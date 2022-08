Opportunités du marché des superplastifiants pour béton, principaux acteurs, analyse industrielle, investissement des entreprises et tendances de l’industrie d’ici 2029

Le rapport sur le marché mondial des superplastifiants pour béton met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. En tant que source fiable d’informations sur les études de marché, le rapport persuasif sur le marché des superplastifiants pour béton étend la portée du succès de l’entreprise. Le rapport représente une étude professionnelle et globale de l’industrie du marché des superplastifiants pour béton qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport de marché explique un éventail d’aspects de l’analyse de marché dont les entreprises d’aujourd’hui ont besoin. Il est devenu une condition requise de ce marché en évolution rapide pour prendre un tel rapport sur le marché des superplastifiants pour béton qui rend compte des conditions du marché environnant.

Analyse et taille du marché

Le marché des superplastifiants utilisés dans le béton a été stimulé par l’augmentation des dépenses d’infrastructure des gouvernements et des organisations du monde entier au cours des dernières années. L’utilisation de nombreux types de ciments et de bétons avec une variété de formulations d’additifs a augmenté à mesure que le rythme de construction augmentait. En raison de l’utilisation accrue du béton, l’utilisation de superplastifiants et d’autres additifs a également augmenté. Par conséquent, le marché devrait prospérer au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des superplastifiants pour béton était évalué à 4,37 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,38 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,77 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché

Les superplastifiants sont des substances chimiques ayant une plus grande capacité d’absorption d’eau. Les réducteurs d’eau haut de gamme en sont un autre nom. Les superplastifiants sont des ajouts chimiques qui sont utilisés dans la production de béton à haute résistance. Les plastifiants sont des substances chimiques qui permettent de fabriquer du béton avec une teneur en eau inférieure d’environ 15 %. La teneur en eau peut être réduite jusqu’à 30 % avec des superplastifiants. Ces additifs sont utilisés en petites quantités, seulement quelques pour cent du poids total du produit. Le durcissement du béton est ralenti par les plastifiants et les superplastifiants.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des superplastifiants pour béton sont

Arkema (France)

Sika AG (Suisse)

BASF SE (Allemagne)

GCP Applied Technologies Inc., (États-Unis)

MAPEI SpA (Italie)

Kao Corporation (Japon)

M&I Materials Limited (Royaume-Uni)

Dupont (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

WR Grace & Co.-Conn. (NOUS)

Setral Chemie GmbH (Allemagne)

Enaspol as (République tchèque)

Adjuvants CAC (Inde)

GROUPE CHRYSO (France)

Ashland Inc (États-Unis)

Rhein-Chemotechnik GMBH (Allemagne)

Dynamique du marché des superplastifiants pour béton

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation des applications dans les industries d’utilisation finale

L’un des principaux moteurs du marché est l’élargissement du champ d’application des superplastifiants pour béton. De plus, on estime que l’utilisation croissante du béton prêt à l’emploi dans les économies émergentes ouvre la voie à la croissance du marché. L’augmentation des mégaprojets dans le monde et l’amélioration de la qualité et des finances de la construction sont quelques-uns des facteurs qui dynamisent la croissance du marché mondial des superplastifiants pour béton. De plus, la demande croissante de matériau superplastifiant dans le secteur de la construction afin d’augmenter la résistance à la traction du béton contribuera à influer sur la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’urbanisation rapide ainsi que la croissance économique rapide propulseront davantage le taux de croissance du marché des superplastifiants pour béton. De plus, l’augmentation de la population et le besoin d’une infrastructure efficace pour accueillir la population croissante entraîneront également une croissance de la valeur marchande. L’augmentation des investissements dans les infrastructures par les gouvernements et les organisations du monde entier devrait également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Investissements et Recherche et Développement

En outre, l’investissement et le soutien croissants du gouvernement offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, les projets de recherche et développement en cours pour améliorer l’efficacité de l’industrie de la construction élargiront encore la croissance future du béton marché des superplastifiants.

Contraintes/Défis

Émergence de substituts

Le béton projeté et le béton polymère sont deux nouvelles formes de béton qui ont fait leur apparition. L’utilisation de superplastifiants dans ces formes de béton n’est pas particulièrement répandue, malgré le fait qu’ils sont extrêmement efficaces lorsqu’ils sont utilisés à des fins commerciales où l’opération doit être réalisée à un rythme rapide. La disponibilité de ces alternatives devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Pénurie de travailleurs qualifiés

De plus, dans les zones et les régions où le secteur du bâtiment et de la construction est florissant, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés. On estime que ce facteur entrave le marché des superplastifiants pour béton.

Impact négatif sur la santé

De plus, l’utilisation à long terme ou la surexposition aux superplastifiants pour béton entraîne des problèmes de santé, en particulier des problèmes respiratoires, ce qui s’avérera être un inconvénient pour le marché des superplastifiants pour béton. Par conséquent, ce facteur mettra à l’épreuve le taux de croissance du marché des superplastifiants pour béton.

Ce rapport sur le marché des superplastifiants pour béton fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des superplastifiants pour béton, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des superplastifiants pour béton

Le marché des superplastifiants pour béton est segmenté en fonction du type, de la forme, de l’application et du secteur d’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Dérivés PC

Naphtalène formaldéhydes sulfonés (SNF)

Formaldéhydes de mélamine sulfonée (SMF)

Lignosulfonates modifiés (MLS)

Formulaire

Béton prêt à l’emploi (CMR)

Béton préfabriqué

Béton Haute Performance

Les autres

Application

Béton prêt à l’emploi (CMR)

Béton préfabriqué

Béton Haute Performance

Les autres

Secteur d’utilisation finale

Résidentiel

Commercial

Infrastructure

Autres secteurs d’utilisation finale

Analyse / aperçus régionaux du marché des superplastifiants pour béton

Le marché des superplastifiants pour béton est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de matériau, utilisateur final et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des superplastifiants pour béton sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte demande de superplastifiants pour béton en fibrociment dans la région.

L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de la présence importante d’acteurs du marché des superplastifiants pour béton en fibrociment dans la région. De plus, l’exigence élevée pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux stimule également la demande régionale.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponse à la question clé dans le rapport.

Quelles sont les forces et les faiblesses du marché Superplastifiants pour béton?

Quels sont les différents canaux de commercialisation et de distribution ?

Quel est le TCAC actuel du marché Superplastifiants pour béton?

Quelles sont les opportunités du marché Superplastifiants pour béton devant le marché?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché Superplastifiants pour béton?

Quels sont les principaux résultats de SWOT et des cinq techniques de Porter ?

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché Superplastifiants pour béton au cours de la période de prévision?

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché mondial des superplastifiants pour béton 2022-2029

Chapitre 1: Aperçu du marché des superplastifiants pour béton

Chapitre 2 : Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3: Concurrence sur le marché des superplastifiants pour béton par les fabricants

Chapitre 4: Production mondiale de superplastifiants pour béton , revenus (valeur) par région

Chapitre 5 : Offre mondiale de superplastifiants pour béton (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 : Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11: Analyse des facteurs d’effet sur le marché des superplastifiants pour béton

Chapitre 12 : Prévisions du marché mondial des superplastifiants pour béton

