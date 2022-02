Opportunités émergentes du marché de la gestion des services sur le terrain, analyse des revenus et projections de croissance 2022-2029

Un rapport d’analyse de grande envergure sur le marché de la gestion des services sur le terrain comprend les bonnes informations à portée de main, ce qui est la clé pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Le rapport peut obtenir des informations précises et détaillées sur les dernières tendances du marché, les orientations futures et les avenues inexplorées dans les secteurs verticaux de l’industrie. Ces rapports d’études de marché sur mesure aident les clients à renforcer leur image de marque et à réaligner les objectifs du marché pour une meilleure rentabilité. Avec un ensemble de compétences collectives de connaissances spécialisées basées sur le domaine, des techniques propriétaires et des logiciels exclusifs sont intégrés dans l’étude de marché afin que les clients puissent toujours s’attendre à un succès absolu avec le rapport d’activité du marché de la gestion des services sur le terrain.

Le marché de la gestion des services sur le terrain devrait connaître une croissance du marché à un taux de 13,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la gestion des services sur le terrain fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long du période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’opérations sur le terrain accélère la croissance du marché de la gestion des services sur le terrain.

La gestion des services sur le terrain fait référence à la gestion et à la gestion efficaces des opérations sur le terrain de l’entreprise, telles que la gestion de l’activité des travailleurs, la planification, la localisation des véhicules et la répartition des travaux, la sécurité des conducteurs et l’intégration d’activités telles que la comptabilité, la facturation et l’inventaire. Il fournit diverses solutions pour la répartition stratégique des opérations de l’entreprise afin d’améliorer la productivité du travail et d’augmenter la satisfaction globale de la clientèle. Il aide l’organisation à maximiser ses revenus en réduisant les coûts d’exploitation.

Facteurs de marché:

Il y a une augmentation de la demande dans les solutions de mobilité pour obtenir des informations en temps réel sur les opérations sur le terrain de l’entreprise qui stimule la croissance du marché

Il y a une augmentation du taux d’adoption des solutions de gestion des services sur le terrain basées sur le cloud, améliorant la croissance du marché

Il y a une pénétration croissante de l’Internet des objets (IoT) qui stimule la croissance du marché

Avec l’avènement des nouvelles technologies, davantage d’opportunités sont créées pour de nouveaux modèles commerciaux, ce qui stimule la croissance du marché

Contraintes du marché :

Il existe des problèmes de sécurité liés à l’accès aux données confidentielles des entreprises, ce qui entrave la croissance du marché

La pression pour répondre aux revenus selon les demandes entrave en quelque sorte la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la gestion des services sur le terrain

Par composant

Solutions Calendrier et expédition Optimisation des itinéraires Rapports et tableaux de bord Exécution mobile sur le terrain Suivi et gestion des performances Gestion des bons de travail Facturation & Facturation Gestion de l’inventaire Gestion de la clientèle Gestion des contrats de service

Prestations de service Consultant Intégration et mise en œuvre Support de formation



Par taille d’organisation

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par type de déploiement

Sur site

Nuage

Par industrie verticale

Informatique & Télécom

Santé et sciences de la vie

Fabrication

Transport & Logistique

Construction et immobilier

Énergie et services publics

Services financiers

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En février 2019, ServiceMax a acquis Zinc Inc., ce qui a permis à ServiceMax d’étendre la plate-forme complète de gestion de l’exécution des services, ce qui a à son tour amélioré l’expérience client et relevé les défis de la main-d’œuvre de service. Il fournit tous les modes de communication impliquant des techniciens, afin d’obtenir de l’aide instantanément, de résoudre des problèmes complexes et de recevoir des mises à jour et des informations sur l’entreprise.

En septembre 2018, Astea International Inc. a annoncé le lancement d’Alliance Enterprise, la dernière technologie de gestion des services sur le terrain et de plate-forme mobile. Le lancement était basé sur une perspective récente, car la technologie utilisée fusionnait l’écosystème complexe en plein essor dans lequel les entreprises exploitées par le service doivent travailler, sensibilisant ainsi les gens et leur fournissant les dernières technologies.

Analyse compétitive

Le marché mondial de la gestion des services sur le terrain est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la gestion des services sur le terrain pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la gestion des services sur le terrain sont Astea International Inc., Oracle, ServiceMax, SAP SE, Industrial and Financial Systems, Microsoft, Praxedo, ClickSoftware, Retriever Communications, ServicePower, Infor, Salesforce.com Inc. , Jobber, Accruent, P3C Technologies LLC, Pointman LLC, TeamHaven Ltd., FieldAware, MSI Data, GoSpotCheck Inc., Fieldomobify et autres.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Principaux faits saillants du marché de la gestion des services sur le terrain dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact de COVID-19 sur le marché de la gestion des services sur le terrain ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché de la gestion des services sur le terrain. Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs choisis par les principaux acteurs impliqués sur le marché de la gestion des services sur le terrain.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

