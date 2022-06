Opportunités du marché du stationnement intelligent, tendances futures du secteur, stratégies, revenus, défis, principaux acteurs et prévisions 2028

L’analyse et la discussion des tendances centrales de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont estimées dans le rapport complet sur le marché Smart Parking. Ce rapport d’étude de marché identifie, estime et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Les entreprises peuvent avoir une idée de l’analyse complète des antécédents qui comprend une évaluation du marché parental. De plus, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Le marché du stationnement intelligent devrait croître de 17,46 milliards USD avec un TCAC de 17,85 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché du stationnement intelligent fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long du période de prévision. période tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’inquiétude croissante concernant le stationnement au milieu d’un nombre croissant de véhicules a stimulé le marché du stationnement intelligent.

Smart Parking est un système de stationnement intelligent qui aide les conducteurs à se garer en toute sécurité. L’espace disponible dans le parking est matérialisé ou balisé à l’aide de logiciels et de capteurs embarqués. L’espace vacant est informé par le conducteur en conséquence en raison d’une bonne conduite du véhicule. Cette technologie utilise une variété de capteurs dans le cadre de systèmes informatiques dans le stationnement pour détecter la présence ou l’absence de véhicules. Le système de stationnement intelligent fournit des détails de données en temps réel concernant la disponibilité du parking le plus proche et permet au conducteur de desservir ce créneau sans interférence des autres véhicules.

Pour le développement de toute entreprise, le rapport d’étude de marché Smart Parking joue un rôle très important. Obtenez une analyse de marché exhaustive avec ce rapport pour prospérer dans cet environnement concurrentiel. Ce rapport de marché contribuera certainement à stimuler les ventes et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Les estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché couvertes par le rapport aident les entreprises à décider de plusieurs stratégies. L’équipe DBMR fournit le rapport de marché avec un engagement prometteur et la manière dont il a anticipé.

Le marché du stationnement intelligent sur la base du type de système a été segmenté en aide au stationnement guidée, aide au stationnement intelligent, sur rue et hors rue.

Sur la base des composants, le marché du stationnement intelligent a été segmenté en capteurs de stationnement, capteurs d’angle de braquage, ECU et unité d’affichage.

Basé sur la technologie des capteurs, le marché du stationnement intelligent a été segmenté en capteur à ultrasons, capteur radar et capteur d’image.

Basé sur la verticale, le marché du stationnement intelligent est segmenté en gouvernement et commercial.

Sur la base de la solution, le marché du stationnement intelligent est segmenté en sécurité et surveillance, gestion des réservations de stationnement, gestion des services de voiturier et reconnaissance des plaques d’immatriculation.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché du stationnement intelligent Robert Bosch GmbH, Continental AG, Valeo, Delphi Technologies, AISIN SEIKI Co. Ltd., Siemens AG, Cubic Corporation, Amano Corporation, Kapsch TrafficCom AG, AppyParking, Smart Parking, TKH GROUP, Nedap, Urbiotica, SWARCO, KLAUS MULTIPARKING SYSTEMS PVT. LTD, IPS Group Inc., IEM SA, Dongyang Menics Co., Altiux Innovations, Parkmobile LLC, ParkMe, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse compétitive

Points clés du rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande en millions de dollars et volume Données en millions d’unités pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Contenu:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

