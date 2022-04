Part de marché de la chirurgie esthétique et des services, croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions de 2022 à 2029

Le marché de la chirurgie esthétique et des services devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Les avancées technologiques dans les techniques de chirurgie esthétique contribueront à alimenter la croissance du marché.

Principaux acteurs :-

La clinique dermique, la clinique d’esthétique du visage, la chirurgie plastique faciale Rousso et le spa médical esthétique, la clinique de la peau d’Ottawa, les cliniques de la peau Viva, la boutique de beauté miroir miroir, le spa et l’esthétique de la peau d’accueil, le spa Vitoria, le centre de chirurgie plastique Jewell, le groupe de chirurgie plastique, True Skin Care Center, Turn Back Time, Azul Cosmetic Surgery and Medical Spa, Noage – Tokyo Midtown Aesthetic Clinic, Bella Mia Medical Aesthetics and Laser Institutes, Allergen, Merz Pharma, Cutera, Cynosure, Inc., Ipsen Pharmaceuticals, Sientra Inc., Alma Lasers, Johnson & Johnson Services Inc., ALLERGAN, Bausch Health, laboratorios Galderma, Hologic Inc., Merz Pharma, entre autres jugadores nacionales et globales.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché de la chirurgie esthétique et des services

Le paysage concurrentiel du marché de la chirurgie esthétique et des services fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’approche des entreprises concernant le marché de la chirurgie esthétique et des services.

La demande croissante de procédures mini-invasives et non invasives, l’amélioration rapide des procédures de traitement esthétique et une sensibilisation accrue devraient intensifier les progrès du marché de la chirurgie esthétique et des services au cours de la période de prévision 2020-2027. Au contraire, la demande croissante des consommateurs pour le renforcement de l’estime de soi, associée à l’introduction d’applications d’autosurveillance, augmentera encore de nombreuses opportunités qui commenceront à germer sur le marché de la chirurgie esthétique et des services au cours de la période de prévision susmentionnée. Des critères d’indisponibilité ou de remboursement inadéquats et une réglementation stricte freinent la croissance du marché de la chirurgie et des services esthétiques.

Ce rapport sur le marché de la chirurgie esthétique et des services fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’applications et de domaines, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché de la chirurgie esthétique et des services de Data Bridge Market Research, veuillez nous contacter pour un résumé des analystes,

Le marché de la chirurgie esthétique et des services est en croissance en raison de la demande croissante de procédures peu invasives et non invasives et d’une sensibilisation accrue ; L’effet de ces facteurs est mentionné ci-dessous :

Demande croissante de procédures mini-invasives et non invasives : l’objectif principal du marché des cosmétiques est d’assurer la disponibilité commerciale de dispositifs médicaux hautement avancés, d’équipements d’imagerie, de techniques chirurgicales mini-invasives et non invasives. Cette approche a conduit à la disponibilité généralisée de procédures cosmétiques peu invasives qui réduisent le temps de guérison des patients et favorisent une plus grande efficacité. Ces procédures limitent les incisions nécessaires à la mise en valeur des personnes, soit pour améliorer l’esthétique, soit pour réduire les troubles cutanés.

Sensibilisation accrue : La disponibilité de techniques chirurgicales très avancées ne signifie pas nécessairement que le marché connaîtra un taux d’adoption sain ; il y a une obligation de promouvoir l’information sur ces techniques. Les initiatives entreprises par divers fabricants, médecins et même des institutions gouvernementales ont été de promouvoir la sensibilisation à la disponibilité des procédures cosmétiques. Les activités promotionnelles combinées ont induit un taux plus élevé d’adoption par les patients, ce qui a vu le marché croître à un rythme substantiel.

Lancements de produits innovants par les industriels :

En mars 2018, Bovie Medical Corporation a annoncé le lancement de « Renuvion », sa nouvelle marque mettant sur le marché des dispositifs médicaux et des fournitures cosmétiques. Ce lancement renforcera sa capacité à commercialiser pleinement son produit chirurgical breveté, « J-Plasma ». La marque a été créée dans le but de fournir aux médecins et chirurgiens esthétiques une sensibilisation et des directives accrues pour fournir les technologies innovantes qui prévalent sur le marché.

En octobre 2018, DCGI a annoncé qu’elle avait approuvé «The Aesthetic Clinics» pour mener des essais cliniques, développer des médicaments, des procédures cosmétiques pour les cheveux, la peau et d’autres spécialités chirurgicales. Cette approbation réduira le temps nécessaire pour mener des essais cliniques tout en réduisant les coûts associés au développement de médicaments. Cela améliorera également le marché pharmaceutique indien car ils n’auront pas à dépendre de la sous-traitance de ces essais cliniques à des organisations étrangères.

Le marché est segmenté en fonction du type tel que chirurgical, non chirurgical ; le segment est classé en remodelage corporel, reconstruction faciale, rajeunissement de la peau, implants cosmétiques, augmentation mammaire ; le produit est segmenté en injectables faciaux, botox, dermafillers, neuromodulateurs ; les services sont segmentés en services chirurgicaux, services non chirurgicaux et laser, services de soins de la peau ; Les utilisateurs finaux comprennent les hôpitaux, les centres chirurgicaux et les centres chirurgicaux ambulatoires.

« Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial de la chirurgie esthétique et des services croît à un TCAC substantiel de 6,7% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025 »

Algunos de los principaux acteurs que operan en el mercado son The Dermal Clinic, The Face Aesthetic Clinic, Rousso Facial Plastic Surgery and Aesthetic Medical Spa, Ottawa Skin Clinic, Viva Skin Clinics, Mirror Mirror Beauty Boutique, Hospitality Skin Spa & Aesthetics, Spa Vitoria , Jewell Plastic Surgery Center, The Plastic Surgery Group, True Skin Care Center, Turn Back Time, Azul Cosmetic Surgery and Medical Spa, Noage – Tokyo Midtown Aesthetic Clinic, Bella Mia Medical Aesthetics and Laser Institutes, Allergen, Merz Pharma, Cutera, Cynosure , Inc. ., Ipsen Pharmaceuticals, Sientra Inc., Alma Lasers, Johnson & Johnson Services Inc., entre autres.

Le marché connaît ce taux de croissance substantiel attribuable aux progrès de diverses technologies associées aux procédures cosmétiques et aux méthodes chirurgicales. Ces avancées vont des procédures chirurgicales au laser aux microchirurgies, même les procédures et services assistés par robot sont la principale tendance du marché. La révolution technologique combinée qui prévaut sur le marché crée de nouvelles opportunités pour divers fabricants et médecins de révolutionner les procédures cosmétiques en mettant davantage l’accent sur un temps de guérison plus rapide et des chirurgies de haute précision.

Étendue et taille du marché mondial de la chirurgie esthétique et des services

Le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en fonction du type, du segment, du segment de produit, des services et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en chirurgie et non chirurgie.

Sur la base du segment, le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en remodelage corporel, reconstruction faciale, rajeunissement de la peau, implants cosmétiques et augmentation mammaire.

Sur la base du segment de produits, le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en injectables faciaux, botox, dermafillers et neuromodulateurs.

Sur la base des services, le marché de la chirurgie esthétique et des services est segmenté en services chirurgicaux, services non chirurgicaux et laser et services de soins de la peau.

Le marché de la chirurgie esthétique et des services a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres chirurgicaux et les centres chirurgicaux ambulatoires. .

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la chirurgie esthétique et des services vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la chirurgie esthétique et des services, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios réglementaires de la santé. et son impact sur le marché de la chirurgie esthétique et des services. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

