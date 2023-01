Outils de gestion des exigences Aperçu du marché, taille, part, croissance, tendances clés à jour, perspectives régionales et prévisions – 2033

Le marché mondial des outils de gestion des exigences devrait croître de 1,3 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 19,5 % au cours de la période de prévision.

Le but de la gestion des exigences est de s’assurer que les objectifs de développement de produits sont atteints avec succès. Il s’agit d’un ensemble de méthodologies permettant de documenter, d’évaluer, de hiérarchiser et de convenir des exigences afin que les équipes d’ingénierie disposent à tout moment des exigences les plus récentes et les plus autorisées. Du début d’un projet à la fin du cycle de vie de l’ingénierie, la gestion des exigences permet de minimiser les erreurs en suivant l’évolution des besoins et en encourageant la communication avec les parties prenantes.

Une stratégie de gestion des exigences est importante pour la réussite d’un projet, car elle permet aux équipes d’ingénierie de diriger le cycle de développement du produit et d’en réguler la portée. Un logiciel de gestion des exigences vous donne les outils dont vous avez besoin pour mener à bien votre stratégie, réduire les coûts, accélérer la mise sur le marché et améliorer le contrôle qualité.

Segmentation globale du marché Outils de gestion des exigences :

Marché mondial des outils de gestion des exigences, par type

Basé sur le cloud

Sur site

Marché mondial des outils de gestion des exigences, par application

Banque, Finance et Assurance (BFSI)

Informatique et Télécommunications

Gouvernement et soins de santé

Fabrication et Logistique

Autres

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression des outils de gestion des exigences a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord possède la plus grande région de marché sur le marché mondial des outils de gestion des exigences.

Marché mondial des outils de gestion des exigences, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial des outils de gestion des exigences :

Micro-focus

Broadcom

International Software GmbH

Forcément

IBM

Intégrité PTC

Logiciel de confiture

Atlassian

Kovair Software, Inc.

microTool GmbH

Siemens

Traiter la rue

Visibilité

Spécification de trace visuelle

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial des outils de gestion des exigences fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché mondial des outils de gestion des exigences couvre une analyse complète sur: