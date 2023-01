Opportunités du marché des phytonutriments en Asie-Pacifique , demandes, taille, part, tendances, zone de vente de l’industrie et analyse concurrentielle par 

« Marché des phytonutriments Asie-Pacifique », ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données des rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Les phytonutriments de l’Asie-PacifiqueLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les phytonutriments en Asie-Pacifique. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Asie-Pacifique Phytonutriments aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport sur les phytonutriments en Asie-Pacifique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique croîtra à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Segmentation du marché :

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volume en unités, prix en USD Segments couverts Par type ( flavonoïdes , caroténoïdes, polyphénols, alcaloïdes, phytostérols, vitamines , monoterpènes, resvératrol, phytoestrogènes, isothiocyanates, sulfures d’allyle, glucosinolates, lignanes, bétalaïnes et autres), fonction (système immunitaire, vision, santé de la peau, santé des os, système cardiovasculaire Santé, Anti-Cancer, Santé pulmonaire, Santé des vaisseaux sanguins, Santé de la femme, Anti-cholestérol et autres), Source (épice, herbe, fleur, thé, fruit, légumes, céréales , légumineuses, graines oléagineuses, extraits de plantes marines), Forme (Liquide, Sec), Catégorie (Biologique, Conventionnel), Nature (Mélangé, Pur), Application (Produits alimentaires, boissons , nutraceutiques et compléments alimentaires, cosmétiques et soins personnels, alimentation animale, produits pharmaceutiques, autres ) Pays couverts Chine, Inde, Japon, Australie, Corée du Sud, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique Acteurs du marché couverts DSM, ADM, BASF SE, Cargill, Incorporated., Merck KGaA, Ashland, IFF Nutrition & Biosciences, ConnOils LLC, PhytoSource, Inc., NutriScience Innovations, LLC, Matrix Fine Sciences Pvt. Ltd, Xi’an Healthful Biotechnology Co., Ltd, Vitae Caps SA, DÖHLER GMBH, HERBAL CREATIONS, ExcelVite, Bio-India Biologicals (BIB) Corporation, Cyanotech Corporation, Kothari Phytochemicals International, Aayuritz Phytonutrients Pvt.Ltd., Lycored, BTSA , MANUS AKTTEVA BIOPHARMA LLP, Hindustan Herbals, Brlb International, Sabinsa, entre autres

Dynamique du marché des phytonutriments en Asie-Pacifique

Conducteurs

Augmentation de la demande de produits alimentaires et de boissons

La demande croissante d’aliments et de boissons due à l’augmentation de la population en Asie-Pacifique devrait stimuler la demande de phytonutriments dans l’industrie. En outre, la demande croissante de produits alimentaires et de boissons à base d’ingrédients naturels en raison des préoccupations croissantes concernant la qualité et la valeur nutritionnelle des produits alimentaires et des boissons devrait stimuler la demande de phytonutriments dans l’industrie des aliments et des boissons.

Augmentation de la demande d’aliments pour animaux

Dans l’industrie de l’alimentation animale, les phytonutriments sont utilisés comme antioxydants dans l’alimentation animale pour améliorer la croissance des animaux et protéger les animaux contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. Les phytonutriments aident à renforcer l’immunité innée chez les animaux, en particulier la volaille. La croissance des phytonutriments dans les aliments pour animaux est attribuée à certains facteurs tels que la demande croissante de viande dans le monde, la consommation croissante de viande de volaille, et d’autres devraient stimuler la demande d’aliments pour animaux, qui à son tour, la demande de phytonutriments est susceptible de augmentation de l’industrie de l’alimentation animale au cours de la période de prévision

Opportunités

Demande croissante de soins de la peau et de produits cosmétiques naturels

La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des produits naturels ou biologiques devrait accroître la demande de produits cosmétiques et de soins de la peau naturels. En plus des préoccupations environnementales croissantes, la demande de produits devrait augmenter dans les années à venir. De plus, augmentation de la demande de composés phytochimiques dans les soins de la peau et les produits cosmétiques, tels que la curcumine, le resvératrol, l’épicatéchine, l’acide ellagique et l’apigénine utilisés dans les formulations cosmétiques pour lutter contre le vieillissement cutané. Ainsi, l’augmentation de la demande de produits de soins de la peau et cosmétiques naturels devrait constituer une opportunité pour le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique.

Contraintes/Défis

Effets secondaires de la consommation supplémentaire de phytonutriments

Les phytonutriments sont sains pour le corps humain. Cependant, une consommation supplémentaire de certains phytonutriments peut avoir des effets secondaires. Les composés phytochimiques qui sont toxiques pour l’homme sont connus sous le nom de phytotoxines. Certains composés phytochimiques ont des propriétés anti-nutriments qui interfèrent avec l’absorption des nutriments. Et certains phytonutriments, tels que les polyphénols et les flavonoïdes, sont des pro-oxydants en grande quantité ingérée.

Ainsi, les effets secondaires dus à la surconsommation de phytonutriments devraient défier la demande du marché des phytonutriments en Asie-Pacifique.

Ce rapport sur le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse ; notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En décembre 2020, Merck KGaA a agrandi ses installations de production aux États-Unis pour les activités des sciences de la vie. Ces expansions augmenteront considérablement la capacité et la production de ces installations d’ici la fin de 2021 et 2022, respectivement, et créeront près de 700 nouveaux postes de fabrication. Cette expansion a permis à l’entreprise d’élargir sa présence géographique

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique: DSM, ADM, BASF SE, Cargill, Incorporated., Merck KGaA, Ashland, IFF Nutrition & Biosciences, ConnOils LLC, PhytoSource, Inc., NutriScience Innovations, LLC, Matrix Fine Sciences Pvt . Ltd, Xi’an Healthful Biotechnology Co., Ltd, Vitae Caps SA, DÖHLER GMBH, HERBAL CREATIONS, ExcelVite, Bio-India Biologicals (BIB) Corporation, Cyanotech Corporation, Kothari Phytochemicals International, Aayuritz Phytonutrients Pvt.Ltd., Lycored, BTSA , MANUS AKTTEVA BIOPHARMA LLP, Hindustan Herbals, Brlb International, Sabinsa

Analyse/aperçus régionaux du marché des phytonutriments en Asie-Pacifique

Le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique est segmenté en type, source, nature, catégorie, forme, fonction et application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Taper

Flavonoïdes

Caroténoïdes

Polyphénols

Alcaloïdes

Phytostérols

Vitamines

Monoterpènes

Resvératrol

Phytoestrogènes

Isothiocyanates

Sulfures d’allyle

Glucosinolates

Lignanes

Prêt de paiement

Autres

Sur la base du type, le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique est segmenté en flavonoïdes, caroténoïdes, polyphénols, alcaloïdes, phytostérols, vitamines, monoterpènes, resvératrol, phytoestrogènes, isothiocyanates, sulfures d’allyle, glucosinolates, lignanes, bétalaïnes et autres.

Former

Sec

Liquide

Sur la base de la forme, le marché des phytonutriments Asie-Pacifique est segmenté en sec et liquide.

Catégorie

Biologique

Conventionnel

Sur la base de la catégorie, le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique est segmenté en biologique et conventionnel.

La nature

Mélangé

Pur

Sur la base de la nature, le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique est segmenté en mélange et pur.

Une fonction

Système immunitaire

Vision

Santé de la peau

Santé osseuse

Santé cardiovasculaire

Anti-cancer

Santé pulmonaire

Santé des vaisseaux sanguins

Santé de la femme

Anti-cholestérol

Autres

Sur la base de la fonction, le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique est segmenté en système immunitaire, vision, santé de la peau, santé des os, santé cardiovasculaire, anticancéreux, santé pulmonaire, santé des vaisseaux sanguins, santé de la femme, anti-cholestérol et autres.

Source

Pimenter

Herbe

Fleur

Thé

Fruit

Des légumes

Des céréales

Légumineuses

Oléagineux

Extrait de plante marine

Sur la base de la nature, le marché des phytonutriments de l’Asie-Pacifique est segmenté en épices, herbes, fleurs, thé, fruits, légumes, céréales, légumineuses, graines oléagineuses, extraits de plantes marines.

Application

Produits alimentaires

Breuvages

Nutraceutiques

Compléments alimentaires

Cosmétiques et soins personnels

L’alimentation animale

Médicaments

Autres Sur la base des applications, le marché des phytonutriments de l’Asie-Pacifique est segmenté en produits alimentaires, boissons, nutraceutiques et compléments alimentaires, cosmétiques et soins personnels, aliments pour animaux, produits pharmaceutiques, autres. Analyse/aperçus régionaux du marché des phytonutriments en Asie-Pacifique Le marché Asie-Pacifique des phytonutriments est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, du type, de la source, de la nature, de la catégorie, de la forme, de la fonction et de l’application, comme indiqué ci-dessus. Certains des pays couverts par le rapport sur le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique sont la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le reste de l’Asie-Pacifique. L’Inde devrait dominer le marché des phytonutriments en Asie-Pacifique en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. La croissance dans la région est attribuée à une augmentation de l’utilisation des phytonutriments dans les produits cosmétiques et les compléments alimentaires. La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales et l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Asie-Pacifique Phytonutriments?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Asie-Pacifique Phytonutriments?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Asie-Pacifique Phytonutriments?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Asie-Pacifique Phytonutriments?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Asie-Pacifique Phytonutriments auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries Asie-Pacifique Phytonutriments?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

