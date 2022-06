Papier et carton Emballage Taille du marché Part mondiale de l’industrie, croissance de l’industrie, paysage concurrentiel, développements récents, perspectives régionales et prévisions d’ici 2029

Ce rapport d’étude de marché sur les emballages en papier et en carton explore les principaux paramètres de l’industrie des emballages en papier et en carton, à savoir l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés sur le marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Avec les statistiques de marché incluses dans ce document de marché, il est devenu assez facile d’avoir une perspective globale pour le commerce international. Le rapport comprend normalement les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport sur le marché mondial des emballages en papier et carton présente également le profil de l’entreprise, les spécifications des produits, la capacité, la valeur de production et les parts de marché 2022-2029 pour chaque entreprise de l’industrie des emballages en papier et carton.

Ce rapport d’étude de marché comprend les informations les plus importantes sur le marché qui font progresser l’entreprise vers le prochain niveau de croissance et de succès. Les facteurs de marché peuvent être répertoriés comme ; les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents, les contraintes du marché, le positionnement de la marque et le comportement des clients. Dans ce document sur le marché Papier et carton Emballage, les tendances de l’industrie sont rassemblées au niveau macro, ce qui aide les entreprises à comprendre le paysage du marché et les éventuels problèmes futurs. Les paramètres de marché inclus ici vont principalement de la définition du marché, de la devise et des prix, de la segmentation du marché, de l’aperçu du marché, des informations premium, des informations clés au profil de l’entreprise des principaux acteurs du marché.

Le marché des emballages en papier et en carton devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 203 118,18 USD. millions d’ici 2029.

Les emballages et produits à base de papier tels que le carton, le carton, les sacs d’expédition et les sacs en papier sont fabriqués à partir de ressources renouvelables (fibre de papier recyclé et arbres) qui sont replantées pour assurer un approvisionnement durable. Le papier et les produits à base de papier désignent les produits constitués de fibres cellulosiques entrelacées maintenues ensemble en grande partie par des liaisons hydrogène.

Les matériaux à base de papier comprennent le papier journal; papiers de bureau, d’impression, fins et sensibles à la pression; serviettes en papier, serviettes et papier hygiénique; sacs kraft, papiers de construction et autres papiers industriels kraft ; carton, récipients d’emballage de liquide, carton pour conteneur, récipients en carton ondulé et en fibres solides, y compris le carton doublure et le carton ondulé ; et types apparentés de produits cellulosiques contenant principalement, en poids ou en volume, des matières cellulosiques.

Les principaux facteurs de croissance du marché des emballages en papier et en carton sont la demande croissante de boîtes d’emballage en carton de l’industrie de la santé, la sensibilisation accrue à l’adoption de matériaux d’emballage durables d’emballages écologiques et l’adoption croissante d’emballages à base de papier dans l’industrie alimentaire. Les avantages environnementaux associés aux emballages en papier et en carton créent des opportunités pour la croissance du marché. Les réglementations imposées par les gouvernements concernant l’utilisation des matériaux d’emballage constituent la principale contrainte pour le marché des emballages en papier et en carton. Le maintien de la qualité des produits d’emballage à base de papier est assez difficile et constitue un défi majeur pour la croissance du marché.

Acteurs du marché couverts :

Amcor plc, Cascades inc., Packaging Corporation of America, DS Smith, Fedrigoni SPA, Atlantic Packaging, International Paper, Smurfit Kappa, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Mondi, Nippon Paper Industries Co., Ltd., Stora Enso, METSÄ GROUP, Géorgie -Pacific, Oji Holdings Corporation, Mayr-Melnhof Karton AG, UPM, Rengo Co., Ltd., WestRock Company, Sonoco Products Company, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Avantages clés:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché Papier et carton Emballage, des prévisions et de la taille du marché afin de déterminer les opportunités qui prévalent.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le rapport sur le marché des emballages en papier et carton permet également de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans l’industrie des emballages en papier et carton.

Pôles clés de la TOC :

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché mondial des emballages en papier et en carton

Chapitre 2 Répartition majeure par type

Chapitre 3 Répartition judicieuse des principales applications (revenus et volume)

Chapitre 4 Répartition du marché des emballages en papier et en carton

Chapitre 5 Ventes et estimations Étude de marché sur les emballages en papier et en carton

Chapitre 6 Répartition comparative du marché de la production et des ventes de papier et carton Emballage des principaux fabricants

Chapitre 8 Fabricants, transactions et fermetures Évaluation et agressivité du marché des emballages en papier et en carton

Chapitre 9 Répartition des principales entreprises par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Chaîne commerciale / industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions & Appendice

Principales raisons d’acheter ce rapport :

Acquérir des analyses approfondies du marché et avoir une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les principaux problèmes et les solutions pour atténuer le risque de développement.

Comprendre les forces motrices et restrictives les plus affectantes dans l’analyse du marché des emballages en papier et en carton et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par les principales organisations respectives.

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives de la part de marché des emballages en papier et en carton.

Analyser les tendances agressives telles que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

