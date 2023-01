Parfums : Le marché des parfums devrait croître à un TCAC de 4,51 % pour atteindre 44,77 milliards de dollars d’ici 2029 Le COVID-19 est une maladie infectieuse qui se propage à l'échelle mondiale. Au cours de cette pandémie, le marché des arômes et des parfums a été affecté négativement car la pandémie a créé de nombreux problèmes tels que le manque de travailleurs, la fermeture complète des hôtels et des restaurants et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sur le marché des arômes et des parfums.

Le marché des arômes et des parfums était évalué à 31,46 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 44,77 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,51 % sur la période de prévision 2022 à 2029 . En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, des prix analyse, réalisation. analyse des consommateurs, analyse des brevets et progrès technologique.

Le marché mondial des arômes et des parfums sera tiré par la demande croissante d’arômes et de parfums naturels. Les saveurs et les parfums font référence à des ingrédients importants dans une variété de produits de consommation, y compris les aliments emballés tels que les plats cuisinés, les articles ménagers et les soins personnels. Les arômes naturels et les ingrédients synthétiques offrent une variété de saveurs : cannelle dans le lait de citrouille et cerise dans le cola aux cerises, menthe rafraîchissante dans le dentifrice,

Arômes – Dynamique du marché des parfums

chauffeur

Applications dans l’industrie alimentaire

L’arôme fait référence à l’odeur spécifique de la substance, tandis que la saveur fait référence au goût spécifique de la substance. Ceux-ci sont souvent ajoutés aux aliments, y compris les desserts, les produits laitiers, les boissons, etc. La croissance du marché des arômes et des parfums est accélérée par l’augmentation de la demande de produits en raison de la demande croissante de plats cuisinés, de jus, d’aliments transformés, de collations et d’autres boissons, et de la préférence croissante des consommateurs pour les plats cuisinés.

Une plus grande demande de produits naturels.

L’utilisation de produits naturels prolifère en raison de la demande croissante d’huiles essentielles exotiques utilisées en aromathérapie, en médecine et en cosmétique naturelle. Les économies développées exigent des saveurs et des parfums dont la valeur olfactive dépend entièrement des produits naturels. Par conséquent, de nombreuses saveurs et parfums à base d’huiles essentielles exotiques, telles que la lavande, le géranium, le bois de santal, le genévrier, le romarin, etc., entrent en jeu dans divers nouveaux mélanges, qui devraient augmenter la demande de parfums sur le marché.

Plusieurs utilisateurs finaux entraînent une demande accrue

La demande croissante de produits dans de multiples applications dans des secteurs tels que les soins personnels, l’alimentation et les boissons stimule le marché des arômes et des parfums. En raison de la demande croissante de boissons gazeuses hypocaloriques, la demande d’arômes et de parfums devrait augmenter et la croissance du marché augmentera. La demande croissante de parfums dans les cosmétiques, les savons, les détergents et d’autres produits pour attirer les clients et améliorer leur expérience stimule davantage le taux de croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur les épices – Spice Market

Au cours de cette pandémie, le marché des arômes et des parfums a été affecté négativement car la pandémie a créé de nombreux problèmes tels que le manque de travailleurs, la fermeture complète des hôtels et des restaurants et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sur le marché des arômes et des parfums. Des pays du monde entier ont imposé des couvre-feux et des confinements, avec des impacts énormes sur la santé et le bien-être, les modes de vie et la fabrication. Les restrictions gouvernementales à l'importation et à l'exportation de marchandises et les mesures de confinement sont les principaux défis pour les exportateurs pendant cette pandémie.

Épices mondiales : étendue du marché des épices

produit

la nature

sentir

former

liquide

sec

utilisateur final

Les produits laitiers

savon et détergent

breuvages

soins bucco-dentaires

Produits de confiserie et de boulangerie

autre

