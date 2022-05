Opportunités du marché des jouets sexuels, défis, moteurs, croissance, pays, revenus et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des jouets sexuels devrait atteindre 55 648,88 millions de dollars US d’ici 2028 contre 30 974,79 millions de dollars US en 2020 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,6 % de 2021 à 2028.

Un jouet sexuel est un objet ou un dispositif utilisé pour la stimulation sexuelle ou pour augmenter le plaisir sexuel. Les jouets sexuels peuvent être utilisés à de multiples fins seuls ou avec un partenaire par des personnes de tous les groupes d’âge. Les termes jouet sexuel, produit sexuel, marchandise sexuelle et nouveauté pour adultes ont été utilisés dans des recherches antérieures. Les produits considérés comme des jouets sexuels dans cette étude sont les vibromasseurs, les produits de lubrification, les godes, les jouets sexuels anaux, les anneaux péniens, les vagins en caoutchouc, les accessoires pour le jeu érotique et les équipements BDSM. Le jouet sexuel le plus acheté aujourd’hui est le vibromasseur. C’est le premier jouet sexuel commercial de l’ère moderne. L’augmentation des capacités de dépense et l’amélioration du niveau de vie dans les économies en développement sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché. En outre, l’acceptation de la communauté LGBTQ et l’intérêt croissant des femmes à expérimenter sans hésitation des produits de bien-être sexuel favorisent l’adoption de tels produits. Le rapport de marché vise à développer une compréhension de la portée du marché des jouets sexuels et des tendances qui devraient stimuler le marché.

Marché des jouets sexuels : paysage de la concurrence et développements clés

Avoir très envie de; Lovehoney Group Ltd. ; Usine BMS ; Tenga Co., Ltd. ; Fun Factory GmbH; WOW Tech International GmbH; LELO ; Lifestyles Healthcare PTE LTD ; et Unbound font partie des principales entreprises opérant sur le marché des jouets sexuels. Ces entreprises se concentrent sur les partenariats, les lancements de produits, les collaborations et d’autres stratégies commerciales pour maintenir leur position sur le marché. Les entreprises cherchent également à développer d’autres modèles commerciaux ou canaux de distribution pour stimuler davantage la croissance de l’entreprise, ce qui entraîne la croissance du marché des jouets sexuels.

Les jouets sexuels sont spécialement conçus pour la stimulation sexuelle et aident à améliorer les performances sexuelles, à prolonger les préliminaires et à satisfaire un partenaire qui a besoin de plus de temps pour jouir. Certains utilisateurs utilisent des jouets sexuels pour avoir des orgasmes, fantasmer, se détendre, s’endormir et se sentir simplement connectés à leur propre corps. La perception des gens concernant l’utilisation de jouets sexuels évolue dans le monde entier. Par exemple, selon une enquête menée par Lovehoney en 2020, les deux tiers de la population aux États-Unis ont normalisé l’utilisation des jouets sexuels. De plus, selon la population sondée, le bien-être sexuel est tout aussi important que la santé physique et mentale. Les produits considérés comme des jouets sexuels pour cette étude sont les vibromasseurs, les lubrifiants, les godes, les jouets sexuels anaux, les anneaux péniens, les vagins en caoutchouc, les accessoires pour le jeu érotique et les produits liés au BDSM.

Les principaux matériaux utilisés pour le marché des jouets sexuels sont le métal, le silicone, le plastique, le verre et autres. Le segment du silicone devrait détenir la majeure partie de la taille du marché des jouets sexuels, qui devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l’utilisation abondante du silicone en raison de la texture du matériau qui est considérablement lisse par rapport à d’autres matériaux.

L’évolution de la perception des sextoys chez les clients a incité les acteurs du marché à développer des produits de plaisir avancés. De plus, le changement de perception conduit à l’adoption massive des jouets sexuels, notamment chez les femmes. Par exemple, selon un article de recherche publié en 2016 par un groupe de chercheurs de l’Université de Kassel en Allemagne, environ les deux tiers de la population féminine aux États-Unis préféraient utiliser des jouets sexuels pour les activités sexuelles en couple et la masturbation. De plus, le nombre croissant de magasins pour adultes aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions représente un changement d’attitude envers les produits sexuels, ce qui montre une dynamique positive dans la croissance du marché des jouets sexuels.

