Opportunités du marché des systèmes d’athérectomie, part, croissance et analyse concurrentielle et prévisions 2029

L’équipement d’athérectomie est utilisé pour éliminer la plaque et le thrombus des artères. L’athérosclérose des artères périphériques et coronaires est traitée avec des systèmes d’athérectomie. La plaque ou le thrombus s’accumule dans les artères, empêchant le sang de circuler librement. En conséquence, afin d’accélérer le flux de travail, un patient doit subir une athérectomie, ce qui nécessite l’utilisation de la technologie d’athérectomie.

De multiples avantages par rapport aux systèmes mécaniques, tels que l’adaptabilité, l’amélioration de l’opérabilité et l’élimination du besoin d’un dispositif de protection embolique, devraient générer des revenus sur le marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes d’athérectomie était évalué à 525,5 millions en 2021 et devrait en outre atteindre 949,98 millions d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse / aperçus régionaux du marché des systèmes d’athérectomie

Le marché des systèmes d’athérectomie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes d’athérectomie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes d’athérectomie en raison de l’augmentation des dépenses de recherche et développement. En outre, l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires stimulera davantage la croissance du marché des systèmes d’athérectomie dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la sensibilisation des patients. De plus, l’amélioration des infrastructures de soins de santé devrait en outre propulser la croissance du marché des systèmes d’athérectomie dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Certaines des principales entreprises influençant ce marché comprennent:

BD (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Cardinal Santé. (NOUS)

Cardiovascular Systems, Inc. (États-Unis)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Minnetronix Medical Inc. (États-Unis)

Avenger. (NOUS)

Straub Medical AG (Suisse)

Biomérique. (NOUS)

Biotronik (Allemagne)

Systèmes médicaux Ra (États-Unis)

Terumo Corporation (Japon)

Abbott (États-Unis)

B.Braun Melsungen AG (Allemagne)

Covidien (Irlande)

Spectranetics (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Getinge AB (Suède)

Segmentation du marché : –

Le marché des systèmes d’athérectomie est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Athérectomie directionnelle

Athérectomie orbitaire

Athérectomie photo-ablative (laser)

Athérectomie rotationnelle

Appareils de soutien

Application

Vasculaire périphérique

Cardiovasculaire

Neurovasculaire

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux et centres chirurgicaux

Centres de soins ambulatoires

Laboratoires de recherche

Instituts universitaires

Les autres

