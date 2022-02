Opportunités émergentes du marché de la physiothérapie, analyse des revenus et projections de croissance 2021-2028

DBMR recently added this market research report proves to be an inventive and novel solution for the businesses in today’s changing marketplace with which they can reach to the new horizons of success. This market report lends a hand to businesses to thrive in the market with an array of insights about the market and the industry. It encompasses key information about the industry, market segmentation, important facts and figures, expert opinions, and the latest developments across the world. The research study performed in the universal market report takes into account the local, regional as well as global market.

Le marché de la physiothérapie devrait croître à un taux de croissance annuel composé sain de 6,15 % au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la disponibilité facile de la physiothérapie dans les établissements de santé tels que les cabinets privés, les hôpitaux et autres, qui stimule principalement la croissance du marché. taux.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Professionnels de la physiothérapie Olean

Physiothérapie AmeriCare

Alternatives de réadaptation LLC

Physiothérapie PIVOT

SPI ProHealth Limited Hong Kong

Physiothérapie Meier & Marsh

BTL

DJO Global, Inc.

Santé des performances

Physiothérapie athlétique

Geisinger Santé

JAG-ONE PT

Scénario de marché de la physiothérapie

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la physiothérapie s’accélère en raison de l’augmentation des cas d’accidents à travers le monde. De plus, les progrès rapides de l’établissement de santé ainsi que la prise de conscience croissante de l’importance de la physiothérapie devraient également alimenter la demande du marché de la physiothérapie au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Alors que le coût élevé de la la physiothérapie et la diminution du nombre de centres de physiothérapie entraveront la croissance du marché de la physiothérapie au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché de la physiothérapie ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance en Asie-Pacifique en raison de l’augmentation du niveau de vie, de l’évolution rapide du mode de vie et de la sensibilisation accrue aux troubles physiques dans cette région.

Portée du marché de la physiothérapie

Le marché de la physiothérapie est segmenté sur la base des pays aux États-Unis, au Canada et au Mexique en Amérique du Nord, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, en Russie, en Italie, en Espagne, en Turquie, dans le reste de l’Europe en Europe, en Chine, au Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché de la physiothérapie sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base des applications, le marché de la physiothérapie est divisé en physiothérapie orthopédique, physiothérapie gériatrique, physiothérapie neurologique, physiothérapie cardiopulmonaire et pulmonaire et autres. En fonction du groupe d’âge, le marché de la physiothérapie est divisé en pédiatrie, adultes et personnes âgées. Le segment des utilisateurs finaux du marché de la physiothérapie est divisé en hôpitaux, cabinets privés, cliniques externes, centres de sports et de fitness et autres. Sur la base de la procédure de traitement, le marché de la physiothérapie est segmenté en équipements , thérapies et produits.

La physiothérapie est un type de méthode de traitement qui utilise des techniques telles que l’exercice, le massage et autres afin de pouvoir guérir toute maladie ou blessure. Certains des types courants de thérapies physiques comprennent la physiothérapie cardio -pulmonaire et pulmonaire, la physiothérapie neurologique, les thérapies physiques gériatriques et autres.

Segments :

Par application (kinésithérapie orthopédique, kinésithérapie gériatrique, kinésithérapie neurologique, kinésithérapie cardiopulmonaire et pulmonaire, autres)

Groupe d’âge (pédiatrie, adultes, personnes âgées)

Utilisateur final (hôpitaux, cabinets privés, cliniques externes, centres de sports et de remise en forme, autres)

Procédure de traitement (équipement, thérapies, produits)

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

? Un aperçu détaillé de ce marché aide à fournir aux clients et aux entreprises des stratégies de développement.

�?� Des facteurs influents qui font prospérer la demande et les contraintes du marché.

�?� Quelle est la concentration du marché ? Est-il fragmenté ou très concentré ?

�?� Quelles tendances, défis et obstacles auront un impact sur le développement et le dimensionnement de ce marché ?

�?� Analyse SWOT de chaque acteur clé mentionné ainsi que son profil d’entreprise à l’aide du mécanisme d’outil des cinq forces de Porter pour compléter le même.

�?� Quelle dynamique de croissance ou quelle accélération le marché porte-t-il au cours de la période de prévision ?

