Part complète du marché des applications médicales mobiles, tendances historiques et prévisions d’ici 2029

Le marché mondial des applications médicales mobiles enregistre un TCAC sain de 34,20 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. La hausse du marché peut être attribuée à l’avènement des smartphones qui ont joué un rôle clé dans le secteur de la santé en facilitant les services médicaux qui ont également remplacé l’utilisation de systèmes informatiques devrait contribuer à la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des applications médicales mobiles sont Medtronic, Apple, AirStrip, AliveCor Inc., LifeWatch Services, Inc., Nike, Philips, AT&T, Qualcomm, Cerner Corporation, Cisco, Nokia, Jawbone, OMRON Group, Omron Industrial Automation Europe, OMRON Asia Pacific, BioTelemetry, Inc., athenahealth, AgaMatrix, Agamatrix Europe Limited, AgaMatrix Europe, iHealth Labs, iHealth Labs Europe entre autres.

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, Medtronic avait lancé MyCareLink Heart, une application médicale qui peut interagir avec les stimulateurs cardiaques. L’application est compatible avec les stimulateurs cardiaques et envoie les données cryptées au réseau de l’application. Il a permis la communication sécurisée des stimulateurs cardiaques avec les patients équipés de smartphones. Ce lancement de produit permettra un engagement plus efficace des patients auprès de leurs médecins, ce qui élargira la base d’utilisateurs de l’entreprise.

En septembre 2017, MyMedicNow avait lancé une nouvelle application médicale. Cette application avait comblé le fossé du marché entre les patients et les médecins. L’application permet aux patients de rechercher le médecin particulier lié à leur état de santé. Ce lancement de produit a aidé les patients et les médecins en élargissant leur portée, ce qui a permis d’augmenter le nombre d’utilisateurs de l’application.

Analyse concurrentielle du marché mondial des applications médicales mobiles

Le marché des applications médicales mobiles est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des applications médicales mobiles pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Facteurs de marché

L’adoption croissante des smartphones, tablettes et autres plateformes mobiles stimule la croissance du marché

La maîtrise des coûts dans la prestation des soins de santé stimule la croissance du marché

Les services de santé ont une adoption robuste des réseaux 3G et 4G qui stimule la croissance du marché

L’adoption croissante d’applications de santé médicale pour la gestion des maladies chroniques propulse la croissance du marché

La prestation de soins de santé centrée sur le patient a attiré beaucoup d’attention, ce qui a stimulé la croissance du marché

Contraintes du marché

L’absence de normes et de réglementations appropriées entrave la croissance du marché

La faible orientation des médecins dans le choix des applications entrave la croissance du marché

Les prestataires de soins de santé traditionnels refusent l’utilisation de ces applications, ce qui freine la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial des applications médicales mobiles

Par produit

Épocrate

Medscape Mobile

iRadiologie

Centre de soins infirmiers

Mobile Care360

STAT ICD-9 LITE

Atlas d\’anatomie humaine de Netter

Applications DME

Par catégorie

Applications de gestion des soins

Applications de surveillance médicale

Applications de santé et de bien-être

Applications pour la santé des femmes

Applications de gestion des médicaments

Les autres

Par type

Applications pour appareils non médicaux

Applis Dispositifs Médicaux Connectés

Applications médicales pour appareils intégrés

Par demande

Lecteurs de glycémie

Moniteurs ECG

Tensiomètres

Oxymètres de pouls

Applications neurologiques et de santé mentale

Applications de surveillance de l’apnée du sommeil

Applications de remise en forme

Applications de référence médicale

Applications de bien-être

Applications nutritionnelles

Applications de dossier de santé personnel

Applications de gestion des maladies chroniques

Applications de diagnostic

Applications de surveillance à distance

Applications de rappel et d’alerte

Applications de consultation et de conformité

Applications de fertilité

Applications de grossesse

Autres applications

Par segments thérapeutiques

Cardiovasculaire

Diabète

Respiratoire

Neurologie

Les autres

Par utilisateur final

Les fournisseurs de soins de santé

Acteurs de la santé

Sur la base de la géographie , le rapport couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques telles que

Amérique du Nord et Amérique du Sud,

L’Europe ,

Asie-Pacifique,

Moyen-Orient et Afrique

Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil. les autres. Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord domine le marché mondial des applications médicales mobiles.

