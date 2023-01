Opportunités du marché des plantes d’intérieur, aperçu régional, principaux leaders, revenus et prévisions jusqu’en 2029

Les exigences des clients ont été mises au point lors de la préparation de ce rapport d’étude de marché professionnel et approfondi sur les plantes d’intérieur . Grâce à ce rapport, de précieuses informations sur le marché peuvent être obtenues grâce à de nouvelles compétences, aux derniers outils et à des programmes innovants qui aident à atteindre les objectifs commerciaux. Le rapport comprend des estimations de l’état récent du marché, des valeurs du TCAC, de la taille et de la part de marché du marché, de la génération de revenus et des changements nécessaires requis dans les futurs produits.Pour acquérir des connaissances sur l’état actuel et futur du marché, les niveaux mondial, local et régional sont pris en compte dans le rapport de haute qualité du marché Plantes d’intérieur qui offre des informations commerciales sur le marché étendu.

En plus d’une analyse concurrentielle approfondie, le rapport crédible sur le marché des plantes d’intérieur contient des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section des principaux fabricants. Un bon nombre des principaux concurrents sont pris en compte dans ce rapport pour mieux comprendre l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. En outre, le rapport de marché couvre une étude complète des spécifications du produit, des revenus, des coûts, des prix, de la capacité brute et de la production.Par conséquent, les données du rapport sur le marché Plantes d’intérieur limitent non seulement les risques d’ambiguïté, mais aident également à prendre les bonnes décisions tout en préservant la réputation de l’entreprise et de ses produits.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial des plantes d’intérieur

Data Bridge Market Research analyse que le marché des plantes d’intérieur était évalué à 17,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 26,23 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,87 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, avancées technologiques et analyse des brevets.

Il ressort clairement du nom que les plantes d’intérieur sont des plantes cultivées à l’intérieur. Les plantes d’intérieur peuvent être cultivées dans les maisons, les bureaux ou tout autre endroit à l’intérieur. On pense que la culture de plantes d’intérieur apporte beaucoup de positivité ainsi que des avantages. Les plantes d’intérieur augmentent le niveau d’oxygène, purifient l’air de la maison, éliminent les polluants et réduisent le taux de pollution de l’air intérieur.

Portée et segmentation du marché des plantes d’intérieur

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Types (plantes aimant l’ombre, plantes à faible luminosité et plantes à forte luminosité), application (absorption des gaz nocifs et décoration de la maison), produit (plantes succulentes, plantes berbacées, plantes ligneuses et plantes hydroponiques) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts DÜMMEN ORANGE (États-Unis), Syngenta (Suisse), Beekenkamp Group (Pays-Bas), Hofland flowers plants (Pays-Bas), SAKATA (États-Unis), DUTCH FLOWER GROUP (Pays-Bas), MARGINPAR BV (Pays-Bas) Walter Blom Plants BV (Pays-Bas) Selecta Klemm , Double H Nurseries Ltd, (Allemagne) ARCANGELI GIOVANNI (Italie) KP Holland (Pays-Bas) Ball Horticultural Company (États-Unis) Opportunités La sélection végétale, y compris la sélection croisée et la sélection multiple, a récemment été largement utilisée par de nombreux centres de production de fleurs et de plantes.

Les efforts constants du fabricant pour le développement de produits et les avancées technologiques.

Les gouvernements de divers pays mettent en œuvre divers programmes de sensibilisation aux avantages du jardinage intérieur

Étendue du marché et marché mondial des plantes d’intérieur

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des plantes d’intérieur sont Subhiksha Organics, RollingNature, Unique Industries, Inc., Patch Gardens Ltd, Sheel Biotech Limited, Rentokil Initial plc, pépinière ganaga, Sonyaflowers.com, Totally Plants, Heart of Florida Greenhouses Inc. ., Gamlaa, Lakshmi Garden Creators., Inside Plants, Arnott and Mason, Stargardens., Sugandha Farms And Nursery, Vertvista, Sidhivinayak green India, THE BOUQS COMPANY et Root Bridges parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des plantes d’intérieur

Le marché des plantes d’intérieur est segmenté en fonction du type, de l’application et du produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Plantes qui aiment l’ombre

Plantes à faible luminosité

Plantes très lumineuses

Application

Absorber les gaz nocifs

Décoration d’intérieur

Produit

Plantes succulentes

Plantes berbacées

Les plantes ligneuses

Plantes hydroponiques

