Opportunités du marché du glamping, tendances futures du secteur, stratégies, revenus, défis, meilleurs acteurs et prévisions 2029

Analyse et aperçu du marché

Les organisations du secteur du tourisme ont commencé à mettre l’accent sur la recherche d’hébergements innovants et créatifs. Ces aménagements aident à atténuer l’impact de la saisonnalité sur les performances de l’entreprise et à rester compétitif. Les gens s’orientent vers le glamping en raison du désir croissant de séjours confortables dans un environnement naturel.

Le marché mondial du glamping était évalué à 2,77 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,041 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « 18-32 ans » représentent le groupe d’âge le plus important sur le marché respectif en raison de l’influence majeure des médias sociaux sur les individus. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

Définition du marché

Le glamping est défini comme un camping confortable avec des installations et des équipements de luxe, tels que le Wi-Fi, les bars, l’électricité, les lits, les spas, les salles de bains, l’accès à la plomberie intérieure et les services d’entretien ménager. Ces hébergements tirent parti des éléments environnants et créent un espace respectueux de l’environnement et un tourisme durable.

Segmentation:

Le marché du glamping est segmenté en fonction du type d’hébergement, de la superficie, de la taille, de la propriété foncière, de l’utilisateur final, du groupe d’âge et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’hébergement

Cabines

Tentes

Yourtes

Mince

Trois maisons

Plastique

Autres

Sur la base du type d’hébergement, le marché du glamping est segmenté en cabanes, tentes, yourtes, tipis, cabanes dans les arbres, plastique et autres.

Région

Rural

Urbain

Basé sur la zone, le marché du glamping est segmenté en rural et urbain.

Taille

4 personnes

2 personnes

Autres

Sur la base de la taille, le marché du glamping est segmenté en 4 personnes, 2 personnes et autres.

Propriété foncière

Public

Privé

Basé sur la propriété foncière, le marché du glamping est segmenté en public et privé.

Utilisateur final

Consommateurs

Événements

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du glamping est segmenté en consommateurs et événements.

Tranche d’âge

18-32 ans

33-50 ans

51-65 ans

Plus de 65 ans

En fonction du groupe d’âge, le marché du glamping est segmenté en 18-32 ans, 33-50 ans, 51-65 ans et plus de 65 ans.

Application

Des gamins

Adolescents

Adultes

Le marché du glamping est segmenté en termes de valeur marchande, de volume, d’opportunités de marché et de niches en plusieurs applications. Le segment d’application pour le marché du glamping comprend les enfants, les adolescents et les adultes.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché du Glamping sont :

Bushtec Safari (Afrique du Sud)

Sawday’s Canopy & Stars Ltd. (Royaume-Uni)

Huttopia (France)

Wigwam Holidays Ltd (Royaume-Uni)

ArenaCampings (Europe)

Tentes de glamping BIGHEAD (Slovénie)

Bond Fabrications (Royaume-Uni)

Château Ramšak (Slovénie)

Conciergerie Camping (Royaume-Uni)

La Forge (Royaume-Uni)

Le verger glamping (Royaume-Uni)

Vallée cachée (Inde)

Killarney Glamping (Irlande)

Kudhva Ltd. (Royaume-Uni)

La Lazy Olive Villa (Italie)

Long Valley Yourtes (Royaume-Uni)

Rênes lâches (Royaume-Uni)

Lodges toilés de luxe YALA (Pays-Bas)

Glamping Olimia Adria village (Slovénie)

Teapot Lane Glamping (Irlande)

YURTCAMP DEVON (Royaume-Uni)

Le rapport d’étude de marché sur le Glamping a été préparé avec la collecte et l’évaluation systématiques d’informations sur le marché pour l’industrie du Glamping qui sont présentées sous une forme qui explique divers faits et chiffres à l’entreprise. Les données de marché présentées dans le rapport aident à reconnaître les différentes opportunités de marché présentes à l’échelle internationale. Ce document commercial fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. L’adoption d’un tel rapport d’étude de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de ses produits ou services.

Analyse au niveau du pays

Le marché du glamping est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport Glamping Market sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

