Opportunités du marché du polystyrène expansé (EPS) pour les acteurs clés | Structure de l’industrie mondiale et analyse des revenus d’ici 2030  

La taille du marché mondial du polystyrène expansé (EPS) devrait atteindre 14,88 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 4,6 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de polystyrène expansé dans l’industrie de la construction et l’adoption croissante du polystyrène expansé pour les produits d’emballage électronique devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’adoption croissante du polystyrène expansé pour son aspect décoratif et imaginatif devrait stimuler la croissance du marché du polystyrène expansé dans un proche avenir.

Le rapport d’étude de marché mondial sur le polystyrène expansé (EPS) fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Principaux acteurs :

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent le nouveau matériau en plastique mousse Wuxi Xingda Limited by Share Ltd., Synthos, BASF SE, Sunpor, Ravago, Alpek SAB de CV, Versalis SpA, NOVA Chemicals Corporation, Flint Hills Resources et Sibur.

segment Emballage de rapports devraient représenter une plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. Le besoin croissant d’un emballage approprié des biens de consommation pour protéger leur contenu de tout dommage pendant le transport, la manutention et le stockage devrait stimuler la croissance des revenus du segment. L’utilisation croissante du polystyrène expansé en raison de sa large application dans plusieurs industries telles que l’électronique, les aliments et les boissons pour un emballage efficace est un autre facteur qui devrait stimuler la croissance du segment.

Le segment de la construction devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial du polystyrène expansé entre 2022 et 2030. La demande croissante de polystyrène expansé à des fins d’isolation dans l’industrie de la construction stimule la croissance des revenus du segment. La demande croissante de polystyrène expansé pour la construction de revêtements de sol et de toits de bâtiments résidentiels et commerciaux est un autre facteur. Cela devrait stimuler la croissance des revenus du segment.

Le marché du polystyrène expansé en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. La croissance rapide des industries de l’emballage et de la construction dans les pays de la région devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

En octobre 2021, Alpek, SAB de CV a annoncé qu’elle conclurait un examen complet du paysage ESG mondial et du rôle et des responsabilités de l’entreprise en son sein. Aplek a fixé des objectifs pour chacun de ses problèmes de matériaux, y compris des engagements visant à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre de ses opérations mondiales d’ici 2050.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial du polystyrène expansé (EPS) devrait enregistrer au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Polystyrène expansé (EPS)?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans l’

analyse régionale du polystyrène expansé (EPS) mondial couvre une étude du marché dans des régions géographiques clés du monde, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport prévoit en outre les régions qui devraient représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision et le TCAC pour la période de prévision. La section examine en outre en détail le ratio de production et de consommation, l’offre et la demande, les exportations et les importations, la demande et le comportement des consommateurs et la présence d’acteurs clés dans chaque région. La section propose en outre une analyse par pays pour fournir des informations plus approfondies sur le marché mondial.

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs, des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et microéconomiques qui sont cruciaux pour l’évaluation des prévisions. L’étude propose également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des avancées technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Segmentation du marché :

Perspectives du type de produit (revenus, milliards USD ; volume ; kilotonnes ; 2019-2030)

EPS blanc EPS

gris EPS

noir

Perspectives d’application (revenus, milliards USD ; volume ; kilotonnes ; 2019-2030)

Emballage

Isolation

moussants

Fabrication de composants

Chimiqueintermédiaires

(revenus, milliards USD ; volume ; kilotonnes ; 2019-2030)

Électronique

Construction

Automobile

Biens de consommation

Aliments et boissons

Autres

Perspectives régionales (revenus, milliards USD, volume, kilotonnes ; 2019-2030)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France Italie Espagne Suède BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste MEA



Points clés abordés dans le rapport :

Une analyse détaillée du marché mondial Polystyrène expansé (EPS) grâce à une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

