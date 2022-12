Opportunités du marché des scanners IRM, tendances futures de l’industrie, stratégies, revenus, défis, principales entreprises et prévisions jusqu’en 2028

Le document d’étude de marché sur les scanners IRM en continu fournit des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Certains des attributs utilisés pour préparer ce rapport d’analyse de marché comprennent un esprit de premier ordre, des solutions pragmatiques, une recherche et une analyse solides, l’innovation, une approche globale et une technologie de pointe. Ce rapport fournit une analyse statistique approfondie du développement, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre et de la demande, de l’importation et de l’exportation du marché.

Le marché des scanners IRM devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 4,98 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 422,16 millions USD d’ ici 2028 . La croissance de la population gériatrique et la hausse du revenu par habitant sont les principaux moteurs de la demande pour le marché des scanners IRM au cours de la période de prévision.

Un scanner IRM est une technologie d’imagerie médicale avancée qui utilise des champs magnétiques, des gradients de champ magnétique et des ondes radio pour capturer des images de l’intérieur du patient. Les scanners IRM présentent plusieurs avantages par rapport aux autres modalités d’imagerie. Les scanners IRM contiennent à la fois un champ électromagnétique et un grand champ magnétique statique pour produire des images détaillées.

La prévalence croissante des maladies chroniques est le moteur de la croissance du marché des scanners IRM. L’utilisation croissante de produits IRM remis à neuf et réutilisables limite le marché des scanners IRM. La croissance des dépenses et des infrastructures de santé à travers le monde offre des opportunités pour le marché des scanners IRM. Les réglementations et normes strictes d’approbation et de commercialisation des équipements IRM posent des défis sur le marché des scanners IRM.

Principaux acteurs du marché :

Les principales entreprises couvertes par le rapport sur le marché mondial des scanners IRM sont Aspect Imaging, Canon Medical Systems Inc. (une filiale de Canon Incorporated), Siemens Healthcare Ltd., GE Healthcare, Hitachi Ltd., Koninklijke Philips NV, Neusoft Corporation, ESAOTE SPA, FONAR Corp. ., Synaptive Medical, AllTech Medical Systems, Shanghai United Imaging Medical Technology Co., Ltd., Medonica Co. LTD, IMRIS, Promaxo, Aurora Healthcare US Corp, SG HealthCare, Elekta AB, Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd, ASG Superconductors spa, MinFound Medical Systems Co., Ltd., Hyperfine, SternMed GmbH et Time Medical Holding, etc. entreprises mondiales. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Division:

Le marché des scanners IRM est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments permet d’analyser la croissance des segments et les stratégies d’approche du marché et d’identifier les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des scanners IRM est divisé en systèmes IRM fermés et systèmes IRM ouverts. Le segment des systèmes IRM fermés dominera le marché jusqu’en 2021 en raison de la prévalence et de l’incidence croissantes des maladies chroniques.

Basé sur le type, le marché des scanners IRM est segmenté en portable et de bureau. En 2021, le segment des ordinateurs de bureau dominera, car les patients apprécient de plus en plus un diagnostic précoce efficace des maladies.

Sur la base des applications, le marché des scanners IRM est segmenté en oncologie, neurologie, cardiologie, pelvienne et abdominale, musculo-squelettique et autres applications. En 2021, le segment de la neurologie dominera le marché en raison de l’augmentation des cas de cerveau et de neurologie à travers le monde.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des scanners IRM est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, recherche scientifique et autres. Le segment hospitalier dominera le marché jusqu’en 2021 en raison du nombre croissant d’hôpitaux dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Sur la base du canal de distribution, le marché des scanners IRM est segmenté en appels d’offres directs et au détail. En 2021, le segment des enchères directes aura la plus grande part de marché et le TCAC le plus élevé, car la plupart des fournisseurs de services achètent des équipements auprès des fabricants et enregistrent des revenus plus élevés grâce aux ventes directes, ce qui se traduira par un impact et une croissance sur le marché.

Réponses aux questions clés

Quel est l’impact de COVID-19 sur la croissance et la taille du marché mondial Scanner IRM ?

Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial Scanner IRM?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Scanner IRM?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Scanner IRM?

Quelles sont les forces et les faiblesses du fournisseur clé ?

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Périmètre de rapport

Partie 03 : Environnement du marché des scanners IRM

Partie 04 : Taille du marché des scanners IRM

Partie 05: Segmentation du marché des scanners IRM par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Profil du client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Section 12 : Informations sur le fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

