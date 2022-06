Opportunités du marché du biogaz, taille, part, tendances émergentes et prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Biogaz . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché Biogaz présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial du biogaz était de 58,9 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du biogaz devrait atteindre 83,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1045

Facteurs influençant le marché

Une prise de conscience accrue de l’impact nocif des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur l’environnement entraînera l’expansion mondiale des usines de production de biomasse. La production de biogaz combustible aide à éliminer le problème des dépotoirs et des décharges. En conséquence, cela profitera à l’industrie mondiale du biogaz.

Le marché est susceptible d’émerger comme une alternative aux carburants traditionnels tels que le diesel et l’essence, offrant des perspectives considérables de croissance future. En 2019, près de 220 millions de kWh d’électricité ont été développés grâce au biogaz. En dehors de cela, environ 1 milliard de kWh d’électricité ont été produits.

La croissance du nombre d’applications de biogaz contribuera à la croissance du marché mondial du biogaz au cours de la période d’étude. En outre, la demande croissante de biocarburants provenant des automobiles profitera également au marché mondial du biogaz au cours de la période d’étude. Au contraire, les coûts d’installation élevés associés au biogaz peuvent limiter la croissance du marché.

La croissance de la population urbaine et l’augmentation du revenu disponible seront également opportunistes pour le marché mondial du biogaz au cours de la période d’analyse.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande de biogaz a diminué dans le secteur industriel. La pandémie a entraîné l’arrêt des activités de fabrication, ce qui a entravé la demande de biogaz. En outre, l’industrie automobile a enregistré une baisse brutale de la demande des utilisateurs finaux, ce qui a finalement entravé la croissance du marché mondial du biogaz.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1045

Analyse régionale

Le marché du biogaz en Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée, en raison de l’importante population de la région. L’Europe devrait détenir la deuxième plus grande part en raison de réglementations gouvernementales strictes visant à contrôler les émissions de carbone. L’Allemagne, l’Italie, la France et la Suisse apparaîtront comme les grands pays producteurs de biogaz au cours de la période d’analyse. En dehors de cela, d’autres pays comme la Belgique, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque augmentent également les niveaux de production de biogaz, ce qui contribuera à la croissance du marché. La croissance industrielle rapide et la prise de conscience croissante des avantages des énergies renouvelables feront progresser ce marché régional.

Concurrents sur le marché

• ENGIE

• Ebara Corp.

• WELTEC Biopower

• ADI Systems

• Kruger USA

• Republic Services

• CH4 Biogas LLC

• Scandinavian Biogas Fuels International AB

• Pressure Technologies Plc

• Cryostar SAS

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du biogaz se concentre sur le substrat, la taille, la technologie, le processus, l’application et la région.

Par substrat

• Boues d’épuration

• Matière organique

• Cultures énergétiques

• Autres

Par taille

• Moins de 500 kW

• 500kW-3MW

• Plus de 3MW

Par technologie

• Avec pré-hydrolyse

• Sans pré-hydrolyse

Par procédé

• Eaux usées

• Digestion anaérobie

• Pyrolyse & Gazéification

• Gaz d’enfouissement

Par application

• Résidentiel

• Commercial

• Industriel

• Autres

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1045

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1045

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/