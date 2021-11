Parler de la numérisation pour être l’idée derrière la croissance du marché des systèmes de surveillance hémodynamique

Le marché des systèmes de surveillance hémodynamique est susceptible de scintiller à l’avenir. Avec diverses options de cloud à explorer, le secteur de la santé devrait atteindre un nouveau sommet au cours de la période de prévision. En d’autres termes, les organisations du monde entier font progresser leurs temps d’arrêt concernant les initiatives commerciales numériques. Ils s’orientent rapidement vers le cloud pour moderniser les environnements, améliorer la fiabilité des systèmes, prendre en charge les modèles de travail hybrides et répondre aux autres nouvelles réalités qui ont fait surface ces derniers temps. Ce serait les perspectives de la verticale de la santé dans la période à venir.

Selon la dernière analyse révisée de l’industrie de Persistence Market Research, le marché mondial des systèmes de surveillance hémodynamique était évalué à plus de 1,5 milliard de dollars américains en 2020 et devrait afficher un TCAC d’environ 5,3 % au cours de la période de prévision (2021-2031).

Les maladies cardiovasculaires telles que l’insuffisance cardiaque congestive sont généralement des affections à long terme et coûteuses. L’incidence des troubles cardiaques représente plus de 32 pour cent de tous les décès dans le monde, selon l’OMS. Les maladies liées au mode de vie et le vieillissement de la population sont les deux principaux moteurs des maladies cardiovasculaires dans le monde.

Avec une évaluation répétée de la fonction circulatoire au fil du temps, les perturbations en ce qui concerne le stress physiologique telles que l’hypoxie tissulaire associée à la chirurgie peuvent être facilement surveillées et prévenir les cas de morbidité ou de mortalité. Ce facteur stimule à juste titre la demande de systèmes de surveillance hémodynamique et est suivi de modifications technologiques répétées et avancées des systèmes de surveillance préexistants.

La croissance des systèmes de surveillance hémodynamique est soutenue par l’augmentation des dépenses de santé des gouvernements ainsi que des acteurs privés, en particulier dans les économies développées. La croissance devrait conduire à une gestion du débit cardiaque avec une observation continue minimale et une interface adaptable au patient et au médecin pour fournir des commentaires et des alertes prédisant l’instabilité hémodynamique.

Bien que le marché ait connu des progrès technologiques en termes de surveillance hémodynamique, le manque de professionnels qualifiés pour le fonctionnement des instruments constitue un facteur restrictif pour la croissance du marché.

Une croissance opportuniste attend tout au long de la période de prévision en termes de nouveaux développements en matière de surveillance hémodynamique non invasive. En dehors de cela, l’émergence d’implants pour la surveillance hémodynamique devrait améliorer l’adoption de la surveillance à distance dans les environnements de soins personnels et à domicile. L’augmentation de la population de patients dans les économies émergentes devrait stimuler la demande de systèmes de surveillance hémodynamique au cours de la période de prévision.

Compte tenu des activités de consolation sur le marché mondial, les fusions et acquisitions sont devenues l’une des principales stratégies de croissance des acteurs du marché. Des acteurs de premier plan renforcent leurs gammes de produits par le biais d’acquisitions et s’étendent aux marchés clés ainsi qu’aux marchés émergents.

Par exemple:

En septembre 2021, ICU Medical, Inc. et Smiths Group plc ont annoncé qu’ICU Medical s’était engagé à acquérir la division Smiths Medical dans le cadre d’une transaction qui va au-delà de la vente proposée de Smiths Medical à Trulli Bidco Limited.

Points clés de l’étude de marché

Par type, les systèmes de surveillance hémodynamique non invasifs devraient détenir plus de 52 % de part de marché en valeur d’ici la fin de 2031.

Sur la base du produit, les moniteurs hémodynamiques sont en tête avec une part de marché de 63,8% en 2020, grâce aux progrès des dispositifs de solutions de santé intégrés numériquement.

Sur la base de la modalité, les moniteurs hémodynamiques portables sont en tête avec 54,3 % de part de marché, en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires dans le monde.

Les hôpitaux ont dominé le segment des utilisateurs finaux avec une part d’environ 45,2 % en 2020, en raison d’une surveillance étroite et efficace des patients dans les unités de soins intensifs.

Par région, l’Amérique du Nord devrait être le plus grand marché leader avec une part de valeur de 29,8 % d’ici la fin de la période de prévision.

« La prévalence croissante des troubles cardiovasculaires et les diverses applications des systèmes de surveillance hémodynamique chez les patients gravement malades devraient stimuler l’expansion du marché », déclare un analyste de Persistence Market Research.

Concurrence sur le marché

Les acquisitions, les fusions, les extensions et les lancements de produits sont des stratégies clés adoptées par les fabricants et les intégrateurs pour le développement de systèmes intégrés de technologie de pointe.

En juin 2021, Edwards Lifesciences a annoncé que le logiciel Acumen Hypotension Prediction Index (HPI) avec le brassard Acumen IQ avait reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration des États-Unis. Il s’agit de la première solution non invasive qui déverrouille le logiciel Acumen HPI et utilise l’apprentissage automatique pour alerter les cliniciens de la probabilité qu’un patient souffre d’hypotension ou d’hypotension artérielle.

En novembre 2019, ICU Medical Inc. a acquis Pursuit Vascular, Inc. Le produit principal de Pursuit est le ClearGuard® HD Cap, utilisé pour l’entretien des cathéters hémodynamiques.

Que couvre le rapport ?

Persistence Market Research offre une perspective unique et des informations exploitables sur le marché des systèmes de surveillance hémodynamique dans sa dernière étude, présentant une évaluation historique de la demande de 2016 – 2020 et des projections pour 2021 – 2031.

L’étude de recherche est basée sur le type (invasif, peu invasif et non invasif), le produit (jetable et moniteur), la modalité (montage au sol/mur, de paillasse et portable) et l’utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées , laboratoires de cathétérisme, établissements de soins ambulatoires et établissements de soins à domicile), dans sept régions clés du monde.

