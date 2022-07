Opportunités du marché du pare-feu en tant que service (FWAAS), tendances futures du secteur, stratégies, revenus, défis, principaux acteurs et prévisions 2029

Un rapport commercial mondial sur le pare-feu en tant que service (FWAAS) contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses entreprises liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et d’affaires. stratégies. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Le pare-feu en tant que service (FWAAS) est basé sur le système de filtrage d’URL qui aide à protéger l’ensemble de données contre les logiciels fictifs et malveillants. C’est un système technologique qui protège les organisations contre les cyberattaques. Un nombre croissant d’utilisateurs finaux de petite et moyenne taille comprennent de plus en plus l’importance du pare-feu en tant que service (FWAAS).

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande du marché du pare-feu en tant que service (FWAAS) de 0,30 milliard USD en 2021 devrait atteindre la valeur de 8,28 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 25,40% sur la période de prévision . Le « cloud public » représente le plus grand segment de modèle de déploiement sur le marché du pare-feu en tant que service (FWAAS) en raison du taux croissant d’adoption du pare-feu en tant que service (FWAAS) par les petites entreprises. et moyennes entreprises. Le rapport sur le marché du pare-feu en tant que service (FWAAS) couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques approfondies.

Le document d’étude de marché à grande échelle sur le pare-feu en tant que service (FWAAS) comprend plusieurs détails très utiles au lecteur pour comprendre le contexte des informations présentées. Le type d’information suivant aidera le lecteur à savoir comment interpréter les résultats. Les types de répondants : clients, prospects ou grand public, la taille de l’échantillon : grand, petit ou moyen, la méthode de collecte des données, le moment auquel la recherche est effectuée, etc.

Segmentation:

The Firewall as a Service (FWAAS) market is segmented on the basis of service type, service model, deployment model, organization size, vertical, and product. The growth among these segments will help you analyze weak growth segments in the industries and provide users with valuable market insight and market insights to help them make strategic decisions to identify major applications of the market.

Type de service

Traffic monitoring and control

Compliance and audit management

Reports and log management

Automation and orchestration

security management

Managed Services

Professional services

Others

The firewall as a service (Fwaas) market on the basis of service type has been segmented into traffic monitoring and control, compliance and audit management, reporting and log management, automation and orchestration, management security, managed services, professional services, etc.

Service model

Infrastructure as Service

Platform as a service

Software as a service

Based on the service model, the Firewall as a Service (FWAAS) market has been segmented into Infrastructure as a Service, Platform as a Service and Software as a Service .

Deployment model

public cloud

Private cloud

hybrid cloud

Based on the deployment model, the firewall as a service (Fwaas) market has been segmented into public cloud, private cloud and hybrid cloud.

Organization size

Small and medium enterprises

Large companies

On the basis of organization size, the firewall as a service (Fwaas) market has been segmented into small and medium enterprises, large enterprises.

Vertical

Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)

Education

Energy and Utilities

Government and public sector

Health and life sciences

Fabrication

Retail and e-commerce

Telecommunications and IT

Others

Firewall as a Service (Fwaas) has also been segmented on the vertical basis into Banking, Financial Services and Insurance (BFSI), Education, Energy and Utilities, Government and public sector, healthcare and life sciences, manufacturing, retail and e-commerce, telecommunications and IT, and others.

Product

firewall

Management software/tools

On the basis of product, the firewall as a service (Fwaas) market has been segmented into firewalls and management software/tools. Firewalls have been segmented into proxy servers, stateful inspection firewalls, unified threat management (UTM), and next-generation firewalls (NGFW). Management software/tools have been segmented into audit and compliance, cloud security, connectivity management, automation, backup and recovery.

Major Players Covered in the Firewall as a Service (FWAAS) Market Report are:

Fortinet, Inc. (USA)

Spitfire Technology Group (USA)

WatchGuard Technologies, Inc. (USA)

Hewlett Packard Enterprise Development LP (US)

Skybox Security, Inc. (USA)

AlgoSec (USA)

FireMon, LLC. (NOUS)

F5, Inc. (USA)

Vocus Group (Australia)

Sprout Technologies Limited (USA)

Barracuda Networks (USA)

Cato Networks (Israel)

Check Point Software Technologies (Israël)

Cisco Systems, Inc. (USA)

Point of Strength (US)

Juniper Networks (US)

Palo Alto Networks (USA)

WatchGuard (US)

Zscaler (US)

Attractions of Firewall as a Service (FWAAS) Market Report:-

The latest market dynamics, development trends and growth opportunities are presented along with industry barriers, development threats and risk factors

Forecast data of Firewall as a Service (FWAAS) Market will help in feasibility analysis, market size estimation and development

The report serves as a comprehensive guide which micro monitors all vital Firewall as a Service (FWAAS) markets

A concise view of the market will facilitate understanding.

A competitive view of the walnut oil market will help players make the right choice

Country level analysis

The Firewall as a Service (FWAAS) market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, distribution channel, end-user, connectivity, and lawn covered as listed above.

The countries covered in the Firewall as a Service (FWAAS) market report are United States, Canada, and Mexico in North America, Peru, Brazil, Argentina, and Rest of the World. South America as part of South America, Germany, Italy, UK, France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Hungary, Lithuania, Austria, Ireland, Norway, Poland, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Vietnam, Rest of Asia-Pacific (APAC) in Asia-Pacific (APAC), South Africa, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Israel, Egypt, Rest of Middle East and Africa (MEA) as part of Middle East and Africa (MEA).

What benefits will the DBM research study bring?

Latest trends influencing the industry and development scenario

Open new markets

Seize powerful market opportunities

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Assistance à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché du pare-feu en tant que service (FWAAS)

Partie 04 : Dimensionnement du marché du pare-feu en tant que service (FWAAS)

Partie 05: Segmentation du marché du pare-feu en tant que service (FWAAS) par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

