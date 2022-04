Part complète du marché des ventilateurs ICU, tendances historiques et prévisions d’ici 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché des ventilateurs de soins intensifs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 114,45 millions USD. d’ici 2027. L’augmentation du nombre de lits de soins intensifs stimule le marché au cours de la période de prévision.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et graphiques connexes) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-icu-ventilators-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Ventilateurs de soins intensifs

Le paysage concurrentiel du marché des ventilateurs de soins intensifs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché mondial des ventilateurs de soins intensifs.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Medtronic, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare (filiale de GENERAL ELECTRIC), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, SCHILLER, Dragerwerk AG & Co. KGaA, VYAIRE, Hamilton Medical, Lowenstein Medical Technology GmbH + Co. KG., HEYER Medical AG, Magnamed, Fisher & Paykel Healthcare Limited, BEIJING AEONMED CO., LTD., Getinge AB, Air Liquide Medical Systems (filiale d’Air Liquide), ResMed. Nanjing ChenWei medical equipment Co., Ltd. et Shandong Dolphinmed Technology Co., Ltd., entre autres.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des ventilateurs de soins intensifs.

Par exemple,

En mars 2020, Getinge AB a amélioré 60 % de sa capacité de production de ventilateurs pour répondre aux besoins des unités mondiales de soins intensifs en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19. En améliorant sa capacité de production, l’entreprise améliore son portefeuille de produits sur le marché.

En avril 2017, VYAIRE a acquis Ciel Medical, Inc. qui est un fabricant de ventilateurs, cette acquisition a offert des produits qui peuvent aider à réduire l’incidence de la pneumonie acquise par ventilateur pour les patients en soins intensifs.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il permet également à l’organisation d’améliorer son offre de ventilateurs de soins intensifs grâce à une gamme de tailles étendue.

La prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques accélère l’utilisation des produits de ventilateurs de soins intensifs qui stimulent le marché. Le coût élevé des ventilateurs agit comme un frein pour le marché. L’augmentation des dépenses de santé crée une opportunité pour le marché. Un cadre juridique strict constitue un défi pour le marché mondial des ventilateurs de soins intensifs.

Ce rapport sur le marché des ventilateurs de soins intensifs fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief , notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.



Portée du marché mondial des ventilateurs ICU et taille du marché

Le marché des ventilateurs de soins intensifs est segmenté en fonction du type de produit, du type, du mode et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit , le marché est segmenté en ventilateurs ICU haut de gamme , ventilateurs ICU de base et ventilateurs ICU milieu de gamme. En 2020, le segment des ventilateurs de soins intensifs haut de gamme devrait dominer le marché en raison des impacts significatifs des ventilateurs de soins intensifs haut de gamme sur les patients avec mesure de la pression transpulmonaire et oxygénothérapie intégrée/à haut débit. De plus, les ventilateurs de soins intensifs haut de gamme sont plus efficaces en tant que dispositif de survie pour les patients atteints du syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Sur la base du type , le marché est segmenté en ventilateurs pour adultes, ventilateurs néonatals et ventilateurs pédiatriques. En 2020, les ventilateurs pour adultes devraient dominer le marché, car les ventilateurs pour adultes sont principalement préférés pour le traitement des patients adultes. Les patients adultes sont principalement traités pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA), le coma ou la perte de conscience, les lésions cérébrales, l’effondrement du poumon, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), la surdose de drogue, l’infection pulmonaire et les accidents vasculaires cérébraux, entre autres. De plus, la demande de ventilateurs pour adultes a augmenté avec l’augmentation des cas de coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) dans le monde.

Sur la base du mode, le marché est segmenté en ventilation en mode combiné, ventilation en mode volume, ventilation en mode pression et autres. En 2020, le segment de la ventilation en mode combiné devrait dominer le marché, car la ventilation en mode combiné est la plupart du temps les ventilateurs de soins intensifs préférés pour le traitement des maladies pulmonaires graves, du syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ou d’autres conditions majeures. La ventilation en mode combiné aide à combiner les deux modes de volume ainsi que le mode de pression

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de soins de longue durée et centres de réadaptation. En 2020, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché sur le marché des ventilateurs de soins intensifs, car le segment hospitalier utilise principalement des ventilateurs de soins intensifs pour traiter les maladies pulmonaires graves, le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) ou d’autres affections majeures qui affectent la normale. respiration et de courtes périodes, comme pendant une intervention chirurgicale. De plus, les hôpitaux sont l’un des premiers points de contact et l’option la plus fiable pour les patients dans divers pays.

Table des matières-instantané

– Résumé

Chapitre 1 Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 Concurrence de l’industrie par les fabricants

Chapitre 3 Part de marché de la production de l’industrie par régions

Chapitre 4 Consommation de l’industrie par régions

Chapitre 5 Production de l’industrie, revenus, tendance des prix par type

Chapitre 6 Analyse de l’industrie par applications

Chapitre 7 Profils des entreprises et chiffres clés de l’industrie Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication de l’

industrie

Chapitre 9 Canal de commercialisation, distributeurs et clients

Chapitre 10 Dynamique du marché

Chapitre 11 Prévisions de l’industrie

Chapitre 12 Résultats de la recherche et conclusion

Chapitre 13 Méthodologie et source de données

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-icu-ventilators-market

Analyse au niveau du pays du marché des ventilateurs de soins intensifs

Le marché des ventilateurs de soins intensifs est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, type, mode et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ventilateurs de soins intensifs sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, la Belgique, la Turquie, la Finlande, le Danemark, la Norvège, le reste de l’Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil et Reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de l’impact élevé du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) sur la région de l’Amérique du Nord. Les gouvernements de la région Amérique du Nord ont commandé des milliers de ventilateurs ICU et augmentent considérablement la capacité de production de ventilateurs ICU afin de protéger la vie dans la région. Les États-Unis dominent le marché et sont à la tête de la croissance du marché nord-américain, car les États-Unis ont considérablement augmenté leur capacité de production et commandé plus de 150 000 ventilateurs ICU. L’Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours des périodes de prévision, car on s’attend à ce que les pays d’Asie-Pacifique se concentrent de plus en plus sur la production interne de ventilateurs de soins intensifs pour accroître la capacité du pays à protéger la vie de ses habitants en cas de crise aiguë sévère. syndrome respiratoire coronavirus 2 (SARS-CoV-2) » comme des situations. La Chine domine le marché Asie-Pacifique car la Chine a considérablement augmenté la production de ventilateurs de soins intensifs pour protéger la vie contre le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2). L’Europe devrait croître avec le taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2020 à 2027, car l’Europe est la deuxième région la plus touchée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2). Les pays européens ont également augmenté leur capacité de production de ventilateurs avec plusieurs nouveaux contrats avec des experts de l’industrie. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient croître avec le taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2020 à 2027, car les pays du Moyen-Orient et d’Afrique se concentrent davantage sur la construction d’infrastructures de soins de santé solides et augmentent le nombre de lits de soins intensifs dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Demande croissante de ventilateurs de soins intensifs

Le marché des ventilateurs de soins intensifs vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie avec les ventes, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans les ventilateurs de soins intensifs et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des ventilateurs de soins intensifs. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Informations clés dans le rapport :

Taille du marché historique et actuelle et projection jusqu’en 2027

Tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial des modulateurs de goût

Analyser et prévoir le marché des modulateurs de goût en fonction de l’application et du type.

Tendances des principaux marchés régionaux et nationaux pour les procédés, les dérivés et les applications

Profilage de l’entreprise des acteurs clés qui comprend les opérations commerciales, les produits et services, la présence géographique, les développements récents et les principales analyses financières

Options de personnalisation

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national et peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation).

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-icu-ventilators-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com