Opportunités mondiales du marché des systèmes de notification de masse, enquête, analyse de la croissance et perspectives de l’industrie

Le marché des systèmes de notification de masse devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,7 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 20 042,77 USD millions d’ici 2028. Le développement technologique dans la région européenne agit comme un facteur majeur pour la croissance du marché des systèmes de notification de masse.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Johnson Controls, BearCom, Inc., Omnilert, American Signal Corporation, Everbridge, Siemens, Blackboard Inc., 3S Incorporated (une filiale d’APi Group Inc.), Singlewire Software, LLC, xMatters, Alertus Technologies LLC, OnTimeTelecom, Inc., Mircom Group of Companies, Transputec Ltd, Alert Cascade Limited, CALLMY, Alert Media, Inc., CriticalArc., Aurea, Inc., BlackBerry Limited, Mitel Networks Corp, BUFFALO COMPUTER GRAPHICS, Eaton, Rave Mobile Safety, FEDERAL SIGNAL CORPORATION, TOA Canada Corporation, Regroup Mass Notification, Bose Corporation, HARMAN International, Klipsch Group, Inc., Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Potter Electric Signal Company, LLC, Signal Communications Corporation, Bosch Security Company, LLC, AmbientSystem, Honeywell International Inc. et Dynaudio A/S entre autres.Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse du marché des systèmes de notification de masse : objectifs du rapport

Le marché des systèmes de notification de masse en termes de plate-forme et de technologie et les diverses applications, systèmes et composants qui composent l’industrie sont les principaux objectifs de cette étude. Afin d’examiner les facteurs d’intérêt et d’offre du marché Identification des secteurs et sous-segments de marché présentant un potentiel de croissance important Afin de fournir une compréhension complète des principales caractéristiques du marché, telles que les moteurs, les limites, les ouvertures et les obstacles, de haut en bas bas Prédire les revenus du marché dans cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique et Moyen-Orient. Pour être précis, se tenir au courant des tendances du marché et des lancements de nouveaux produits Analyser la part de marché et le paysage concurrentiel des principaux concurrents afin de créer une image compétitive complète

Segmentation clé du marché

Sur la base de l’offre, le marché des systèmes de notification de masse a été segmenté en matériel, logiciel et service. En 2021, le segment du matériel domine le segment des offres en raison du coût élevé des composants tels que le centre de commande, les haut-parleurs, les téléphones portables et autres.

Sur la base de la solution, le marché des systèmes de notification de masse a été segmenté en solutions dans les bâtiments, solutions de destinataires distribués et solutions étendues. En 2021, le segment des solutions de destinataires distribuées représente la part de marché la plus élevée dans le segment des solutions et devrait croître à un rythme plus élevé car il comprend la messagerie de test, les fenêtres contextuelles informatiques, la numérotation vocale automatisée, les applications pour smartphone et autres qui sont des systèmes de notification très utilisés.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché des systèmes de notification de masse a été segmenté en sur site et dans le cloud. En 2021, le segment sur site domine le segment des modèles de déploiement, car les principaux prêteurs préfèrent les installations sur site.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché des systèmes de notification de masse a été segmenté en grandes organisations et petites et moyennes organisations. En 2021, le segment de la taille de l’organisation est dominé par le segment des grandes organisations, car seules ces organisations préfèrent les méthodes de déploiement sur site.

Sur la base de l’application, le marché des systèmes de notification de masse a été segmenté en système intégré d’alerte et d’avertissement publics (IPAWS), communication d’urgence interopérable et continuité des activités et reprise après sinistre. En 2021, le segment des applications est principalement partagé par le segment des communications d’urgence interopérables et devrait croître à un rythme élevé car il permet une communication et une diffusion faciles à travers l’organisation et les entités dans les situations d’urgence.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de notification de masse a été segmenté en commercial, industriel, santé, énergie et services publics, informatique et télécommunications, éducation, transport et logistique, hôtellerie, gouvernement, défense, vente au détail et autres. En 2021, le segment de l’éducation détient la part de marché la plus élevée dans le segment des utilisateurs finaux et devrait croître à un rythme plus élevé car il permet de communiquer avec un grand nombre d’étudiants via différents canaux de communication tels que les SMS, les e-mails, la diffusion vocale et les annonces des conférenciers du campus. .

