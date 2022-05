Part de l’industrie du marché des hôpitaux et de la pharmacie en Chine, taille, croissance, demandes, revenus, analyse des principales entreprises et prévisions jusqu’en -2028

Le marché des hôpitaux et des pharmacies devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 2 868,14 millions d’ici 2028 contre 1 162,45 millions USD en 2020. La prévalence croissante de l’arthrose et les politiques gouvernementales favorables à la médecine traditionnelle chinoise sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

L’automatisation des hôpitaux et des pharmacies comprend la technologie utilisée pour réduire les erreurs médicales, promouvoir une meilleure gestion de diverses maladies chroniques et permettre aux professionnels de la santé d’anticiper les pronostics. L’automatisation hospitalière contrôle les machines de surveillance, de diagnostic et thérapeutiques qui aident les professionnels de la santé dans les principales tâches réactives dans divers établissements de santé. L’utilisation de l’automatisation médicale augmente la prévisibilité des résultats chez les patients qui suivent un parcours de soins standardisé soutenu par l’automatisation.

De plus, l’automatisation médicale et pharmaceutique aide à détecter les changements dans le plan de soins des patients, ce qui conduit à des plans meilleurs et efficaces pour soutenir leur bien-être sain. La mise en œuvre des technologies améliore l’efficacité des hôpitaux en réduisant le temps de traitement et en améliorant la précision des procédures médicales. La demande accrue et l’adoption de l’automatisation médicale dans les hôpitaux, tels que les systèmes assistés par robot pour les bilans de santé, devraient propulser la croissance du marché, améliorant ainsi la sécurité des patients. Les systèmes d’automatisation de la pharmacie sont adoptés pour la distribution pharmaceutique, la logistique médicale, la gestion des stocks et la gestion des ordonnances, entre autres.

Ce rapport sur le marché des hôpitaux et pharmacies fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché des hôpitaux et de la pharmacie en Chine et taille du marché

Le marché des hôpitaux et des pharmacies est segmenté en six segments notables basés sur le composant, le type, l’application, la connectivité, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché des hôpitaux et des pharmacies est segmenté en équipements, logiciels et services. En 2021, le segment des équipements devrait dominer le marché chinois des hôpitaux et des pharmacies en raison du nombre croissant d’hôpitaux, ce qui affecte considérablement la demande croissante d’équipements.

Sur la base du type, le marché des hôpitaux et des pharmacies est segmenté en formulation et distribution automatisées d’ordonnances, évaluation et surveillance automatisées de la santé, imagerie et analyse d’images automatisées, logistique automatisée des soins de santé, suivi des ressources et du personnel, robotique médicale et dispositifs chirurgicaux assistés par ordinateur, procédures thérapeutiques automatisées (non chirurgicales), tests et analyses de laboratoire automatisés. En 2021, le segment de la formulation et de la distribution automatisées des ordonnances devrait dominer le marché chinois des hôpitaux et des pharmacies en raison de l’augmentation de la population gériatrique en Chine nécessitant des appareils tels que des pompes à insuline et des défibrillateurs pour leur traitement.

Sur la base de l’ application , le marché des hôpitaux et des pharmacies est segmenté en diagnostic et surveillance, thérapeutique, automatisation des laboratoires et des pharmacies, logistique médicale et formation, etc. En 2021, le segment thérapeutique devrait dominer le marché chinois des hôpitaux et des pharmacies en raison de la demande accrue d’interventions thérapeutiques due aux progrès des technologies.

Sur la base de la connectivité, le marché des hôpitaux et des pharmacies est segmenté en filaire et sans fil. En 2021, le segment filaire devrait dominer le marché chinois des hôpitaux et des pharmacies en raison de la disponibilité d’une large gamme de produits dans ce segment.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des hôpitaux et des pharmacies est segmenté en hôpitaux et pharmacies. En 2021, le segment des pharmacies d’utilisation finale va dominer le marché, car c’est le lieu principal visité par les patients pour recevoir des médicaments pour le traitement de toute forme de condition médicale.

Sur la base du canal de distribution, le marché des hôpitaux et des pharmacies est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, ventes en ligne et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs dans le canal de distribution va dominer le marché, en raison de la demande croissante des hôpitaux et des laboratoires.

Les avantages de la médecine traditionnelle chinoise et l’augmentation de la recherche et du développement stimulent la croissance du marché de la médecine traditionnelle chinoise

Le marché des hôpitaux et des pharmacies vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes de composites avancés, l’impact de l’avancement des composites avancés et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des hôpitaux et des pharmacies. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des hôpitaux et pharmacies en Chine

Le paysage concurrentiel du marché Hôpitaux et pharmacies fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché chinois des hôpitaux et des pharmacies.

Les principales entreprises présentes sur le marché chinois des hôpitaux et des pharmacies sont Takazono Corporation, TOSHO co., Inc., YUYAMA Co., Ltd, Shanghai Qiyou Precision Electromechanical Co., Ltd., Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. , Jiangsu Hanyoung Automation Tech Co., Ltd. HollySys Asia Pacific Pte Ltd., Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (filiale d’Asahi Kasei Corporation), Intuitive Surgical, Medtronic, Stryker, Omnicell, Inc., BD, Baxter, Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare et Johnson & Johnson Services, Inc., entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

