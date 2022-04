paiements numériques Taille du marché des paiements numériques, Tendances futures, Segmentation, Marge totale , Évaluation des opportunités, potentiel industriel jusqu’en 2028 

La taille du marché mondial des paiements numériques devrait atteindre 215,88 milliards USD à un TCAC stable de 13,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Les facteurs qui stimulent la croissance régulière des revenus du marché comprennent la prolifération croissante d’Internet et la croissance du secteur du commerce électronique. Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), en 2019, plus de 4 milliards d’individus (51 % de la population mondiale) avaient accès à Internet, soit une augmentation de 8,1 % par rapport aux années précédentes. La prolifération croissante d’Internet a été essentielle pour stimuler la croissance des ventes de commerce électronique, ce qui, à son tour, stimule la demande de méthodes de paiement numériques telles que les portefeuilles numériques comme moyen de paiement sécurisé, pratique et rapide pour les clients du commerce électronique.

Le dernier rapport sur le marché du paiement numérique offre des informations détaillées sur l’industrie sur la base du revenu total généré pour la période de prévision, 2020-2028. L’étude complète effectue une analyse approfondie de l’industrie du paiement numérique et met un immense accent sur les principaux les forces motrices et les contraintes qui devraient régir l’activité globale pour la période de prévision, 2020 – 2028. Plus important encore, les chercheurs évaluant l’environnement des entreprises examinent de plus près les tendances passées et présentes ainsi que les perspectives d’avenir à offrir aux propriétaires d’entreprise, aux parties prenantes et cadres marketing sur le terrain une compréhension intellectuelle des stratégies gagnantes.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Mastercard Inc., Fiserv Inc., Visa Inc., JPMorgan Chase & Co., PayPal Holdings Inc. , Intuit Inc., Global Payments Inc., Stripe, PayU et ACI Worldwide Inc et autres

De plus, l’étude sur le marché du paiement numérique pour la période de prévision 2020-2028 quantifie la part occupée par les principaux acteurs de l’industrie et éclaire les propriétaires d’entreprise des poches d’investissement à croissance rapide et du paysage concurrentiel. En outre, l’industrie est classée en différents segments avec une évaluation détaillée de chaque aspect tel que la marge brute, les bénéfices, le statut d’importation et d’exportation et autres. Toutes les statistiques de l’état civil sont présentées à l’aide de graphiques, de tableaux et d’images graphiques, qui peuvent être facilement incorporées dans n’importe quelle présentation d’entreprise.

Informations clés présentées dans le rapport :

Les solutions de sécurité des paiements numériques et de gestion des fraudes intègrent des fonctionnalités de sécurité innovantes, telles que l’authentification biométrique et la tokenisation, pour aider à réduire les menaces associées aux escroqueries et aux rétrofacturations. Un portefeuille numérique, tel qu’Alipay, déploie la tokenisation et l’authentification avancée des clients pour fournir des taux d’approbation des transactions plus élevés que les autres méthodes de paiement. Ainsi, les paiements numériques, en offrant une flexibilité de paiement accrue, permettent aux entreprises de protéger leurs revenus en évitant le taux de désabonnement des clients résultant d’une insuffisance au moment d’effectuer un achat.

Les grandes entreprises offrent plusieurs options de paiement numérique pour améliorer leur expérience client. Les portefeuilles numériques d’entreprise évoluent en tant que méthode de paiement moins chère, pratique et sécurisée. Les géants de la vente au détail tels que Walmart, Amazon, Kroger et Alibaba ont leurs portefeuilles numériques d’entreprise pour offrir l’avantage des paiements directs par les clients et supprimer les intermédiaires de cartes de paiement.

Les revenus du marché des paiements numériques en Asie-Pacifique devraient enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, attribué à l’utilisation croissante des smartphones et à la croissance rapide de l’industrie du commerce électronique. De plus, la hausse du revenu disponible et les politiques gouvernementales favorables pour stimuler l’économie numérique devraient soutenir la croissance du marché dans la région. La Chine et l’Inde représentent collectivement environ 70 % des utilisateurs de portefeuilles électroniques dans le monde.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du paiement numérique en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives de l’offre (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Solutions Solutions

passerelle

paiement Solutions de portefeuille

paiement Solutions de traitement des paiements Solutions

de sécurité des paiements et de gestion de la fraude Solutions

de points de vente

Services

professionnels Services

gérés

Perspectives de la taille de l’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Perspectives du mode de déploiement (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Santé

cloud

Perspectives verticales de l’industrie

chiffres d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) BFSI

Commerce

détail

Transport et logistique

Voyages et hôtellerie

Médias et Divertissement

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon ) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Le rapport se concentre sur la croissance actuelle et future du marché, les avancées technologiques, le volume, les matières premières et les profils des principales entreprises impliquées sur le marché. Le rapport fournit des informations précieuses aux parties prenantes, aux investisseurs, aux chefs de produit, aux responsables marketing et aux autres professionnels du secteur.

