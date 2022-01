Opportunités du marché de l’inspection et de la certification des tests, tendances futures de l’industrie, stratégies, revenus, défis, meilleurs acteurs et prévisions 2028

D’énormes données et informations du rapport fiable Testing Inspection and Certification Market ont été collectées à partir de plusieurs sources fiables telles que des revues, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels des entreprises et des fusions. Ce rapport de marché travaille sur tous les aspects du marché qui sont nécessaires pour créer le rapport d’étude de marché le plus fin et de premier ordre.

Le marché de l’inspection et de la certification des tests affichera un TCAC de 5,21 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que la valeur marchande actuelle atteindra 339,14 milliards USD d’ici 2028.

L’inspection des essais et la certification est un organisme d’évaluation ou se compose d’organismes d’évaluation de la conformité qui prêtent des services tels que la vérification, l’assurance qualité, l’audit, entre autres. L’inspection et la certification des essais consistent en des services internes et externes dont l’objectif principal est d’augmenter la productivité de l’entreprise. L’inspection et la certification des tests sont largement utilisées dans toutes les industries principalement des utilisateurs finaux pour comprendre les normes de qualité et de sécurité. Toutes les industries doivent suivre les normes, règles et réglementations de sécurité établies par l’organisme d’inspection et de certification des tests.

Segmentation:

Sur la base du type de service, le marché de l’inspection et de la certification des tests est segmenté en tests, inspection, certification et autres.

Sur la base du type d’approvisionnement, le marché est segmenté en services internes et services externalisés.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en agriculture et alimentation, construction, sciences de la vie, produits de consommation, transport, énergie, pétrole, gaz et produits chimiques, mines, machines industrielles et autres. L’agriculture et l’alimentation sont en outre sous-segmentées en semences et cultures, engrais, aliments, lutte antiparasitaire et fumigation et autres. La construction est sous-segmentée en matériaux de construction, infrastructures, biens d’équipement et autres. Les matériaux de construction sont en outre divisés en services d’essai de matériaux, de certification de matériaux, d’inspection de revêtement et d’analyse de défaillance, etc. Les sciences de la vie sont sous-segmentées en produits pharmaceutiques, essais cliniques, dispositifs environnementaux et médicaux. Le segment des produits de consommation est sous-segmenté en équipement de ligne dure, ligne douce, électronique, ménager, soins du personnel et cosmétiques et zones dangereuses. Le transport est en outre sous-segmenté dans l’automobile, la marine et l’offshore, les chemins de fer et l’aérospatiale. L’énergie est en outre divisée en source d’énergie, production d’énergie, distribution d’énergie et autres. Le segment du pétrole, du gaz et de la chimie est en outre sous-segmenté en amont, intermédiaire, aval, pétrochimie et autres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’inspection et de la certification des tests sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’inspection et de la certification des tests sont SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group plc, DEKRA, Eurofins Scientific, TÜV SÜD, Applus+, ALS Limited, Kiwa, RINA SpA, TÜV NORD GROUP, TÜV Rheinland, Lloyd’s Register Group Services Limited., MISTRAS Group, Inc., Element Materials Technology, UL LLC, VDE Testing and Certification Institute GmbH, Keystone Compliance, FORCE TECHNOLOGY et HV Technologies, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Introduction à l’inspection et à la certification des tests et aperçu du marché

Chapitre 2 Résumé analytique

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial de l’inspection et de la certification des tests, par type

Chapitre 5 Marché de l’inspection et de la certification des tests, par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial de l’inspection et de la certification des tests par régions

Chapitre 7 Analyse du marché de l’inspection et de la certification des tests par pays

Chapitre 8 Analyse du marché de l’inspection et de la certification des tests en Europe par pays

Chapitre 9 Analyse du marché de l’inspection et de la certification des tests en Asie-Pacifique par pays

Chapitre 10 Analyse du marché de l’inspection et de la certification des tests au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché de l’inspection et de la certification des tests en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 – Prévisions du marché mondial de l’inspection et de la certification des tests

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

