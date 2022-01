Opportunités du marché du système d’authentification à facteur unique, tendances futures de l’industrie, stratégies, revenus, défis, principaux acteurs et prévisions 2027

Le rapport d’étude de marché premium sur le système d’authentification à facteur unique peut aider à atteindre l’un des objectifs les plus recherchés pour toute industrie qui est la réalisation d’un retour sur investissement (ROI) maximal. Les informations sur le marché de ce rapport orienteront vers des idées exploitables, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Le rapport est principalement fourni sous forme de PDF et de feuilles de calcul, tandis que PPT peut également être fourni en fonction de la demande du client.

Le marché des systèmes d’authentification à facteur unique devrait atteindre une bonne croissance d’ici 2027, avec une croissance du marché de 17,80 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Selon Data Bridge Market Research, le marché du système d’authentification à facteur unique connaît une croissance significative dans les économies en développement au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de facteurs tels que l’augmentation des initiatives du gouvernement pour l’adoption du système d’authentification, le besoin croissant de maintenir la sécurité , utilisations croissantes du système dans l’électronique grand public, ce qui contribuera à stimuler la croissance du marché.

Segmentation:

Sur la base du type, le marché des systèmes d’authentification à facteur unique est segmenté en reconnaissance d’empreintes digitales, reconnaissance de l’iris, reconnaissance d’empreintes palmaires, reconnaissance faciale, reconnaissance veineuse, reconnaissance de signature, reconnaissance vocale, etc. Sur la base de l’offre, le marché des systèmes d’authentification à facteur unique est segmenté en matériel et logiciel.



Sur la base du type de fonctionnalité, le marché des systèmes d’authentification à facteur unique est segmenté en contact, sans contact et combiné.



Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes d’authentification à facteur unique est segmenté en gouvernement, militaire et défense, soins de santé, automobile, banque et finance, électronique grand public, voyages et immigration, sécurité, etc.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du système d’authentification à facteur unique sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du système d’authentification à facteur unique sont Daon, Facebanx, HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB., SUPREMA., IRITECH, INC., M2SYS Technology, Safran, NEC Technologies India Private Limited, FUJITSU, Aware, Inc. ., Gemalto Cogent, Inc., Thales Group, Cognitec Systems GmbH, Crossmatch., Fulcrum Biometrics, LLC., BIO-key International, Inc., Precise Biometrics AB et secunet Security Networks AG. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Introduction au système d’authentification à facteur unique et aperçu du marché Chapitre 2 Résumé analytique Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle Chapitre 4 Marché mondial du système d’authentification à facteur unique, par type Chapitre 5 Marché du système d’authentification à facteur unique, par application



Chapitre 6 Analyse du marché mondial du système d’authentification à facteur unique par régions

Chapitre 7 Analyse du marché du système d’authentification à facteur unique en Amérique du Nord par pays

Chapitre 8 Analyse du marché du système d’authentification à facteur unique en Europe par pays

Chapitre 9 Analyse du marché du système d’authentification à facteur unique en Asie-Pacifique par pays

Chapitre 10 Analyse du marché du système d’authentification à facteur unique au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché du système d’authentification à facteur unique en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 Prévisions du marché mondial du système d’authentification à facteur unique

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

