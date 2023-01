Part de l’industrie du marché des ballons d’angioplastie en Europe, taille, croissance, demandes, revenus, analyse et prévisions des principales entreprises

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Le marché des ballons d’angioplastie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 1,2 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Scénario de marché :

Les ballons d’angioplastie (également appelés angioplastie transluminale percutanée) sont essentiellement une procédure endovasculaire peu invasive qui est utilisée pour ouvrir des artères ou des veines rétrécies ou bloquées afin de traiter l’athérosclérose artérielle. Il utilise un ballon attaché à un cathéter qui est inséré dans une artère, puis ensuite, le ballon est gonflé au même endroit où les dépôts de plaque ont rétréci ou fermé le canal de circulation sanguine. Il existe différents types de ballons d’angioplastie: l’angioplastie à ballonnet ordinaire, l’angioplastie à ballonnet enrobé de médicament (DCB), les ballonnets de coupe, les ballonnets de notation et le cathéter à ballonnet stent greffe qui sont largement utilisés dans diverses utilisations finales telles que les laboratoires de cathétérisme, les hôpitaux, les spécialités cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et centres de diagnostic.

Le nombre croissant d’augmentations de l’incidence des maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques devenant une cause majeure de décès, ainsi que l’augmentation de la population gériatrique dans les pays développés et en développement, sont les facteurs importants responsables de la croissance du marché des ballons d’angioplastie dans le période de prévision susmentionnée. De plus, les facteurs tels que diverses avancées technologiques, l’augmentation des dépenses de santé et la préférence croissante pour les procédures mini-invasives par rapport aux chirurgies conventionnelles, les divers avantages des chirurgies mini-invasives telles que la réduction de la douleur chirurgicale, des blessures, des cicatrices, du séjour à l’hôpital, une plus grande précision et le temps de récupération rapide encourage davantage de patients à opter pour des chirurgies d’angioplastie par ballonnet mini-invasives qui devraient stimuler la croissance du marché. De plus, l’incidence croissante de la maladie cible et les politiques gouvernementales favorables et l’augmentation des interventions coronariennes et périphériques augmentent également la croissance globale du marché. D’autre part, on estime que des facteurs tels que les coûts élevés associés à la procédure couplés à la rigidité de l’appareil entravent la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’investissement élevé dans la recherche et le développement est également l’un des freins qui entrave la croissance globale du marché.

En outre, la prise de conscience croissante créée par les professionnels de la santé et les acteurs clés sur les avantages des ballons d’angioplastie et les progrès technologiques croissants et l’incorporation de l’innovation dans l’industrie devraient générer des opportunités rentables pour le marché. D’un autre côté, les complications associées aux procédures d’angioplastie entravent la croissance du marché et peuvent constituer un défi pour la croissance du marché.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la rémunération -Graphique de consommation

-Taux de

concentration du marché -Concurrents du secteur secondaire -Structure

concurrentielle

-Contraintes majeures -Inducteurs du marché -Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle -Tendances actuelles du marché -Analyse de la concentration du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Société Cordis

Société scientifique de Boston

BIOTRONIK SE & Co. KG

Medtronic

Laboratoires Abbott

CR Bard, Inc.

B. BRAUN MELSUNGEN AG

Société Terumo

Koninklijke Philips NV

MicroPort Scientifique

Palex Médical SA

Biomerics, LLC

Société médicale NIPRO

Cuisinier Médical Incorporé

AngioDynamics, Inc.

Portée du marché des ballons d’angioplastie en Europe et taille du marché

Le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en fonction du type, du matériau, du type de ballon , de l’indication de la maladie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en angioplastie à ballonnet ordinaire, angioplastie à ballonnet enrobé de médicament (DCB), ballons coupants, ballons inciseur et cathéter à ballonnet stentgraft.

Sur la base du matériau, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en nylon, polyuréthane, copolymères silicone uréthane et autres.

Sur la base du type de ballon, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en semi-conforme et non-conforme.

Sur la base de l’indication de la maladie, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en angioplastie coronarienne, angioplastie veineuse, angioplastie carotidienne, angioplastie de l’artère rénale et angioplastie périphérique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en laboratoires de cathétérisme, hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et centres de diagnostic.

Analyse au niveau du pays du marché des ballons d’angioplastie

Le marché des ballons d’angioplastie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, matériau, type de ballon, indication de maladie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ballons d’angioplastie sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe.

L’Allemagne régit l’industrie du marché des ballons d’angioplastie en raison du fait que les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement et produisent de nouveaux produits innovants. De plus, elles apportent un traitement technologiquement avancé pour les maladies cardiovasculaires au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

