de première ligne, complétée par une étude analytique approfondie de leurs choix commerciaux et de leur discrétion en matière d’investissement.

Les détails relatifs aux avancées du portefeuille, à l’empreinte régionale et à d’autres détails pertinents du marché ont été bien évalués dans ce rapport pour assurer une conduite en douceur et des rendements commerciaux optimistes malgré plusieurs obstacles et défis sans précédent.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la curcumine de qualité alimentaire sont:

Barry Callebaut (Suisse)

Olam International (Singapour)

La société Hershey (États-Unis)

Nestlé SA (États-Unis)

Ingredion Incorporated (États-Unis)

Mars, Incorporated (États-Unis)

Royal DSM NV (Pays-Bas)

Kerry Group plc (Irlande)

Tate & Lyle PLC (Royaume-Uni)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

Plum Chocolate Company (États-Unis)

Foley’s Candies LP (Canada)

Puratos Group SA (Belgique)

Ferrero International SA (Italie)

segments

Le marché de la confiserie fonctionnelle est segmenté en fonction de la nature, du type, de la fonction, des ingrédients, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

La nature

Biologique

Conventionnel

Taper

Confiserie Sucrée

Chewing-gums

Bonbon dur

Bonbons bouillis

Autres

Boulangerie Confiserie

Des pâtisseries

Beignets

Biscuits

Autres

Confiserie Chocolat

Barres laitières

Truquer

Granola

Chocolats noirs

Autres

Une fonction

Bien-être cognitif

Améliorateurs de performances

Améliorants de bien-être

Soins bucco-dentaires

Autres

Ingrédients

Protéine

Oméga 3 et Oméga 6

Vitamines et mineraux

Probiotiques

Autres

Application

Enfants

Moyen-Âge

Senior

Jeunesse

Canal de distribution

Les ventes directes

Gymnases

Clubs de santé

Établissements

Autres

Ventes indirectes

Épiceries modernes

Hypermarchés/supermarchés

Dépanneurs

Magasins discount

Épiceries traditionnelles

Magasins spécialisés dans l’alimentation et les boissons

Petite épicerie indépendante

Autres

Vente au détail en ligne

Analyse au niveau du pays: – Marché de la curcumine de qualité alimentaire

Le marché de la confiserie fonctionnelle est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, nature, type, fonction, ingrédients, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la confiserie fonctionnelle sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial et devrait le faire à nouveau au cours de la période de prévision. L’expansion de cette région peut être attribuée à la demande croissante de produits de confiserie tels que les chocolats provenant de marchés émergents tels que l’Inde et la Chine. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé devrait stimuler la demande d’aliments fonctionnels en Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord a représenté une part importante du chiffre d’affaires mondial, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour une vie saine et de l’augmentation des dépenses en compléments alimentaires nutritionnels. De plus, des fabricants clés comme Mars Inc., Lindt et Barry Callebaut ont stimulé la pénétration des produits dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de l’industrie de la confiserie fonctionnelle ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché de Confiserie fonctionnelle.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché de la confiserie fonctionnelle.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché de la confiserie fonctionnelle basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Table des matières: Rapport d’étude de marché sur la confiserie fonctionnelle

Vérifiez la table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-functional-confectionery-market

Chapitre 1 : Aperçu du secteur de la confiserie fonctionnelle

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché de la curcumine de qualité alimentaire

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13: Période de prévision du marché de la confiserie fonctionnelle

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

