Opportunités du marché des moniteurs cardiaques insérables (ICM), croissance et prévisions pour la prochaine année jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché Moniteurs cardiaques insérables (ICM) a une vue d’ensemble complète du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation en fonction de divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Avec ce rapport de marché, les entreprises peuvent se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie, ce qui permet aux entreprises de rester sur la bonne voie. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels. Le vaste rapport sur le marché des moniteurs cardiaques insérables (ICM) comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, la consommation de produits, l’environnement, l’innovation technologique, les perspectives d’avenir, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Marché mondial des moniteurs cardiaques insérables (ICM) par type (systèmes de télémétrie cardiaque mobiles à plusieurs conducteurs, patch de télémétrie cardiaque mobile, autres), maladie (maladie rénale, arythmies cardiaques, fibrillation auriculaire, accident vasculaire cérébral, syncope, autres), utilisateur final (hôpitaux, diagnostic Centres, cliniques spécialisées, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial des moniteurs cardiaques insérables (ICM)

Le marché mondial des moniteurs cardiaques insérables (ICM) devrait connaître un TCAC substantiel de 8,9% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à demande croissante de moniteurs cardiaques insérables.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (350 pages PDF avec tous les graphiques et graphiques associés) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-insertable-cardiac-monitors-icm-market

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des moniteurs cardiaques insérables (ICM) sont Abbott, Medtronic, BioTelemetry, Inc., Siemens, Boston Scientific Corporation, Koninklijke Philips NV, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, SHL Telemedicine, The ScottCare Corporation, Medicomp Inc., Preventice Solutions, Inc., Applied Medical Resources Corporation, entre autres.

Définition du marché : marché mondial des moniteurs cardiaques insérables (ICM)

Le moniteur cardiaque insérable (ICM) ou moniteur cardiaque implantable est un appareil d’électrophysiologie de petite taille, utilisé pour la surveillance de l’activité électrique du cœur afin de détecter les arythmies. Le marché devrait augmenter rapidement à l’avenir, car l’ICM a éliminé les besoins en moniteur Holter externe volumineux et en fils conducteurs, ce qui augmente la demande d’ICM au cours de la période de prévision.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des moniteurs cardiaques insérables (ICM) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des moniteurs cardiaques insérables (ICM) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

L’augmentation du nombre d’arythmies cardiaques dans le monde devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques croissants dans le moniteur cardiaque insérable (ICM) augmentent l’utilisation du moniteur cardiaque insérable (ICM) améliore la croissance de ce marché.



L’augmentation des niveaux de population gériatrique entraînant une plus grande application de moniteurs cardiaques insérables (ICM) pour surveiller les activations cardiaques agit également comme un moteur de marché majeur

La demande croissante de dispositifs cardiaques insérables sous-cutanés augmente également la croissance du marché

Contraintes du marché

Le moniteur cardiaque insérable (ICM) est associé à un risque de surdétection et de sous-détection qui devrait entraver la croissance du marché

Les moniteurs cardiaques insérables (ICM) sont coûteux, ce qui entrave l’utilisation de moniteurs cardiaques insérables (ICM), agissant ainsi comme un facteur de restriction

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée GRATUITE @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-insertable-cardiac-monitors-icm-market

Développements clés sur le marché :

En juillet 2019, BIOTRONIK SE & Co. KG a reçu l’autorisation de la FDA pour le BIOMONITOR III, un moniteur cardiaque injectable (ICM). Le produit est conçu pour détecter les arythmies et les syncopes inexpliquées afin d’augmenter la clarté et de réduire la durée du diagnostic. L’approbation aidera l’entreprise à accroître son portefeuille de produits et sa présence sur le marché et à la placer parmi les entreprises les plus avancées technologiques dans le domaine des dispositifs médicaux.

En mai 2017, Abbott a lancé le premier moniteur cardiaque insérable Confirm Rx (ICM) compatible avec les smartphones au monde pour identifier la fibrillation auriculaire et les arythmies cardiaques. L’objectif principal du lancement est d’éliminer les dispositifs de surveillance à distance traditionnels qui nécessitent de grands émetteurs portables ou de chevet et d’augmenter la mobilité des patients. Le lancement aidera l’entreprise à augmenter la génération de revenus car la nouvelle technologie aidera à la fois les patients et les cardiologues

POUR COMPRENDRE COMMENT L’IMPACT COVID-19 EST COUVERT DANS CE RAPPORT – OBTENEZ UN ÉCHANTILLON COVID-19 GRATUIT@ https://www.databridgemarketresearch.com/covid-19-impact/global-insertable-cardiac-monitors-icm-market

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des moniteurs cardiaques insérables (ICM) dans les marchés développés et émergents.

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance aujourd’hui !

Data Bridge s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com