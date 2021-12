Opportunités du marché mondial de la trisomie 21, croissance et prévisions pour l’année à venir jusqu’en 2028

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la trisomie 21 a une vue d’ensemble complète du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation en fonction de divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Avec ce rapport de marché, les entreprises peuvent se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie, ce qui permet aux entreprises de rester sur la bonne voie. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels. Le vaste rapport sur le marché mondial du syndrome de Down comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, la consommation de produits, l’environnement, l’innovation technologique, les perspectives d’avenir, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le marché mondial de la trisomie 21 augmente progressivement avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. La prévalence élevée du syndrome de Down, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de nouvelles thérapies et la sensibilisation croissante à la maladie sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la trisomie 21 est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché mondial de la trisomie 21 pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Acteurs clés du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la trisomie 21 sont OPKO Health, Inc., LuMind IDSC Foundation, MIT Alana Center, H. Lundbeck A/S, AC Immune, Advocate Health Care, Inc., Annovis Bio, Inc. , ManRos Therapeutics, Pfizer Inc., Eisai Co., Ltd., Balance Therapeutics, Bayer AG, Genentech, Inc., Promega Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc., Lonza, ALLERGAN, Cognition Therapeutics, Inc., Zynerba Pharmaceuticals, Inc., ProMIS Neurosciences, Ligand Pharmaceuticals Incorporated, entre autres.

Marché mondial du syndrome de Down par type de maladie (trisomie 21, syndrome de Down par translocation, syndrome de Down en mosaïque, autres), type de test (tests de dépistage, tests de diagnostic, autres), voie d’administration (orale, injectable et autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, Soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de la trisomie 21

Le syndrome de Down est également connu sous le nom de trisomie 21. Il s’agit d’une maladie génétique caractérisée par un retard mental permanent, un faible tonus musculaire et une hypotonie musculaire. Plusieurs symptômes sont observés chez les enfants trisomiques, notamment une langue plus grosse, un faible tonus musculaire, des doigts courts, de petits traits du visage, entre autres.

L’incidence du syndrome de Down est estimée à 1 cas sur 800 naissances vivantes. L’augmentation de la durée de vie au cours des dernières décennies a entraîné un taux de prévalence élevé du syndrome de Down.

Facteurs de marché

Le taux de prévalence élevé du syndrome de Down et d’autres troubles connexes sont les principaux moteurs de la croissance du marché L’introduction de nouvelles thérapies et l’amélioration de la recherche et du développement pour le traitement et la gestion du syndrome de Down agissent comme un moteur de marché au cours de la période de prévision



L’augmentation des investissements du gouvernement pour le développement de médicaments et les procédures de diagnostic avancées pour le syndrome de Down stimulera également la croissance du marché

La sensibilisation croissante à la maladie et à ses complications stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

L’indisponibilité de tout traitement spécifique est l’un des principaux facteurs pouvant entraver la croissance de ce marché

Une approbation réglementaire stricte pour de nouveaux médicaments peut également restreindre la croissance du marché

Les effets secondaires associés aux thérapies de traitement du syndrome de Down entraveront la croissance de ce marché

Développements clés sur le marché :

En septembre 2019, les National Institutes of Health (NIH) ont accordé une subvention d’environ 35 millions de dollars à son projet de recherche et développement pour mener une recherche avancée sur le syndrome de Down. Ce projet du NIH s’appelle Investigation of Co-occurring Conditions Across the Lifespan to Understanding Down Syndrome (INCLUDE). L’objectif principal de ce projet est d’étudier les conditions de santé critiques et les besoins des personnes atteintes du syndrome de Down. De plus, la recherche se concentrera également sur les conditions co-occurrentes avec des personnes qui ne souffrent pas du syndrome de Down

En août 2016, OPKO Health, Inc. a annoncé l’acquisition de Transition Therapeutics, Inc. L’acquisition comprend ELND005, un médicament candidat du SNC utilisé pour le traitement des patients atteints du syndrome de Down et de la maladie d’Alzheimer. L’objectif de cette transaction était d’acquérir l’entreprise et les médicaments en pipeline de Transition Therapeutics, Inc. Cette acquisition donne le droit de développer et de commercialiser le produit médicamenteux afin de bénéficier au développement commercial

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de la trisomie 21 sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

