Opportunités du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), croissance et prévisions pour l’année à venir jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) a une vue d’ensemble complète du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation en fonction de divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Avec ce rapport de marché, les entreprises peuvent se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie, ce qui permet aux entreprises de rester sur la bonne voie. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels. Le vaste marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)Le rapport comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, la consommation de produits, l’environnement, l’innovation technologique, les perspectives d’avenir, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) par type (ingrédients pharmaceutiques actifs innovants, ingrédients pharmaceutiques actifs génériques), type de fabricant (fabricants d’API captifs, fabricants d’API marchands), type de synthèse (ingrédients pharmaceutiques actifs synthétiques, ingrédients pharmaceutiques actifs biotechnologiques), Type de médicament (médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre), application thérapeutique (maladies transmissibles, oncologie, gestion de la douleur, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires, autres applications thérapeutiques), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie -Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) enregistre un TCAC substantiel de 7,17 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation du nombre de maladies chroniques, aux progrès technologiques dans la fabrication d’API et à l’augmentation de l’importance générique.

Définition du marché : marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

L’ingrédient pharmaceutique actif (API) est le composant de tout médicament qui génère son effet. Certains médicaments, tels que la thérapie combinée, ont divers composants efficaces pour guérir des maladies distinctes ou se comporter de manière distincte. En règle générale, les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes ont produit des API dans leurs pays respectifs. Mais ces dernières années, de nombreuses entreprises ont choisi d’expédier leur fabrication à l’étranger pour réduire leurs dépenses. Cela a conduit à des modifications importantes dans la manière dont ces médicaments sont contrôlés, avec des directives et des contrôles plus stricts sur place.

Facteurs de marché

L’augmentation de la fréquence des maladies chroniques stimule la croissance du marché

Les progrès technologiques dans la fabrication d’API propulsent la croissance du marché

L’importance croissante des génériques stimule la croissance du marché

La mise en œuvre croissante d’instruments de découverte de médicaments basés sur l’intelligence artificielle contribue à la croissance du marché

Contraintes du marché

Les stratégies de surveillance des coûts des médicaments dans tous les pays entravent la croissance du marché

Une forte rivalité entre les fabricants de l’API entrave la croissance du marché

Le développement croissant des médicaments anti-contrefaçon limite la croissance du marché

Analyse compétitive:

Le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont Pfizer Inc., Novartis AG, Sanofi, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bristol-Myers Squibb Company, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Eli Lilly and Company. , GlaxoSmithKline plc., Merck Sharp & Dohme Corp., AbbVie Inc., AstraZeneca, Aurobindo Pharma, BASF SE, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., LUPIN., Mylan NV, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Piramal Pharma Solutions, Sandoz International GmbH, Saneca Pharmaceuticals a. s et autres.

Développements clés sur le marché :

En octobre 2018, The Serdex Company, filiale de Seppic, a été créée pour fabriquer le composant principal de ce médicament, TECA Pharma. SEPPIC, suite à son acquisition récente de Serdex, fournit désormais à ses clients cet API avec la certification TECA Pharma Good Production Procedures et un fichier maître des substances actives pour faciliter le traitement réglementaire.

En septembre 2018, Lonza Pharma & Biotech a annoncé le démarrage de son projet de production pharmaceutique rapidement intermédiaire. Le projet optimise les installations de production chimique de l’usine de Visp (CH) de l’entreprise pour faire face aux problèmes croissants de sécurité d’approvisionnement et de performance à un stade précoce dans le monde. Lonza propose à ses clients une chaîne d’approvisionnement intégrée allant des intermédiaires tardifs non GMP aux intermédiaires et API sophistiqués CGMP.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

