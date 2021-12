Opportunités du marché des stimulateurs cardiaques, croissance et prévisions pour l’année à venir jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur les stimulateurs cardiaques a une vue d’ensemble complète du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation en fonction de divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Avec ce rapport de marché, les entreprises peuvent se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie, ce qui permet aux entreprises de rester sur la bonne voie. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels. Le vaste rapport sur le marché des stimulateurs cardiaques comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, la consommation de produits, l’environnement, l’innovation technologique, les perspectives d’avenir, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le marché des stimulateurs cardiaques enregistre un TCAC substantiel de 8,60 au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires et à la croissance de la population gériatrique.

Parmi les principaux concurrents du marché qui travaillent actuellement sur le marché mondial des stimulateurs cardiaques figurent Medtronic, Abbott, Boston Scientific Corporation, LivaNova PLC, Biotronik, Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Shree Pacetronix Ltd, OSYPKA MEDICAL, MEDICO SpA, OSCOR Inc, Cardinal Health, Qinming Medical, Vitatron Holding BV, Medline Industries, Inc., Cook, ZOLL Medical Corporation, MicroPort Scientific Corporation, General Electric Company, Integer Holdings Corporation

Analyse compétitive:

Le marché mondial des stimulateurs cardiaques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des stimulateurs cardiaques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Marché mondial des stimulateurs cardiaques par type (stimulateur compatible IRM, stimulateur conventionnel, stimulateur implantable, stimulateur externe), technologie (stimulateur simple chambre, stimulateur double chambre, stimulateur biventriculaire/CRT), application (arythmie, fibrillation auriculaire, bradycardie, tachycardie, Autres), utilisateur final (hôpitaux et centres cardiaques, centres chirurgicaux ambulatoires), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial des stimulateurs cardiaques

Facteurs de marché

La croissance de la population gériatrique stimule la croissance du marché

L’augmentation des incidents de maladies cardiovasculaires aide le marché à se développer

Les progrès réguliers des technologies stimulent la croissance du marché

La pression croissante des CVD est également un facteur de croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût élevé des médicaments cardiaques et des stimulateurs cardiaques limite la croissance du marché

Un scénario de remboursement défavorable entrave la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En février 2017, Medtronic plc a reçu le marquage CE pour les stimulateurs de thérapie de resynchronisation cardiaque de nouvelle génération. Les patients peuvent recevoir des IRM sur des appareils de 1,5 ou 3 Tesla (T). Cela permet une gestion proactive de l’insuffisance cardiaque avec les avancées technologiques. Cette avancée permettra un traitement personnalisé des patients.

En février 2017, Abbott a été approuvé par la FDA américaine pour le MRA Pacemaker. Si nécessaire, les patients implantés avec les mêmes instruments basse tension sont désormais capables de réaliser des IRM du corps entier. Le stimulateur Assurity MRI est le stimulateur cardiaque compatible IRM le plus petit et le plus durable au monde avec l’approbation.

Segmentation : marché mondial des stimulateurs cardiaques

Par technologie

Stimulateurs cardiaques à double chambre

Stimulateurs cardiaques à chambre unique

Stimulateurs biventriculaires/CRT

Par type

Stimulateurs cardiaques compatibles IRM

Stimulateurs cardiaques conventionnels

Stimulateurs cardiaques externes

Dispositifs de stimulateur cardiaque implantable

Par application

Arythmie

Fibrillation auriculaire

Bradycardie

Tachycardie

Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux

Centres cardiaques

Centres de chirurgie ambulatoire

Raisons d’acheter ce rapport

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

